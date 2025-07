Nam diễn viên vừa xuất hiện ở Chiến Sĩ Quả Cảm đã phạm lỗi khiến Kiều Minh Tuấn và dàn sao căng thẳng ra mặt

Tối 27/7 - cũng là Ngày Thương binh Liệt sĩ, tập 1 của chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm đã chính thức lên sóng. Đây là chương trình thực tế, quy tụ 12 chiến sĩ, cùng vượt qua các thử thách như ngoài đời thực để khán giả phần nào hình dung ra được công việc và cuộc sống của các chiến sĩ. Trong màn chào đầu này, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" đã diễn ra và thu hút sự chú ý, bàn tán của khán giả.

Trong khi 11 chiến sĩ là MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Hải Long, MONO đã tập hợp ngay hàng thẳng lối, sẵn sàng cho những nhiệm vụ đầu tiên thì Song Luân mới đột ngột xuất hiện khiến dàn cast giật mình, ngỡ ngàng. Ngay khi lộ diện, nam diễn viên đã nhận lỗi vì có show diễn vào tối muộn ở Hà Nội, dẫn đến ngủ quên và trễ chuyến bay, không thể "nhập ngũ" đúng giờ như các đồng chí còn lại.

Song Luân gây "náo loạn" vì phạm lỗi đi trễ trong buổi gặp gỡ đầu tiên

Dàn sao ngỡ ngàng khi đang nghiêm túc thì một nhân vật xuất hiện, người này chính là Song Luân

Song Luân giải thích lý do đi muộn vì ngủ quên

Trước tình huống này, Kiều Minh Tuấn "thái độ" ra mặt: "Đợt này Song Luân bị trì trệ, vừa đi trễ nè, vấp váp...". Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng lộ khuôn mặt "căng đét", đề nghị Song Luân nhanh chóng giải thích lý do. Ngô Kiến Huy và Tiến Luật thì đề nghị Song Luân phải nói lời xin lỗi với 11 chiến sĩ còn lại. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì những thái độ ngập mùi "drama" này chỉ là "tiểu phẩm" dàn sao trêu ghẹo khi Song Luân phạm lỗi. Bởi lẽ sau đó, dàn sao vẫn rất thân thiết, tay bắt mặt mừng, ôm nhau vô cùng tình cảm.

Tuy nhiên, trong môi trường huấn luyện nghiêm túc, khi phạm lỗi sẽ phải bị phạt. Song Luân bị phạt hít đất 50 cái và chạy 11 vòng sân vì tội đi muộn. Nam diễn viên cũng ý thức được lỗi của mình nên sẵn sàng nhận phạt. Ngay lúc đó, MONO bất ngờ xung phong giúp đỡ, sẽ hít đất 20 cái đỡ cho Song Luân. Hành động này của em trai Sơn Tùng được netizen khen ngợi. Thế nhưng, Song Luân cho biết sẽ tự mình chịu phạt, anh nhanh chóng hoàn thành 50 cái hít đất và bắt nhịp lại cùng 11 anh em.

Song Luân bị phạt hít đất, công khai xin lỗi dàn đồng đội vì đã đi muộn

Dù MONO xung phong giúp đỡ nhưng Song Luân kiên quyết chịu phạt 1 mình

Song Luân bắt tay, xin lỗi từng đồng đội vì phạm lỗi trễ giờ

Song Luân đã nhanh chóng bắt nhịp sau sự cố đi muộn giờ

Dàn nghệ sĩ viết đơn xin gia nhập đơn vị, chính thức bắt đầu hành trình ý nghĩa ở Chiến Sĩ Quả Cảm

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi Chiến Sĩ Quả Cảm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14 nghệ sĩ hóa thành chiến sĩ quả cảm là: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn. Quy trình thực hiện chương trình bao gồm 3 bước: huấn luyện nghệ sĩ trên thao trường, tham gia các tình huống thực chiến, tái hiện câu chuyện chiến đấu thành công của các chiến sĩ thật. Đạo diễn Mai Thắm chia sẻ: "Với sự tư vấn từ Bộ Công an và các lực lượng, chương trình đã tìm ra phương pháp cân bằng vừa tạo không gian thoải mái cho nghệ sĩ vừa đòi hỏi họ trải qua những giờ luyện tập căng thẳng như chiến đấu thực sự".