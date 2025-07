Ảnh "Full HD" visual xịn và ngầu dàn sao Chiến sĩ quả cảm: MONO đẹp "tuyệt đối điện ảnh" nhưng "trùm cuối" là sao nam này!

Mới đây, họp báo chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm thu hút nhiều mỹ nam, mỹ nhân Vbiz góp mặt. Không phải những bộ váy áo lộng lẫy hay trang phục "chặt chém", dàn sao lên đồ thanh lịch mà vô cùng cuốn hút. Qua ống kính bắt cận của dàn camera xịn xò, visual của loạt nghệ sĩ như MONO, Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Hưng Nguyễn, Binz... khiến netizen choáng ngộp. Huyền Baby, Diệp Lâm Anh có màn đọ sắc "một chín một mười", Huỳnh Khánh Vy - vợ Phan Mạnh Quỳnh cũng chẳng hề kém cạnh.

Đáng nói nhất, nếu như MONO, Nam vương Hưng Nguyễn gây ấn tượng vì góc nghiêng điển trai, trẻ trung đúng năng lượng gen Z, Binz - Kiều Minh Tuấn toát ra phong cách chín chắn, trưởng thành thì Ngô Kiến Huy được đánh giá là "trùm cuối" vì nhan sắc "lão hoá ngược". Hiện tại, Ngô Kiến Huy đã bước sang tuổi 37 nhưng chẳng kém cạnh những sao nam thế hệ mới. Khi khoát lên mình quân phục, nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh, nổi bần bật giữa dàn sao. Nhìn vào những khoảnh khắc bị "tóm" cận sát rạt ở sự kiện như thế này, cư dân mạng mới hiểu rõ lý do Ngô Kiến Huy hoạt động hơn cả thập kỷ mà vẫn được quan tâm đặc biệt.

Cận visual dàn sao tại sự kiện họp báo Chiến Sĩ Quả Cảm

Cận khuôn mặt điển trai của Ngô Kiến Huy, 37 tuổi mà vẫn trẻ trung cỡ này!

Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy vẫn gây ấn tượng mạnh bởi nụ cười "toả nắng"

Nói Ngô Kiến Huy là "trùm cuối" quả không sai!

MONO khoe góc nghiêng "tuyệt đối điện ảnh" khi xuất hiện ở sự kiện

Trong khi Sơn Tùng bị nói là "hướng nội" thì MONO tham gia rất nhiều sự kiện, thân thiện giao lưu mỗi khi xuất hiện

Bức ảnh phát ra âm thanh "Lê Dương Bảo Lâm và MONO ai đẹp hơn ạ?"

Neko Lê cực "ngầu" khi đeo kính đen, phong cách lịch thiệp hơn so với hình ảnh cá tính thường thấy

Ca sĩ Quốc Thiên

Nam vương Du lịch thế giới Hưng Nguyễn là nhân tố bí mật vừa được công bố tại sự kiện

Lê Dương Bảo Lâm cao ráo, nổi bật trong khung ảnh chung

Tương tự Hưng Nguyễn, Binz cũng được giữ bí mật đến cuối cùng trong dàn cast

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Thiếu gia Hải Long - còn được biết đến là bố của Pam iu ơi

Ngô Kiến Huy trở thành tâm điểm vì màn "flex" góc nghiêng trong khung ảnh chung

Khoảnh khắc đẹp như điện ảnh là đây chứ đâu!

Diệp Lâm Anh tươi tắn giữa loạt ồn ào trên MXH

Huyền Baby đẹp như "nữ thần" khi trở thành khách mời của chương trình

Vợ Phan Mạnh Quỳnh khoe sắc vóc không kém cạnh dàn mỹ nhân showbiz

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi Chiến Sĩ Quả Cảm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14 nghệ sĩ hóa thành chiến sĩ quả cảm là: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO, Binz và Hưng Nguyễn.

Quy trình thực hiện chương trình bao gồm 3 bước: huấn luyện nghệ sĩ trên thao trường, tham gia các tình huống thực chiến, tái hiện câu chuyện chiến đấu thành công của các chiến sĩ thật. Đạo diễn Mai Thắm chia sẻ: "Với sự tư vấn từ Bộ Công an và các lực lượng, chương trình đã tìm ra phương pháp cân bằng vừa tạo không gian thoải mái cho nghệ sĩ vừa đòi hỏi họ trải qua những giờ luyện tập căng thẳng như chiến đấu thực sự".

Tập 1 sẽ được phát sóng trên VTV3 vào 27/7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).