Anh trai Jisoo (BLACKPINK) lại trở thành tâm điểm phẫn nộ: Bị tố bạo hành gia đình, bắt vợ phải quỳ gối xin tha?

Vào ngày 16/4, đồn cảnh sát Gangnam (Seoul) cho biết đã bắt giữ tại hiện trường một người đàn ông ngoài 30 tuổi họ Kim, với cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon minh họa cho vụ việc, khiến công chúng dấy lên sự nghi ngờ.

Giữa lúc phía Jisoo và anh trai chưa lên tiếng, thì trên mạng xã hội The Qoo xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, cùng những lời tố cáo ai đọc đến cũng lạnh sống lưng.

Cụ thể, cặp đôi cưới từ năm 2019 và đón con gái đầu lòng năm 2020. Tuy nhiên chung sống chưa được bao lâu thì anh trai Jisoo đã bắt đầu đánh đập, chửi bới vợ nặng nề. Mỗi lần bạo hành thường kéo dài nhiều giờ. Sau khi đánh xong, Kim Jung Hoon ép vợ quan hệ và ghi lại video nhạy cảm.

Chị dâu Jisoo còn tố cáo Kim Jung Hoon bắt cô quỳ, chắp tay xin lỗi liên tục. Nếu cô không trả lời trong vài giây sẽ bị hành hạ. Những hành động này gồm có kéo tóc, đập đầu vào tường và sàn. Khi phát hiện vợ ghi âm lại bằng chứng, y đã thẳng tay xóa và sẽ đánh đập nặng hơn nếu vợ nhắc đến chuyện ly hôn, báo cảnh sát. Kim Jung Hoon đe dọa sẽ vu khống để tống ngược vợ vào tù, khoe mình có luật sự, có tiền nên không sợ kiện tụng.

Người đàn ông này còn có tính kiểm soát vợ quá đà. Kim Jung Hoon kiểm tra điện thoại vợ mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi tài khoản, cấm nhắn tin với người khác giới quá nhiều, không cho học nếu giáo viên là nam. Anh trai Jisoo kiểm soát cả trang phục và cách trang điểm của vợ, ép vứt bỏ đồ cá nhân như quần áo, mỹ phẩm. Anh ta còn lắp CCTV theo dõi, ép vợ phải liên tục báo cáo địa chỉ từng 10-30 phút. Kim Jung Hoon còn bắt vợ xăm tên và ngày kỷ niệm và hạn chế giao tiếp với gia đình, bạn bè...

Bài đăng này nhanh chóng gây bão mạng xã hội khắp từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Việt Nam. Hiện tại người hâm mộ đang rất phẫn nộ và hoang mang về vụ việc. Họ mong đợi Jisoo và người anh trai tên Kim Jung Hoon sẽ lên tiếng chính thức về vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên anh trai Jisoo dính cáo buộc nghiêm trọng. Còn nhớ cách đây gần 1 năm, bài viết có tiêu đề “Tôi đã bị anh trai của Jisoo BLACKPINK quay lén” được đăng trên nền tảng Blind dành cho nhân viên văn phòng, gây náo loạn mạng xã hội lúc bấy giờ. Chủ nhân bài viết cho biết đã ngủ với anh trai của Jisoo - Kim Jung Hoon và phát hiện bị quay lén. Người này còn tố Kim Jung Hoon có quan hệ với nhiều cô gái khác, kể cả khi vợ mang thai, sau đó quay lén họ và phát tán cho người quen xem.

Khi ấy, anh trai của Jisoo cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc ngoại tình - quay lén phụ nữ và tuyên bố sẽ kiện. Vụ việc tạm lắng xuống và bùng nổ lại khi anh trai Jisoo vướng tiếp cáo buộc quấy rối tình dục nữ streamer.

Được biết, anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện đang là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Người đàn ông này cũng đã kết hôn và lên chức bố của 2 cô con gái. Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

