Lộ bằng chứng anh trai Jisoo (BLACKPINK) dùng tiền của em gái "bưng bít" scandal chấn động?

Anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon đang là tâm điểm tranh cãi với nghi vấn bị bắt vì tấn công tình dục nữ streamer. Chưa dừng lại tại đây, 1 người phụ nữ tự xưng là vợ của Kim Jung Hoon đã đăng tải những bằng chứng cho thấy cô bị người đàn ông này bạo hành dã man. Kể từ năm ngoái, cũng đã có bài đăng tố cáo anh trai Jisoo quay lén, nhưng Kim Jung Hoon đã phủ nhận và dọa kiện.

Đến nay, cư dân mạng tinh mắt tin chắc rằng họ đã "bắt quả tang" anh trai của Jisoo (BLACKPINK) đang cố che giấu scandal chấn động. "Bằng chứng" về điều này đã lan truyền chóng mặt và gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng, với nhiều người cáo buộc anh ta sử dụng tiền của Jisoo để làm điều đó.

Cụ thể, các bài đăng về anh trai Jisoo liên tục bị xóa. Diễn đàn Nate Pann còn lan truyền ảnh chụp màn hình cho thấy 2 bài báo về cáo buộc Kim Jung Hoon quay lén - được đăng tải từ năm 2025 - đã bị xóa gần đây. Người đọc không còn có thể truy cập, thay vào đó là dòng thông báo: "Bài viết này đã bị xóa theo yêu cầu của đơn vị phát hành. Vui lòng chọn bài viết khác".

Ảnh: Pann

Bằng chứng lan truyền trên mạng đã gây ra sự phẫn nộ to lớn. Nhiều người cáo buộc Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của em gái nổi tiếng để âm thầm gỡ bỏ các bài báo. Làn sóng phản đối xuất hiện, bên yêu cầu Jisoo lên tiếng, cắt đứt với anh trai trước khi bị tai tiếng vấy bẩn, bên kêu gọi không thù ghét nữ idol.

"Nếu Jisoo không rời nhóm, ngay cả fan của BLACKPINK có lẽ cũng sẽ bắt đầu có cái nhìn tiêu cực về cô ấy", “Có vẻ như người tự xưng là 'oppa' của cô ấy là người khiến bài đăng bị gỡ xuống. Nhưng tại sao lại đổ lỗi cho Jisoo chứ... đừng xúc phạm phụ nữ”, “Cho dù đó chỉ là một sự che đậy nửa vời, tôi đã bảo họ ít nhất cũng phải đăng một bài báo thể hiện sự khác biệt, vậy mà thay vào đó họ lại xóa các bài báo của năm ngoái”, “Đã dùng tiền của em gái làm những việc xấu, và giờ lại dùng chính số tiền đó để khắc phục hậu quả", “Quả thật, tiền bạc chính là quyền lực”, “Đó có lẽ cũng là cách anh ta có thể bịt miệng vợ mình. Chẳng phải anh ta từng nói rằng anh ta có thể làm mọi thứ bằng tiền của chính mình sao"... Cư dân mạng Hàn Quốc nổ ra những ý kiến trái chiều.

Trong 1 diễn biến khác, người phụ nữ tố cáo Kim Jung Hoon đã đăng tải bài viết mới, kêu gọi ngừng sự thù ghét nhắm vào Jisoo. Theo đó, cô là người vợ thứ 2 của Kim Jung Hoon. Ban đầu, cô không hề hay biết Kim Jung Hoon là anh trai của Jisoo. Sau khi đăng ký kết hôn, cô nhận ra 2 con riêng của chồng có những nét giống Jisoo nên mới đi tìm hiểu và biết được sự thật. Cô kêu gọi mọi người ngừng thù ghét Jisoo vì nữ idol không liên quan đến câu chuyện này.

Hiện tại, cả Jisoo và anh trai vẫn giữ sự im lặng. Được biết, anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện đang là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Người đàn ông này cũng đã kết hôn người vợ đầu tiên từ năm 2019 và lên chức bố của 2 cô con gái. Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

Vào ngày 16/4 vừa qua, đồn cảnh sát Gangnam (Seoul) cho biết đã bắt giữ tại hiện trường một người đàn ông ngoài 30 tuổi họ Kim, với cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon minh họa cho vụ việc, khiến công chúng dấy lên sự nghi ngờ.

Giữa lúc phía Jisoo và anh trai chưa lên tiếng, thì trên mạng xã hội The Qoo xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, cùng những lời tố cáo bạo hành ai đọc đến cũng lạnh sống lưng. Chưa kể từ năm ngoái, anh trai Jisoo đã bị tố cáo tội quay lén.

Nguồn: Koreaboo