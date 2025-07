Sao hạng A nào có cát xê cao nhất Việt Nam: Mỹ Tâm không qua nổi người này?

"Ai thực sự nắm giữ cát xê cao nhất ở Vbiz?" - câu hỏi tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại mở màn cho cuộc tranh cãi. Gần đây, mạng xã hội, đặc biệt là Threads, đang rôm rả bàn luận về chuyện xếp hạng sao hạng A ở Việt Nam dựa theo mức cát xê hiện tại. Một bảng danh sách xuất hiện và nhanh chóng gây bão khi xếp Sơn Tùng M-TP ở vị trí đầu bảng, theo sau là Soobin, Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI,... Thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng càng đọc kỹ, cộng đồng mạng lại càng lăn tăn: Ai xác thực những con số đó? Và cát xê rốt cuộc có thật sự là thước đo chính xác để xếp hạng sao?

Tranh cãi về cát xê sao hạng A hiện tại

Ai có cát xê cao nhất Việt Nam?

Nếu phải hình dung thị trường cát xê nghệ sĩ Việt như một bản đồ, thì đó chắc chắn là bản đồ phân tầng - nơi mỗi nghệ sĩ nằm ở một tọa độ khác nhau, tùy theo độ phủ truyền thông, giá trị thương hiệu và chiến lược hoạt động. Và dù không có bảng giá niêm yết nào được công bố chính thức, thì những con số được truyền tai nhau vẫn đủ để cho thấy sự phân hóa rõ nét trong làng giải trí.

Sơn Tùng M-TP luôn được gọi tên đầu bảng với mức cát xê được đồn đoán là cao nhất nhì Vbiz. Dù không thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu thương mại, nhưng mỗi khi có mặt, con số để mời nam ca sĩ lên sân khấu được cho hàng tỷ, có chương trình đưa ra mức giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số cát xê của Sơn Tùng không chỉ được tính bằng phần trình diễn, quyền sử dụng hình ảnh và truyền thông đi kèm. Chính độ hiếm hoi trong tần suất và sự chỉn chu trong từng lần tái xuất khiến giá trị của Sơn Tùng không ngừng tăng theo thời gian.

Theo nhiều thông tin của người trong ngành, Sơn Tùng có giá cát xê lên đến 10 con số

Mỹ Tâm, một biểu tượng lâu năm trong làng nhạc Việt, vẫn giữ vững phong độ với mức cát xê ổn định ở nhóm đầu. Theo lời chia sẻ từ các nhà tổ chức, "họa mi tóc nâu" chưa bao giờ nhận dưới 500 triệu đồng cho một show diễn.

Ở phân khúc khác, loạt nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Binz cũng nằm trong danh sách "khó mời nếu không có ngân sách lớn". Các show diễn có tên họ thường yêu cầu mức cát xê từ 300 – 600 triệu/show, tuỳ quy mô. Với Hồ Ngọc Hà, sức hút truyền thông và phong cách trình diễn đa dạng khiến cô là gương mặt yêu thích tại các sự kiện thời trang và tiệc doanh nghiệp lớn. Binz, đại diện của dòng nhạc rap có phong cách luxury, cũng là nghệ sĩ được săn đón nhờ hình ảnh gắn với thương hiệu xa xỉ, phù hợp các sân khấu thương mại cao cấp.

Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,... thuộc top những nghệ sĩ "không có ngân sách thì khó mời". Họ không chỉ đảm bảo cho chất lượng chương trình mà còn là gương mặt tạo truyền thông cho show mình góp mặt

Không thể phủ nhận, một trong những cú hích lớn nhất làm xáo trộn bản đồ cát xê Vbiz trong thời gian qua chính là loạt chương trình Anh Trai Say Hi cùng các phiên bản spin-off đình đám. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và hiệu ứng fandom phát triển bùng nổ, các chương trình này không chỉ giúp các nghệ sĩ tham gia ghi điểm về mặt hình ảnh, mà còn khiến giá trị thương mại của họ tăng vọt.

HIEUTHUHAI là trường hợp điển hình nhất. Từ một rapper trẻ nổi lên nhờ King Of Rap, anh bước sang một "level" hoàn toàn mới sau khi trở thành gương mặt chủ lực của Anh Trai Say Hi. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin trong giới cho biết mức cát xê của HIEUTHUHAI đã tăng lên đến 750 triệu. Visual đỉnh, thần thái sân khấu ngày càng tự tin và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ đã biến anh thành "gương mặt vàng" trong mắt các nhãn hàng và đơn vị tổ chức show.

SOOBIN vốn đã là tên tuổi quen thuộc – cũng hưởng lợi không nhỏ từ hiệu ứng "Anh Trai". Một nguồn tin từng tiết lộ cát xê thời mới vào nghề của nam ca sĩ chỉ dao động ở mức 80 triệu đồng/show. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, SOOBIN được cho là đã tăng lên cả hàng trăm triệu.

Không chỉ dừng ở đó, hiệu ứng Anh Trai Say Hi còn lan sang các nghệ sĩ thế hệ mới như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, RHYDER… Những cái tên này từng là gương mặt Gen Z tiềm năng, nhưng sau show, họ chính thức bước vào vùng ánh sáng của thị trường biểu diễn. Dù chưa tiệm cận mức giá của những sao hạng A kỳ cựu, nhưng cát xê của họ đã được nâng lên mức vài trăm triệu/show, trở thành lựa chọn đáng giá cho các sân khấu hướng đến giới trẻ và cộng đồng mạng.

Sau các chương trình về Anh Trai, nhiều nghệ sĩ bứt phá và nhận cát xê thuộc hàng khủng

Với những sự lựa chọn khác, những nghệ sĩ có độ phủ truyền thông lớn, được yêu thích bởi gu âm nhạc hiện đại và khả năng trình diễn bắt mắt như Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Erik, Trúc Nhân… có mức cát xê từ 200 triệu trở lên. Họ là những gương mặt thân quen trong các sân khấu thương mại, lễ hội âm nhạc và show giải trí đông khán giả trẻ.

Ở tầng nền của thị trường, những nghệ sĩ có chất lượng chuyên môn tốt, âm nhạc đặc thù nhưng không đại chúng vẫn duy trì được lịch chạy show ổn định với mức cát xê 70 – 100 triệu/show.

Cát xê nghệ sĩ Việt: Một câu chuyện nhiều lớp, không thể rút gọn bằng con số

Cát xê tưởng như chỉ là chuyện tiền nong - thực chất lại phản ánh cả một hệ sinh thái phức tạp trong ngành giải trí. Nó không chỉ là giá cho một show diễn, mà là định giá cho giá trị thương hiệu của người nghệ sĩ. Và để ra được con số đó, cần rất nhiều yếu tố cộng hưởng.

Đầu tiên là sức hút truyền thông và độ nhận diện thương hiệu. Không thể phủ nhận, những cái tên như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm hay HIEUTHUHAI đều có mức độ phủ sóng lớn. Một bài đăng của họ trên mạng xã hội có thể thu về hàng chục hoặc trăm ngàn lượt tương tác, mỗi lần xuất hiện là một lần tạo trend. Chính vì vậy, cát xê của họ không chỉ là tiền công biểu diễn, mà còn là tiền trả cho độ lan tỏa và uy tín.

Sức hút truyền thông và độ nhận diện quyết định đến cát xê

Một nghệ sĩ không thể nhận cùng một mức giá cho tất cả sân khấu. Show truyền hình quốc gia, đại nhạc hội thương hiệu, hay tour concert cá nhân đều có "level" khác nhau về ngân sách, kỳ vọng hiệu ứng và khả năng khai thác hình ảnh nghệ sĩ. Nghệ sĩ càng chơi ở sân lớn thì giá trị càng tăng, thậm chí còn được "mời độc quyền".

Như Đen Vâu lại là trường hợp đặc biệt: mỗi lần xuất hiện là một lần được tính "đắt giá". Cát xê của nam rapper không cố định theo show, mà tùy thuộc vào sự kiện. Với những sân khấu thiên về giá trị nghệ thuật hoặc chủ đề xã hội, Đen có thể nhận lời với mức tượng trưng. Nhưng không vì mức cát xê trồi sụt theo chương trình mà người ta bỏ quên tên tuổi của Đen Vâu trong những danh sách nghệ sĩ được săn đón hiện tại.

Bên cạnh đó, khả năng thương lượng và mối quan hệ cá nhân - yếu tố ít được nói đến nhưng cực kỳ quan trọng. Có những ngôi sao chọn cách "không nói giá", mà để đối tác chủ động đưa ra con số. Có người lại xác định mức sàn rõ ràng, ai trả được thì chơi, không thì thôi. Một số nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, thậm chí được cho là chỉ nhận lời trong những show do chính ekip tổ chức hoặc được bảo chứng bởi thương hiệu lớn, nên mức giá gần như không thể quy đổi sang biểu diễn thông thường.

Có những nghệ sĩ không dựa vào cát xê để nhận show

Cát xê không nói hết vị thế, nhưng là chiếc gương phản chiếu một phần thực tế

Nhiều người tin rằng, chỉ cần nhìn vào mức cát xê là có thể xác định ai là sao hạng A. Điều này không hoàn toàn sai, nhưng cũng không đủ đúng. Vì sao? Vì có những nghệ sĩ không chạy show, không nhận quảng cáo, không có nhiều hoạt động truyền thông nhưng vẫn giữ được giá trị biểu tượng, thứ mà cát xê không đo được bằng tiền.

Mỹ Tâm là một ví dụ điển hình. Đã nhiều năm, cô vẫn giữ mức giá cao ngất ngưởng nhưng không ai dám nói đó là "ảo". Vì chỉ cần cô cất giọng, sân khấu lập tức bùng nổ. Còn HIEUTHUHAI, dù đang trong đà bứt phá, vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền trong tâm trí công chúng. Nhưng nếu chỉ xét ở góc độ thương mại hiện tại, khó ai phủ nhận anh là một trong những nghệ sĩ hot nhất thị trường.

Làng giải trí vốn không có bảng giá niêm yết. Mọi thứ chỉ được định hình bằng mối quan hệ, định vị cá nhân và cảm nhận thị trường. Việc xếp hạng sao bằng cát xê có thể là trò vui, là màn thảo luận cho cư dân mạng, nhưng nếu không đủ thông tin nhất định nó dễ biến thành cuộc tranh luận không hồi kết, nơi người làm nghề bị biến thành đối tượng so sánh vô nghĩa.

Cát xê là hệ quả của một chuỗi giá trị, không phải là tấm bảng xếp hạng đơn lẻ. Và trong một ngành giải trí đầy biến động như Vbiz, thứ duy nhất xác định được đẳng cấp nghệ sĩ, có lẽ, vẫn là sự công nhận lâu dài của khán giả - chứ không phải những con số bị rò rỉ trên mạng.