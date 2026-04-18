Hoa hậu Việt xuất hiện gợi cảm tại Coachella 2026: Từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, nhan sắc hiện tại ra sao?

Sự kiện Coachella 2026 đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh sự đổ bộ trình diễn của hàng loạt nghệ sĩ đình đám quốc tế thì một Hoa hậu Việt cũng trở thành tâm điểm. Không ai xa lạ, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ check in là một trong những khán giả có mặt "quẩy" tưng bừng tại Coachella 2026.

Không phải với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Trúc Diễm xuất hiện như một “fan girl” chính hiệu khi check-in tại lễ hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật loạt khoảnh khắc hòa mình vào không khí âm nhạc, cho thấy sự hào hứng và năng lượng tích cực hiếm thấy sau thời gian dài khá kín tiếng. Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là phong cách thời trang của Trúc Diễm tại Coachella năm nay. Cô lựa chọn outfit mang đậm tinh thần "quẩy" là áo corset ren ôm dáng kết hợp chân váy ngắn layer bồng bềnh, tạo hiệu ứng vừa nữ tính vừa gợi cảm.

Dưới ánh nắng đặc trưng của lễ hội, Trúc Diễm khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng đôi chân dài mướt mắt. Nhan sắc của mỹ nhân từng lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được nhận xét ngày càng thăng hạng, trẻ trung và rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 38. Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoã tự nhiên càng giúp cô ghi điểm với hình ảnh vừa quyến rũ vừa "hack tuổi".

Trúc Diễm xuất hiện tại sự kiện Coachella 2026 tổ chức tại Mỹ

Trúc Diễm khoe sắc vóc gợi cảm ở tuổi U40

Mỹ nhân Việt thể hiện rõ sự vui vẻ, phấn khích khi góp mặt trong sự kiện âm nhạc cực lớn này

Nhan sắc từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất Thế giới của Trúc Diễm không phải dạng vừa!

Trúc Diễm hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Trúc Diễm là sao Việt hiếm hoi có mặt ở Coachella 2026

Cuộc sống hiện tại của Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP.HCM, từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu, điện ảnh Việt giai đoạn 2000–2010. Cô ghi dấu ấn khi giành Á hậu 1 cuộc thi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 , sau đó đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và lọt Top 15. Không dừng lại ở đó, người đẹp tiếp tục chinh chiến tại Hoa hậu Quốc tế 2011 và nhận danh hiệu Hoa hậu Thân thiện. Song song với các đấu trường nhan sắc, Trúc Diễm lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn qua loạt phim như Nhật Ký Bạch Tuyết , Đam Mê , Âm Mưu Giày Gót Nhọn .

Năm 2014, cô từng gây chú ý khi lọt Top 67 trong bảng xếp hạng “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candlercông bố, trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Thời điểm đó, nhan sắc mang đậm nét Á Đông của Trúc Diễm nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế, với đường nét thanh tú, ánh nhìn sắc sảo nhưng vẫn mềm mại. Những hình ảnh tại các sự kiện quốc tế do Getty Images ghi lại cũng cho thấy phong độ ổn định, gần như không có điểm trừ.

Trúc Diễm từng chinh chiến các cuộc thi nhan sắc, đóng phim... trước khi sang Mỹ

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Trúc Diễm bất ngờ kết hôn vào năm 2015 và dần rút lui khỏi showbiz. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, nhưng chỉ sau nửa năm, người đẹp xác nhận ly hôn vì những khác biệt không thể dung hòa. Trúc Diễm từng chia sẻ: “Sau 2 năm chúng tôi nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Tuy rất buồn nhưng chúng tôi đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau”.

Cuộc sống tại Mỹ của Trúc Diễm không hề dễ dàng. Cô từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi công việc kinh doanh gặp thất bại, phải bắt đầu lại gần như từ con số 0, thậm chí bán cả đồ hiệu để trang trải cuộc sống. Cùng lúc đó, người đẹp còn đối mặt với bệnh cường giáp nặng khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt và sức khỏe suy giảm. Sau hơn 2 năm điều trị, cô dần hồi phục, lấy lại cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau khi ly hôn, Trúc Diễm có cuộc sống bình lặng hơn

Đến năm 2022, Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, đánh dấu bước trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Gần đây, cô tiếp tục tham gia dự án điện ảnh quốc tế The Last Mermaid , đóng cùng Jack McEvoy và được giới thiệu tại Cannes 2025. Trúc Diễm vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống tại Mỹ, thỉnh thoảng cô cũng về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Nhan sắc của Trúc Diễm được nhận xét ngày càng thăng hạng, trẻ trung. Hậu ly hôn, cô vẫn giữ kín những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm hiện tại.

Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện trong các sự kiện giải trí ở nước ngoài

