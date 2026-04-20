Jisoo (BLACKPINK) chính thức lên tiếng về bê bối quấy rối phụ nữ của anh trai

Trong những ngày qua, anh trai của Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon trở thành tâm điểm truyền thông. Người đàn ông này bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục 1 nữ streamer. Chưa dừng lại tại đây, 1 người phụ nữ tự xưng là vợ của Kim Jung Hoon đã đăng tải thư tố cáo cùng những bằng chứng bị bạo hành dã man. Kể từ năm ngoái, anh trai Jisoo đã bị tố cáo ẩn danh tội quay lén nhưng vụ việc dần chìm xuống.

Những tội ác nghiêm trọng của anh trai đã khiến Jisoo ngồi không cũng bị vạ lây. Và đến chiều ngày 20/4, đại diện pháp lý của Jisoo đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Trong tuyên bố, phía nữ idol làm rõ cô sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện người đàn ông này tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn. Nữ thần BLACKPINK sẽ không nhân nhượng trước những tin đồn giả mạo.

Jisoo chính thức lên tiếng...

... về ồn ào của anh trai. Ảnh: X

Nguyên văn thông báo từ phía Jisoo và công ty quản lý Blissoo:

"Liên quan đến các vấn đề về gia đình của nghệ sĩ thuộc Blissoo đang lan truyền gần đây trên một số phương tiện truyền thông, cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, chúng tôi bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc trước việc nghệ sĩ và Blissoo bị liên đới vô căn cứ, cũng như các hành vi bôi nhọ danh dự dựa trên những thông tin sai lệch đang diễn ra một cách bừa bãi. Đầu tiên, chúng tôi khẳng định vấn đề đang được nêu ra hoàn toàn không liên quan đến nghệ sĩ và Blissoo. Nhiều nội dung đang phát tán trên mạng là những suy đoán chưa được xác thực hoặc là thông tin sai sự thật rõ rệt.

Jisoo đã bắt đầu cuộc cuộc sống thực tập sinh từ khi còn nhỏ, sớm tự lập và sống xa gia đình trong một thời gian dài. Do đó, Jisoo không thể biết rõ hay can thiệp vào đời tư của cá nhân liên quan. Thêm vào đó, trong quá trình chuẩn bị thành lập Blissoo, nghệ sĩ có nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình như những người truyền đạt lời khuyên, hoặc trao đổi hạn chế để thảo luận với các bên liên quan. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, không có bất cứ thành viên gia đình nào nhận thù lao từ Blissoo hoặc tham gia vào hoạt động công ty. Công ty được điều hành độc lập, không liên quan đến các thành viên gia đình.

Đặc biệt, các nội dung lan truyền trên mạng như 'Jisoo và anh trai bắt tay thành lập công ty', 'Cá nhân đó là CEO, nằm trong ban điều hành' là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi làm rõ rằng cá nhân đó hiện không có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hay quản lý nào với Blissoo. Ngoài ra, Blissoo và Jisoo không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho cá nhân đó, và cũng không có kế hoạch cung cấp những hỗ trợ như vậy trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ không có bất kỳ sự giao lưu hay can thiệp nào liên quan đến vấn đề này.

Mặc dù vậy, việc tiếp tục phát tán nội dung sai sự thật hoặc gắn tên tuổi, chân dung, hình ảnh của nghệ sĩ vào những sự việc không liên quan để tiêu thụ và lan truyền thông tin là hành vi vi phạm quyền lợi và bôi nhọ danh dự rõ rệt. Vì vậy, đại diện pháp lý của chúng tôi cảnh cáo sẽ lập tức thực hiện mọi biện pháp pháp lý có thể (cả dân sự lẫn hình sự) đối với các hành vi phát tán tin giả, lan truyền bài viết bôi nhọ danh dự; sử dụng tên tuổi, chân dung, hình ảnh của nghệ sĩ vào các vấn đề không liên quan; tạo nội dung mang tính suy đoán không xác thực. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không khoan nhượng với cá nhân viết bài, phát tán thông tin có ý đồ xấu hoặc lặp đi lặp lại".

Anh trai Jisoo đang vướng phải hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như...

... quấy rối streamer...