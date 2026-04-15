HIEUTHUHAI hé lộ cuộc gặp với em út BTS

Tối 14/4, HIEUTHUHAI livestream trò chuyện với fan. Với lịch trình bận rộn, việc nam rapper dành thời gian giao lưu khiến mạng xã hội “dậy sóng”, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs.

Phát ngôn gây chú ý nhất liên quan đến Jung Kook - em út của BTS. Cụ thể, HIEUTHUHAI chia sẻ: “Có 1 idol Hàn mình rất là thích và nể, đó là anh Jung Kook (BTS). Ảnh hát live và nhảy đỉnh vãi, đẳng cấp. Rồi mình mới coi lại vid của BTS. Đó là lí do mình đi học hát.”

Không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ từ xa, nam rapper còn nhắc đến kỷ niệm từng gặp Jung Kook tại bữa tiệc của Calvin Klein ở Hàn Quốc cuối năm 2023 - thời điểm nam idol vừa phát hành album solo GOLDEN. HIEUTHUHAI cảm nhận rõ “hào quang ngôi sao” và đẳng cấp của một nghệ sĩ toàn cầu.

Ngay lập tức, phát ngôn này lan truyền mạnh mẽ, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến thích thú khi khi một trong những gương mặt đỉnh lưu của thế hệ thần tượng mới Vpop cũng là fan của thần tượng số 1 Kpop.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cũng nhắc lại “drama” cuối năm 2024 liên quan đến Kewtiie - producer thân thiết của HIEUTHUHAI. Khi đó, ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh vướng tranh cãi đạo nhái Jung Kook, kéo theo loạt động thái “cà khịa” fan BTS và giveaway album GOLDEN , khiến cộng đồng ARMY Việt Nam phản ứng dữ dội. Dù HIEUTHUHAI không trực tiếp liên quan, việc anh có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật trong câu chuyện khiến tên tuổi vẫn bị nhắc lại.

Ngoài ra, HURRYKNG, một thành viên khác của GERDNANG cũng từng nhiều lần thể hiện sự yêu thích âm nhạc của Jung Kook. Điều này cho thấy sự đồng điệu trong gu âm nhạc của nhóm.

Bất ngờ hơn cả, HIEUTHUHAI thừa nhận Jung Kook chính là nguồn cảm hứng khiến anh nghiêm túc học hát - một bước chuyển đáng chú ý với một nghệ sĩ xuất thân từ rap.

Trong vai trò giọng ca chính của BTS và với sự nghiệp solo qua album GOLDEN , Jung Kook được giới chuyên môn công nhận là một trong những vocalist ổn định và đa năng nhất hiện nay. Các tạp chí uy tín như Rolling Stone hay NME đều đánh giá cao khả năng thích nghi đa thể loại của nam nghệ sĩ.

Giọng hát của Jung Kook thường được gọi là “Silver Voice”, mềm mại, sáng và dễ nghe. Điểm mạnh nằm ở khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên, không cần phô diễn kỹ thuật quá nhiều nhưng vẫn chạm đến người nghe. Về kỹ thuật, anh thành thạo mixed voice, kiểm soát tốt falsetto và vibrato, giúp xử lý linh hoạt các dòng nhạc Pop, R&B hiện đại.

Không chỉ dừng ở vocal, Jung Kook còn là hình mẫu “all-rounder” tiêu biểu. Khả năng hát live ổn định ngay cả khi thực hiện vũ đạo cường độ cao là điều khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc. Tư duy sân khấu, kiểm soát hình thể và khả năng kết nối khán giả giúp mỗi màn trình diễn của anh đều mang tính hoàn thiện cao.

Chính những yếu tố này lý giải vì sao Jung Kook có thể trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ, trong đó có HIEUTHUHAI. Về phía HIEUTHUHAI, nam rapper sở hữu chất giọng baritone trầm ấm, “charming” và phù hợp với melodic rap hoặc pop hiện đại. Sau các chương trình thực tế như Anh Trai Say Hi, khả năng hát của HIEUTHUHAI đã có sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt là khi kết hợp vừa hát vừa trình diễn.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, giọng hát của anh vẫn tồn tại những tranh cãi. Thiên phú giọng hát của HIEUTHUHAI chưa có nhiều điểm mạnh để phát triển vocal. Trong các ca khúc theo hướng vocal như Nước Mắt Cá Sấu hay mới nhất là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, giọng hát HIEUTHUHAI thu về ý kiến trái chiều vì ngang, nhả chữ cưỡng âm.

Chính điều này tạo nên sự phân hóa rõ rệt giữa hai góc nhìn, fan thì ủng hộ HIEUTHUHAI thử thách bản thân, nhưng với khán giả khắt khe về khoản thanh nhạc, các bài hát của nam rapper chưa thực sự thuyết phục.

Có thể thấy rõ, HIEUTHUHAI đang đi theo hướng “nghệ sĩ giải trí toàn năng” - nơi giọng hát là một phần trong tổng thể gồm âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Việc thẳng thắn thừa nhận học hỏi từ Jung Kook cũng cho thấy tinh thần cầu tiến và ý thức phát triển bản thân của nam rapper. Ở thời điểm Vpop ngày càng mở rộng giao thoa với quốc tế, câu chuyện một nghệ sĩ Việt lấy cảm hứng từ một ngôi sao Kpop toàn cầu không còn xa lạ, nhưng vẫn đủ sức tạo nên sự chú ý, đặc biệt khi đó là HIEUTHUHAI và Jung Kook.

