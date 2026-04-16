Sân khấu lịch sử tại Coachella 2026

Tại Coachella 2026, KATSEYE mang đến sân khấu Sahara một setlist gồm 11 ca khúc trải dài nhiều cung bậc cảm xúc bap gồm Pinky Up, Debut, Mean Girls, Touch, Golden, Gameboy, Internet Girl, Gabriela, My Way, M.I.A, và Gnarly. Sự xuất hiện của nhóm thu hút lượng khán giả khổng lồ, ước tính dao động từ 45.000 đến 50.000 người. Bầu không khí tại Sahara hoàn toàn bùng nổ khi nhóm trình diễn loạt ca khúc mang âm hưởng điện tử năng động như Gnarly, Pinky Up, M.I.A, Internet Girl và Gabriela,...

Sân khấu Pinky Up của KATSEYE tại Coachella 2026

Tâm điểm đáng chú ý nhất của đêm diễn chính là sức nóng bùng nổ từ ca khúc mới Pinky Up. Màn trình diễn cực kỳ năng lượng này đã ngay lập tức tạo thành một "cơn sốt" trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại sân khấu Pinky Up được đăng tải trên YouTube đã nhanh chóng cán mốc 4,8 triệu lượt xem chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày, trở thành màn trình diễn có lượt xem cao nhất hiện tại của mùa lễ hội năm nay.

Hiệu ứng khổng lồ từ sân khấu Coachella lập tức tạo ra sức bật cực mạnh cho Pinky Up trên các nền tảng nhạc số (Ảnh: X)

Hiệu ứng khổng lồ từ sân khấu Coachella lập tức tạo ra sức bật cực mạnh cho Pinky Up trên các nền tảng nhạc số. Trên nền tảng Spotify, bài hát có cú lội ngược dòng ấn tượng khi nhảy vọt từ vị trí #83 lên hạng #18 Daily Top Songs Global. Tại thị trường Mỹ, Pinky Up chính thức hạ cánh ở vị trí #10 Daily Top Songs USA ngay sau đêm diễn tuần đầu tiên vào ngày 11/04, đánh dấu thứ hạng cao nhất của nhóm từ trước đến nay. Giới chuyên môn hiện đang dự đoán ca khúc sẽ sớm lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong kỳ cập nhật tới. Trên YouTube, MV Pinky Up cũng ghi nhận lượt tăng views đáng kể khi hiện tại đã đạt hơn 16 triệu views chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Sân khấu Golden của KATSEYE cùng với EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna

Một điểm nhấn khác là khoảnh khắc KATSEYE cover siêu hit Golden từ nhạc phim K-Pop Demon Hunters. Nhóm đã tạo bất ngờ lớn khi mời trực tiếp 3 nữ ca sĩ gốc là EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna lên sân khấu để cùng hòa giọng. Các thành viên KATSEYE nổi bật với visual rạng rỡ trong trang phục mang âm hưởng magical girl, cắt xẻ cá tính, quyến rũ.

Màn trình diễn Golden của KATSEYE nhận được sự quan tâm lớn (Ảnh: X)

Sự xuất hiện của bộ ba khách mời trong loạt outfit đen huyền bí, gai góc đã tạo nên màn đối lập thị giác cực kỳ hút mắt. Khoảnh khắc các cô gái giao lưu tự nhiên và bùng nổ năng lượng trong những phân đoạn hòa âm đã đẩy sức nóng của Sahara lên đến đỉnh điểm. Chính sự thăng hoa này đã giúp đoạn video đăng tải trên Instagram của Coachella nhanh chóng cán mốc 19,6 triệu lượt xem, xuất sắc lọt top 4 video có lượt xem cao nhất mùa lễ hội năm nay.

KATSEYE cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ một bộ phận khán giả về kỹ năng hát live của nhóm (Ảnh: X)

Tuy nhiên, song hành cùng thành tích nhạc số bùng nổ, KATSEYE cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Đội hình biểu diễn tại Coachella chỉ có 5 thành viên do Manon đang trong thời gian tạm nghỉ, gây ra nhiều tiếc nuối cho cộng đồng fan EYEKONS. Vấn đề gây tranh cãi gay gắt nhất xoay quanh kỹ năng hát live của nhóm. Nhiều đoạn video lan truyền trên nền tảng TikTok chỉ ra dấu hiệu hụt hơi và chênh phô của các thành viên trong những tiết mục đòi hỏi vũ đạo cường độ cao như Gnarly hay Gabriela . Khán giả đánh giá KATSEYE vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào backtrack. Bên cạnh đó, những tương tác sân khấu có phần thân mật quá mức giữa Lara và Megan cũng nhận về nhiều bình luận tiêu cực.

Dự án lịch sử cho tham vọng toàn cầu của HYBE

KATSEYE là kết quả từ cái bắt tay mang tính lịch sử giữa tập đoàn HYBE và hãng thu âm danh tiếng nước Mỹ Geffen Records. Định hướng của dự án là xây dựng một nhóm nhạc nữ mang quốc tịch toàn cầu nhưng được rèn luyện và phát triển dựa trên hệ thống đào tạo khắt khe chuẩn thần tượng Kpop. Vượt qua hơn 120.000 hồ sơ dự tuyển trên toàn thế giới, 6 cô gái xuất sắc nhất đã được xướng tên vào tháng 11/2023 thông qua chương trình thực tế sống còn The Debut: Dream Academy. Đội hình chính thức bao gồm trưởng nhóm Sophia, Lara , Yoonchae, Megan, Daniela cùng Manon.

KATSEYE là dự án thể hiện tham vọng tạo ra nhóm nhạc toàn cầu của HYPE (Ảnh: X)

Nhóm chính thức debut vào ngày 28/06/2024 với đĩa đơn Debut , nối tiếp ngay sau đó là Mini Album đầu tay SIS . Cột mốc bùng nổ đầu tiên của KATSEYE gắn liền với ca khúc Touch . Giai điệu bắt tai cùng vũ đạo đặc trưng đã biến Touch thành một hiện tượng viral trên nền tảng TikTok, tạo ra trào lưu dance cover toàn cầu và mang về cho nhóm lượng người hâm mộ khổng lồ.

KATSEYA gặt hái nhiều thành công chỉ sau một thời gian ngắn debut (Ảnh: X)

Bước sang năm 2025, KATSEYE thực sự bứt phá và khẳng định vị thế quốc tế với Mini Album thứ hai mang tên Beautiful Chaos . Các đĩa từ album như Gnarly , Internet Girl liên tục gặt hái thành công. Đặc biệt, bản hit Gabriela đã xuất sắc vươn lên vị trí #21 Billboard Hot 100, củng cố chỗ đứng vững chắc của 6 cô gái tại thị trường Âu Mỹ đầy tính cạnh tranh. Sự bành trướng của nhóm còn thể hiện qua tốc độ tăng trưởng mạng xã hội chóng mặt khi thu hút gần 5 triệu người theo dõi trên Instagram và vượt mốc 8,5 triệu người trên TikTok chỉ sau hơn một năm ra mắt.

Thời gian gần đầy, KATSEYE vướng không ít lùm xùm liên quan đến chất lượng sản phẩm (Ảnh: X)

Tuy nhiên, chặng đường vươn lên đỉnh cao của KATSEYE không hề trải đầy hoa hồng. Bước sang đầu năm 2026, nhóm bắt đầu vướng vào không ít lùm xùm liên quan đến chất lượng sản phẩm. Giới chuyên môn và một bộ phận khán giả đại chúng đồng loạt lên tiếng chỉ trích định hướng âm nhạc của nhóm đang ngày càng "công nghiệp hóa".

Nhiều ca khúc mới bị gán mác là nhạc nhảm nhí với ca từ sáo rỗng, vô nghĩa, lạm dụng cấu trúc lặp đi lặp lại. Hệ lụy là thành tích nhạc số của nhóm ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt.Các sản phẩm phát hành đầu năm không còn duy trì được phong độ bùng nổ, dấy lên nghi ngờ về việc nhóm đang dần đánh mất sức hút thực sự.

Thành viên Manon đang tạm dừng hoạt động và không biết khi nào sẽ trở lại (Ảnh: M Countdown)

Việc Manon bất ngờ tạm dừng hoạt động vào cuối tháng 2/2026 càng làm tăng thêm khó khăn khi sức hút của nhóm có dấu hiệu chững lại. Dù vậy, sân khấu lịch sử tại Coachella và sự thăng hạng của bản hit Pinky Up ngay sau đó đã mang đến một cú hích kịp thời, thắp lên hy vọng về sự vực dậy bùng nổ của nhóm.