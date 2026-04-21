Nam diễn viên từng thất nghiệp, ăn mì gói qua ngày, nay thành ngôi sao nghìn tỷ

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988 ở Vũng Tàu. Từ nhỏ, tuổi thơ của anh không mấy êm đềm khi mất cha năm lên 8. Cuộc sống cùng mẹ và anh trai gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ dập tắt ước mơ nghệ thuật trong anh.

Kiều Minh Tuấn vừa gia nhập nhóm diễn viên “nghìn tỷ” của điện ảnh Việt.

Nuôi khát khao diễn xuất, Kiều Minh Tuấn thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Không sở hữu ngoại hình điển trai theo kiểu “soái ca” nên Kiều Minh Tuấn không có ngay cơ hội tỏa sáng như các đồng nghiệp. Sau khi ra trường, anh từng rơi vào cảnh thất nghiệp suốt một năm, loay hoay tìm cơ hội trong nghề.

Có những ngày, nam diễn viên chỉ ăn một bữa duy nhất, khi thì mì gói, khi thì suất cơm “bao no” giá 8.000 đồng để cầm cự. Đó là giai đoạn thử thách, buộc anh phải tự hỏi liệu nên từ bỏ hay tiếp tục bám trụ với đam mê.

Cơ hội đầu tiên đến với anh vào năm 2010 khi xuất hiện với vai quần chúng trong phim truyền hình Cổng mặt trời. Hai năm sau, anh góp mặt trong Bụi đời Chợ Lớn với vai Tiến “ngọng”, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, việc bộ phim bị cấm phát hành khiến con đường sự nghiệp của anh một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Ít ai biết, nam diễn viên từng có thời gian thất nghiệp, nhiều năm chật vật tìm kiếm cơ hội toả sáng.

Suốt thời gian dài, Kiều Minh Tuấn gần như bị “đóng khung” trong những vai phụ mang màu sắc giang hồ, hài hước hoặc có phần dị biệt. Anh không sở hữu ngoại hình hào nhoáng, cũng không phải gương mặt dễ gây thiện cảm ngay từ đầu, nên con đường tiến thân vì thế càng gian nan hơn.

Năm 2016, vai diễn trong Nắng giúp anh bắt đầu được chú ý. Dù phim còn nhiều hạn chế về kịch bản, lối diễn tự nhiên và duyên dáng của Kiều Minh Tuấn vẫn trở thành điểm sáng.

Tuy nhiên, thời điểm này, anh vẫn chưa có vai chính đủ sức tạo đột phá. Kiều Minh Tuấn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua sân khấu kịch, game show như Hội quán tiếu lâm, Danh hài đất Việt, kiên trì tìm cơ hội bứt lên.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi anh lần đầu đảm nhận vai chính trong Em chưa 18.

Vai diễn trong "Em chưa 18" đã đưa tên tuổi của Kiều Minh Tuấn đến gần với khán giả.

Trong phim, anh vào vai Hoàng - huấn luyện viên yoga đào hoa, vướng vào mối quan hệ “dở khóc dở cười” với nữ sinh Linh Đan do Kaity Nguyễn thủ vai. Sự kết hợp ăn ý cùng lối diễn linh hoạt đã giúp nhân vật của Kiều Minh Tuấn vừa gây cười, vừa tạo được chiều sâu cảm xúc.

Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 170 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục phim Việt lúc bấy giờ. Thành công này đưa tên tuổi Kiều Minh Tuấn vụt sáng, đồng thời mang về cho anh giải Nam chính xuất sắc tại Giải Cánh Diều.

Sau “cú nổ” từ Em chưa 18, Kiều Minh Tuấn nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của phòng vé Việt. Anh không ngừng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ hài hước, hành động đến tâm lý.

Năm 2019, anh gây ấn tượng với vai Phong trong Anh trai yêu quái, một nhân vật nhiều tổn thương nội tâm. Vai diễn này tiếp tục giúp anh giành thêm một giải Cánh Diều Vàng, khẳng định năng lực diễn xuất.

Cùng năm, anh tham gia Hạnh phúc của mẹ - bộ phim giàu cảm xúc dù không đạt doanh thu cao nhưng lại thắng lớn tại các giải thưởng. Đây cũng là một trong những lần hợp tác đáng nhớ với Cát Phượng.

Kiều Minh Tuấn tái hợp Kaity Nguyễn trong "Tiệc trăng máu"

Đến năm 2020, Kiều Minh Tuấn tái hợp Kaity Nguyễn trong Tiệc trăng máu. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 180 tỷ đồng, đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Với mỗi vai diễn, Kiều Minh Tuấn cho thấy sự biến hóa rõ nét, không còn bị bó hẹp trong hình tượng hài hước quen thuộc.

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Chìa khóa trăm tỷ, Nghề siêu dễ, Chị Mười Ba, Cô dâu hào môn…

Tính đến nay, tổng doanh thu các phim có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng – con số giúp anh gia nhập nhóm “diễn viên nghìn tỷ” của điện ảnh Việt.

Dù có nhiều thành công, Kiều Minh Tuấn cũng đối diện không ít thử thách khi tham gia dự án gây tranh cãi về nội dung.

Dù có nhiều thành công, Kiều Minh Tuấn cũng không tránh khỏi những dự án gây tranh cãi. Kẻ ẩn danh hay Cô dâu hào môn từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là nam diễn viên luôn nỗ lực thay đổi. Anh sẵn sàng tăng cân, biến hóa ngoại hình, thử sức với những vai diễn khó, thậm chí chuyển sang các thể loại mới như kinh dị – tâm linh trong dự án Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng . Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng tốt về doanh thu, góp phần củng cố vị thế của nam diễn viên trong thị trường điện ảnh.

Kiều Minh Tuấn trong bộ phim dẫn đầu phòng vé "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Bên cạnh điện ảnh, Kiều Minh Tuấn còn tham gia các chương trình truyền hình thực tế như 2 ngày 1 đêm. Từ một người khá trầm tính, anh dần ghi điểm nhờ sự chân thành, lăn xả và khả năng kết nối với đồng đội.

Dù đã có vị trí nhất định nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn giữ cho mình tinh thần cầu thị. Sau mỗi dự án, anh dành thời gian lên mạng đọc góp ý của khán giả, nhìn vào những khuyết điểm để khắc phục ở tác phẩm sau.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Kiều Minh Tuấn không phải mẫu nghệ sĩ thành công nhờ may mắn hay hào quang sẵn có. Từ một diễn viên từng chật vật mưu sinh, anh từng bước khẳng định mình bằng nội lực, sự bền bỉ và tinh thần không ngại thử thách.