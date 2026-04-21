Quân A.P chính thức ra mắt vợ yêu 14 năm, nắm tay nhau công khai trên sân khấu

Tháng 10/2024, thông tin Quân A.P bí mật có con với bà xã Lê Khanh từng gây xôn xao mạng xã hội. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, câu chuyện này vẫn được bàn tán rộng rãi, khiến mối quan hệ của cả hai liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng suốt thời gian dài.

Mới đây, một khoảnh khắc trong sự kiện có nam ca sĩ tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng". Cụ thể, Quân A.P bất ngờ bước xuống hàng ghế khán giả, nắm tay và đưa Lê Khanh lên sân khấu chính. Hành động tình cảm trước đông đảo khán giả khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Không ít ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cặp đôi đã cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm công khai sau thời gian dài kín tiếng. Từ những "hint" nhỏ trên mạng xã hội đến khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau giữa chốn đông người, Quân A.P và Lê Khanh dường như không còn quá e dè trước sự chú ý của công chúng.

Vào tháng 3/2026, "thám tử mạng" tiếp tục soi ra chi tiết trùng hợp giữa Quân A.P và Lê Khanh khi cả hai cùng check-in tại Trung Quốc trong cùng thời điểm. Việc xuất hiện ở một địa điểm giống nhau khiến nghi vấn cặp đôi tiếp tục du lịch chung nhanh chóng rộ lên trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ sinh năm 1990 còn gây chú ý khi trực tiếp tương tác với cư dân mạng dưới phần bình luận một đoạn clip, với cách trả lời bị cho là khá "lộ hint". Cụ thể, khi một tài khoản thắc mắc: "Ủa clip đẹp mà sao xoá vậy", Quân A.P đã hài hước đáp lại: "Tại ngồi không thẳng lưng nhìn Lưu Gù quá".

Gần đây, chia sẻ của Lê Khanh trên Instagram cá nhân cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong một đoạn story của cô được cho là phần nào hé lộ tính cách của Quân A.P trong chuyện tình cảm. Khi nhận được câu hỏi: "Chị là người im lặng hay là người nói nhiều khi trong mối quan hệ tình cảm?", Lê Khanh thẳng thắn cho biết: "Chị là người im lặng còn người kia ngược lại nhé. Mà cũng không phải là im lặng, ít nói hơn một tí thui".

Mối quan hệ giữa Quân A.P và cô gái tên Lê Khanh đã thu hút sự chú ý của khán giả suốt nhiều năm qua. Từ thời còn chưa nổi tiếng, nam ca sĩ từng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bạn gái trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Quân A.P dần ẩn đi các hình ảnh riêng tư liên quan đến chuyện tình cảm nhằm tránh sự chú ý từ công chúng. Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, từng học chung tại THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Tính đến hiện tại, cả hai đã có hơn một thập kỷ gắn bó, bắt đầu từ mối tình tuổi học trò trong sáng cho đến hành trình trưởng thành bên nhau, xây dựng cuộc sống ổn định.

Khi được hỏi về việc sẽ giấu kín hay công khai tình yêu, Quân A.P từng chia sẻ: "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được".