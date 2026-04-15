Sân khấu quy mô khủng, làm nên lịch sử tại Coachella

Đảm nhận vai trò vedette khép lại tuần đầu tiên của lễ hội âm nhạc Coachella, Karol G chính thức ghi danh là nữ nghệ sĩ Mỹ Latinh đầu tiên giữ vị trí headliner trong lịch sử 27 năm của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh này. Không chỉ mang đến một không gian bùng nổ về mặt thị giác, 90 phút biểu diễn của cô còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về văn hóa và sự tự hào dân tộc.

Set diễn của Karol G mở màn bằng bối cảnh một hang động khổng lồ, mượn hình ảnh người phụ nữ hoang dã để truyền tải thông điệp về sự giải phóng tự do và chống lại sức ép đồng hóa. Xuyên suốt set diễn, sân khấu liên tục được biến tấu thành các vách đá lớn tạo cảm giác nguyên thủy, gần gũi với quê hương Colombia của nữ ca sĩ. Điểm nhấn thị giác ấn tượng nhất nằm ở sự xuất hiện của mô hình chim vẹt Macaw khổng lồ, rực rỡ màu sắc. Nữ ca sĩ đã trực tiếp biểu diễn liên tiếp các bản hit Un Gatito Le Llamo , OKI DOKI và Tropicoqueta ngay trên sân khấu đồ sộ này, tạo ra những góc quay vô cùng hoành tráng.

Người xem trực tiếp lẫn khán giả theo dõi qua livestream đều đánh giá cao giá trị sản xuất và phần vũ đạo do Parris Goebel nhào nặn. Đám đông bị choáng ngợp trước các phân đoạn vũ đạo được thực hiện trực tiếp trên mặt nước. Sân khấu liên tục được đẩy lên cao trào và kết thúc bùng nổ với hệ thống laser cầu vồng, đèn strobe, pháo sáng cùng pháo hoa rợp trời. Karol G liên tục thay đổi trang phục với các tạo hình mãn nhãn. Từ bộ bikini vàng lấp lánh ánh kim mở màn, chiếc mũ lông vũ khổng lồ mang âm hưởng lễ hội Carnival cho đến các thiết kế được cách điệu hiện đại từ văn hóa Mariachi truyền thống.

Về mặt âm nhạc, Karol G mang đến setlist gồm 23 ca khúc tập trung đẩy mạnh các track từ album mới nhất Tropicoqueta như Latina Foreva hay Papasito , đan xen cùng loạt siêu hit từ album Manana Sera Bonito (2023). Khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là khoảnh khắc cô cover ca khúc Mi Tierra của huyền thoại Gloria Estefan như một lời tri ân gửi đến các thế hệ nữ nghệ sĩ Latin đi trước. Ngay sau đó là phiên bản phối theo phong cách Salsa của siêu hit Tusa Show diễn khép lại bằng bản remix EDM bùng nổ của Provenza .

Để duy trì sức nóng trong suốt 90 phút, Karol G đưa lên sân khấu một đội hình khách mời đình đám. Huyền thoại reggaeton Wisin đã khuấy động không khí với chuỗi bài Pam Pam , Mayor Que Yo và Rakata . Sự xuất hiện của Becky G, Mariah Angeliq và Greg Gonzalez từ ban nhạc Cigarettes After Sex cũng tạo nên những khoảnh khắc đắt giá.

Hơn cả một sân khấu giải trí, đây là một màn trình diễn mang đậm tính biểu tượng. Dù hát phần lớn bằng tiếng Tây Ban Nha, cô đã có một đoạn phát biểu bằng tiếng Anh đầy tự hào: "T ôi là Carolina Giraldo đến từ Medellín, Colombia, và hôm nay, tôi là nữ nghệ sĩ Latina đầu tiên diễn headliner tại Coachella... Tôi rất hạnh phúc và tự hào, nhưng đồng thời, tôi cảm thấy điều này diễn ra quá muộn. Lễ hội này đã tồn tại 27 năm rồi ". Bài phát biểu này cùng các tiết mục tôn vinh văn hóa bản địa, đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Ngay sau màn trình diễn, giới truyền thông quốc tế đồng loạt đưa ra những đánh giá tích cực. Tờ The Guardian không ngần ngại chấm điểm tuyệt đối 5/5 kèm lời nhận xét có cánh: " Cô ấy biến không gian 100.000 khán giả thành một club thân thuộc, nơi tất cả đều như những người bạn đang cùng nhau khiêu vũ ". Trên mạng xã hội, netizen ưu ái gọi Karol G là “cứu tinh” của Coachella năm nay. Hầu hết các bình luận đều công nhận cô là headliner trọn vẹn nhất, ví von sân khấu này chính là một phiên bản Beychella của cộng đồng Latin.

Hành trình xô đổ rào cản để trở thành biểu tượng Latin

Sự bùng nổ tại Coachella không phải là hiện tượng một sớm một chiều mà là trái ngọt của một hành trình dài kiên trì của Karol G. Trước khi chạm đến đỉnh cao vinh quang, giọng ca sinh năm 1991 từng bị một hãng thu âm lớn tại Miami từ chối ký hợp đồng chỉ vì định kiến rằng phụ nữ không thể hát thể loại reggaeton. Không chấp nhận lùi bước trước rào cản giới tính, cha của cô đã tự bỏ tiền túi mua lại hợp đồng. Kể từ đó, hai cha con tự làm quản lý và kiên trì quảng bá âm nhạc độc lập trong suốt nhiều năm.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi cú bắt tay hợp tác cùng nam nghệ sĩ đình đám Bad Bunny mở đường cho Karol G tiến sâu vào thị trường âm nhạc. Kể từ đây, sự nghiệp của cô thăng hạng với tốc độ chóng mặt và chạm mốc lịch sử với album Manana Sera Bonito ra mắt năm 2023.

Sản phẩm này đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có album 100% tiếng Tây Ban Nha vươn lên vị trí #1 Billboard 200, đồng thời mang về tượng vàng Grammy danh giá. Màn kết hợp cùng biểu tượng âm nhạc toàn cầu Shakira trong cùng năm đó càng củng cố vững chắc vị thế của cô trong nền công nghiệp âm nhạc hiện đại.

Một minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng khủng khiếp của Karol G đối với khán giả Latin toàn cầu chính là quy mô các chuyến lưu diễn. Trong số ba nghệ sĩ headliner của Coachella năm nay, cô là cái tên duy nhất sở hữu các concert cá nhân lấp đầy những sân vận động đạt chuẩn NFL và mang tầm cỡ Super Bowl. Danh sách các địa điểm biểu diễn quy mô khổng lồ cô từng chinh phục trải dài khắp nước Mỹ, bao gồm Allegiant Stadium, Levi's Stadium, Rose Bowl, Hard Rock Stadium, NRG Stadium, Alamodome, Cotton Bowl, MetLife Stadium, Soldier Field, Mercedes-Benz Stadium, Camping World Stadium và Gillette Stadium.

Sức bán vé kỷ lục này khẳng định Karol G đang là một trong những nghệ sĩ Latin pop nổi tiếng nhất thế giới hiện tại. Bằng tài năng, bản lĩnh và tư duy làm nghề nghiêm túc, cô đã thực sự vượt khỏi khuôn khổ của một ngôi sao giải trí để trở thành một biểu tượng văn hóa, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo.