Vợ yêu 14 năm của Quân A.P: Visual như Lưu Diệc Phi, body còn đỉnh hơn!

Hoạt động showbiz Việt đã lâu nhưng ca sĩ Quân A.P vẫn luôn kín tiếng trong chuyện đời tư. Sau khi bị khui ra chuyện tình cảm với Lê Khanh, mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự chú ý. Những ngày gần đây, chuyện đời tư của nam ca sĩ Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Sau thời gian giấu kín, cả hai hiện đã thoải mái hơn trong việc xuất hiện chung.

Danh tính của Lê Khanh cũng từ đó nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Hiện tại, bà xã Quân A.P đang sở hữu trang Instagram cá nhân có 66.000 người theo dõi. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng thanh mảnh, gu thời trang sành điệu. Trên mạng xã hội, Lê Khanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch trong và ngoài nước.

Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Lê Khanh đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Sở hữu visual xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ, cô còn được nhiều netizen ưu ái gọi là "Lưu Diệc Phi phiên bản Việt".

Tháng 10/2024, mạng xã hội từng "dậy sóng" trước tin đồn Quân A.P đã bí mật kết hôn và có con với Lê Khanh. Trước làn sóng bàn tán, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Vừa qua, một khoảnh khắc tại sự kiện có sự xuất hiện của Quân A.P tiếp tục thu hút sự chú ý. Cụ thể, nam ca sĩ bất ngờ bước xuống khu vực khán giả, nắm tay và đưa Lê Khanh lên sân khấu chính. Hành động đầy tình cảm trước đông đảo người xem nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Không ít ý kiến cho rằng đây có thể là tín hiệu cho thấy cặp đôi đang dần cởi mở hơn trong việc thể hiện mối quan hệ sau thời gian dài kín tiếng. Từ những "hint" nhỏ trước đó đến khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau nơi đông người, Quân A.P và Lê Khanh dường như không còn quá e dè trước sự quan tâm của công chúng. Quân A.P công khai nắm tay với Lê Khanh trước đông đảo netizen tại một sự kiện. Nguồn: Spotlightshowbiz

Quân A.P và Lê Khanh từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng. Tính đến hiện tại, chuyện tình của cả hai được đồn đoán đã kéo dài hơn 10 năm, đi từ "tình yêu gà bông" đến giai đoạn cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Quân A.P luôn giữ kín chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2022, anh từng chia sẻ quan điểm không muốn công khai danh tính người yêu để tránh gây áp lực cho đối phương.

Anh cho biết: "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình... nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên".

Quân A.P (tên thật Phạm Anh Quân), sinh năm 1997 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop. Anh bắt đầu được chú ý nhờ loạt bản cover triệu view trên mạng xã hội, sau đó ghi dấu ấn với những ca khúc ballad như Bông Hoa Đẹp Nhất, Tự Nắm Tay Mình.

Sở hữu giọng hát ấm áp cùng ngoại hình điển trai, Quân A.P nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, trở thành một trong những gương mặt trẻ thành công và có sức hút của làng nhạc Việt.