Nhìn Trang Pháp “đạp gió” bên Trung mới thấy nghệ sĩ nước mình đỉnh cỡ nào

Đến với Đạp Gió 2026, Trang Pháp mang trên mình vị thế Quán quân của chính chương trình này phiên bản Việt - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Cô không đơn giản bước vào cuộc chơi với tư cách một nghệ sĩ Việt Nam đi thi đấu như cách Chi Pu hay Suni Hạ Linh từng làm. Với danh xưng Quán quân Chị Đẹp mùa 1, Trang Pháp gánh trên vai trọng trách kép. Vừa phải chứng minh được năng lực thực sự trong một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt với 32 nữ nghệ sĩ quốc tế khác. Vừa phải mang đến sự mới mẻ cho chính khán giả quê nhà - những người chắc chắn sẽ theo dõi sát sao hành trình của cô. Áp lực dành cho Trang Pháp là vô cùng lớn. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, cô vẫn làm hài lòng đại đa số công chúng tại Việt Nam, đồng thời ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả nước bạn.

Những gì Trang Pháp đã làm được

Ở vòng thi solo đầu tiên, sân khấu quan trọng nhất để bộc lộ cá tính cá nhân, Trang Pháp đã khiến tất cả choáng ngợp. Chỉ trong vỏn vẹn 90 giây ngắn ngủi, cô phô diễn trọn vẹn bộ kỹ năng "all-rounder" trước toàn bộ khán giả. Mang đến ca khúc tự sáng tác Moonlight, cô tự viết lời bằng tiếng Việt, tiếng Trung và cân luôn phần rap tiếng Anh, Tây Ban Nha. Chỉ trong 1 phút rưỡi, Trang Pháp chứng minh khả năng ngoại ngữ ấn tượng kết hợp cùng kỹ năng chơi piano, nhảy, rap và múa cột ấn tượng.

Có thể trước màn trình diễn này, khán giả Trung Quốc chưa biết Trang Pháp là ai, hoặc chỉ lướt qua danh xưng "Quán quân Tỷ Tỷ bản Việt". Nhưng 90 giây của Moonlight đã buộc họ phải ghi nhận năng lực của Trang Pháp trước cả khi kịp nhớ mặt, điểm tên cô. Những kỹ năng hát, nhảy, rap, sáng tác, sản xuất nhạc, chơi nhạc cụ và múa cột đều là những thế mạnh iconic nhất từng giúp cô đăng quang tại Việt Nam.

Nhiều khán giả quê nhà cho rằng Trang Pháp "bung skill" quá sớm thì những vòng sau sẽ không còn gì để thể hiện, hay chê phần thi solo lộn xộn "như nồi lẩu thập cẩm". Tuy nhiên, nếu nhìn nhận công tâm, đây là một chiến lược hoàn toàn hợp lý. Khán giả Việt đã quá hiểu thực lực của Trang Pháp sau Chị Đẹp 2023, nhưng với người Trung Quốc thì khác, cô bắt đầu gần như từ con số 0. Vì vậy, trong một sân khấu hiếm hoi được tự do thể hiện cái tôi cá nhân, Trang Pháp nhất định phải "bung" hết những kỹ năng nổi bật nhất để khẳng định mình.

Và chiến lược đó đã thành công rực rỡ. Netizen xứ tỷ dân đồng loạt gọi cô là 'Ace', giúp cô chinh phục các tỷ tỷ và xuất sắc giành lấy vị trí Đội trưởng ngay tại Công diễn 1.

Tuy nhiên, tình thế của Trang Pháp sau đó lại trở nên "khổ không ai bằng". Chung team với hai thành viên không quá mạnh về kỹ năng trình diễn, cô còn đối mặt với luật chơi khốc liệt khi phải cấp tốc chuẩn bị thêm một bài hát tiếng Trung để thi đấu đối kháng. Áp lực và khối lượng công việc dành cho Trang Pháp vô cùng lớn.

Và kịch bản tệ nhất đã xảy ra: Trang Pháp thua sạch ở Công diễn 1. Dù màn trình diễn Đại Nghệ Thuật Gia của nhóm được đánh giá rất cao từ dàn dựng, phần thi solo của cô nhận được hiệu ứng tốt Kết quả vẫn không mỉm cười với Trang Pháp.

Thế nhưng, khó khăn chồng chất khó khăn đó lại trở thành một "đòn bẩy" hoàn hảo cho Trang Pháp trên hành trình tìm kiếm sự chú ý và khẳng định bản thân tại thị trường Trung Quốc. Những tranh cãi xoay quanh kết quả vô tình giúp tài năng của cô càng thêm nổi bật. Người ta chắc chắn sẽ luôn nhớ về một cô gái Việt Nam sang Trung Quốc thi đấu kiên cường. Làm tốt vai trò nghệ sĩ khi vừa hát, nhảy, làm tròn trách nhiệm đội trưởng, học 2 bài tiếng Trung trong vòng 4 ngày, gồng gánh hàng ngàn áp lực với cường độ làm việc căng thẳng, tài năng ai cũng công nhận nhưng cuối cùng lại nhận thất bại cay đắng.

Thất bại của Trang Pháp lại chính là thứ khiến cô trở nên đáng nhớ nhất. Tên tuổi Trang Pháp vụt sáng chỉ trong thời gian ngắn, thực lực được bảo chứng và thu về số lượng lớn khán giả quốc tế ủng hộ. Những bước đi đầu tiên trên hành trình "đạp gió" nhìn qua tuy nhiều chông gai, nhưng thật sự Trang Pháp đã nhận lại được rất nhiều thứ. Chỉ sau hai vòng đấu, Trang Pháp đã đạt được điều mà cô từng mất cả một hành trình dài tại Việt Nam để chứng minh: dấu ấn cá nhân và sự công nhận về thực lực.

Trang Pháp đang ở đâu giữa dàn sao Hoa ngữ?

Đạp Gió luôn được biết đến là sân chơi của những nghệ sĩ nữ mang màu sắc và cá tính khác biệt. Trong một đội hình quy tụ quá nhiều cái tên sáng giá, việc tự định vị và làm nổi bật bản thân là bài toán vô cùng cần thiết.

Nhìn nhận một cách khách quan, Trang Pháp mang đến Đạp Gió một bộ kỹ năng ấn tượng: có thể hát tốt, khả năng chinh phục các tổ hợp vũ đạo khó, kỹ năng rap mượt mà, cùng tư duy sáng tác và sản xuất âm nhạc hiện đại. Dẫu vậy, nếu đặt lên bàn cân cùng những tên tuổi sừng sỏ nhất của tỷ tỷ năm nay, đại diện Việt Nam thực tế vẫn phải đối mặt với không ít bất lợi.

Xét riêng về giọng hát, Trang Pháp chắc chắn không thể được xếp chung mâm với top vocal "hàng khủng" hay những "thứ dữ" của chương trình. Đại diện Việt Nam sở hữu chất giọng mang màu sắc Pop/EDM đương đại, với âm sắc mảnh, sáng và tư duy xử lý bài hát cực kỳ thông minh trong bản nhạc điện tử. Tuy nhiên, nếu phải đối đầu trực tiếp trên các sân khấu đòi hỏi kỹ thuật vocal hạng nặng, cô sẽ gặp rào cản lớn. Đặt cạnh những "cỗ máy hát" sở hữu âm lượng nội lực, độ vang rền như Ô Lan Đồ Nhã, hay kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc, giàu tính tự sự và len lỏi vào từng ngóc ngách cảm xúc như Tăng Bội Từ, giọng hát của Trang Pháp chắc chắn không phải là đối thủ của họ.

Về kỹ năng trình diễn, cô được công nhận có khả năng bắt nhịp nhạy bén cùng thần thái sân khấu cực đỉnh, không ngần ngại thử sức với những tổ hợp vũ đạo khó nhằn, sẵn sàng thực hiện các động tác nhào lộn nguy hiểm hay múa cột đòi hỏi nền tảng thể lực cao. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đó là kết quả của sự kiên cường và bản năng cống hiến hết mình, chứ Trang Pháp không xuất thân là một dancer chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Đạp Gió 2026 sở hữu Đạm Đạm, một "trùm cuối" thực thụ trong mảng vũ đạo. Với nền tảng là nhà vô địch Street Dance và từng đảm nhận vai trò Giám đốc sân khấu kiêm Cố vấn vũ đạo của mùa giải trước, Đạm Đạm đã tự thiết lập một thước đo hoàn toàn khác. Mọi chuyển động của cô đều đạt độ chuẩn xác ở tầm chuyên gia. Đứng trước một bức tường thành vững chắc về kỹ thuật múa như vậy, Trang Pháp rõ ràng là thua thiệt.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất của Trang Pháp không nằm ở khía cạnh chuyên môn, mà nằm ở mức độ nhận diện. Tại Đạp Gió, mọi kết quả sinh sát đều được quyết định bởi lá phiếu của khán giả. Với những tỷ tỷ như Tiêu Tường hay Lý Tiểu Nhiễm. Họ mang theo một khối tài sản đồ sộ là những bộ phim kinh điển vắt ngang nhiều thập kỷ, cùng "bộ lọc thanh xuân" vững chắc trong lòng hàng trăm triệu khán giả xứ tỷ dân. Sự xuất hiện của họ nghiễm nhiên trở thành một bảo chứng truyền thông. Khán giả sẵn sàng bình chọn cho họ dựa trên sự ngưỡng mộ và hoài niệm đã được bồi đắp từ hàng chục năm qua.

Trái ngược hoàn toàn, Trang Pháp bước vào thị trường Trung Quốc với độ nhận diện gần như bằng không. Khán giả đại chúng không biết cô là ai, không có bất kỳ một ký ức tuổi thơ hay sự gắn kết cảm xúc nào. Việc không sở hữu một nền tảng fandom vững chắc từ trước đẩy cô vào thế yếu tuyệt đối trong các cuộc đua bình chọn trực tiếp. Trang Pháp bắt buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần, tận dụng từng giây phút ít ỏi xuất hiện trên sóng truyền hình để tự định vị bản thân và thu hút lượng fan mới.

Có thể thấy, Trang Pháp thực sự không sở hữu lợi thế áp đảo tuyệt đối về mặt nào, tuy nhiên, chính sự "vừa vặn" ở nhiều phương diện lại trở thành yếu tố khiến cô trở nên khác biệt. Bản chất cốt lõi của Đạp Gió chưa bao giờ là một kỳ thi tuyển chọn tài năng cá nhân để vinh danh người hát hay nhất hay nhảy giỏi nhất. Hầu hết các vòng thi đều là những màn đối đầu nhóm, nơi mỗi cá nhân đảm nhận một vai trò quan trọng để kiến tạo nên một tiết mục ấn tượng. Đây chính là lợi thế lớn cho Trang Pháp. Khả năng hát, nhảy, sáng tác và tư duy dàn dựng giúp Trang Pháp dễ dàng thích nghi với nhiều đội hình, đồng thời đảm nhận những vị trí linh hoạt tùy theo yêu cầu bài thi. Sự đa năng này cũng biến Trang Pháp trở thành mục tiêu được các đội trưởng liên tục săn đón.

Cùng với đó, việc hai tỷ tỷ cũng theo đuổi hình tượng "all-rounder" trong mùa giải năm nay là An Kỳ và Trương Nguyệt chưa thực sự tạo ra được nhiều điểm nhấn đặc biệt, đã vô tình tạo ra một khoảng trống hoàn hảo. Nhờ đó, đại diện Việt Nam càng có cơ hội tỏa sáng, khẳng định dấu ấn sắc nét. Trang Pháp có thể không phải người mạnh nhất ở Đạp Gió 2026, nhưng chắc chắn là người khiến khán giả không thể quên. Và đôi khi, trong một cuộc chơi khắc nghiệt, được nhớ đến đã là một chiến thắng.

Nhìn Trang Pháp mới thấy nghệ sĩ nước mình đỉnh cỡ nào

Nhìn những gì Trang Pháp đã và đang trải qua tại một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất của thị trường giải trí tỷ dân, người ta mới thực sự thấm thía và tự hào nhận ra rằng: Nghệ sĩ nước mình rất giỏi, đã vươn lên một tầm cao mới, đĩnh đạc, và đầy bản lĩnh.

Hai vòng thi đấu đầu tiên khép lại với kết quả chưa như kỳ vọng. Nhưng nếu nhìn vào cách cái tên Trang Pháp phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc, có thể thấy rõ một điều rằng cô không hề “thua”. Trang Pháp đến với Đạp Gió 2026 không chỉ để giành lấy vị trí số một. Mục tiêu của cô lớn lao hơn thế. Trang Pháp thành công khắc sâu hình ảnh cá nhân và mang hình ảnh người nghệ sĩ Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trước một tệp khán giả hoàn toàn mới.

Trong mắt khán giả Trung Quốc hiện tại, Trang Pháp không chỉ là một thí sinh ngoại quốc tham gia để "đổi gió" cho chương trình, mà là một nghệ sĩ đích thực với thực lực được phô diễn rõ ràng. Sự chú ý đổ dồn vào cái tên Trang Pháp bắt nguồn từ thứ "hữu xạ tự nhiên hương" của một người làm nghệ thuật nghiêm túc. Trang Pháp đã cho khán giả Trung Quốc thấy được hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng có thể hát, nhảy, rap, sáng tác, nhào lộn, vượt qua rào cản ngôn ngữ, không ngại thử thách khắc nghiệt mà vẫn kiên trì vượt qua. Điểm khiến cô thực sự khác biệt không chỉ nằm ở một giọng hát khủng hay kỹ năng vũ đạo thượng thừa, mà ở cách cô "cân” cả sân khấu.

Khán giả có thể quên một vài chi tiết trong màn trình diễn, nhưng họ chắc chắn sẽ nhớ cách một nghệ sĩ đối diện với những bất lợi bằng sự lì lợm và tinh thần thép. Cô không cố gắng gây ấn tượng bằng sự ồn ào, cô chỉ làm việc chăm chỉ đến mức không ai có thể bỏ qua.

Bằng sự duyên dáng, thông minh và khả năng hội nhập tinh tế, Trang Pháp mang đến một định nghĩa rất mới về nghệ sĩ Việt: hiện đại, văn minh, cởi mở. Khi khán giả quốc tế nhìn vào cách cô say sưa làm việc, cách cô tự hào giới thiệu về nguồn cội hay cách cô thể hiện tư duy âm nhạc đương đại không hề thua kém bất kỳ ai, họ bắt đầu nảy sinh sự tò mò, tôn trọng và trân quý dành cho nghệ sĩ Việt Nam.

Khán giả quốc tế đã quen với việc các idol hát tốt, nhảy đẹp, nhưng họ thực sự bất ngờ và nể phục trước một đại diện Việt Nam có thể làm được rất nhiều thứ, có định hướng âm nhạc thông minh và sẵn sàng lăn xả vì tiết mục chung của nhóm. Sự lì lợm, tinh thần thép và sự kiên trì bền bỉ của cô đã truyền tải một thông điệp vô cùng tích cực về con người Việt Nam luôn kiên cường, nỗ lực vươn lên và luôn biết cách tỏa sáng trong gian khó.

Hơn tất thảy, thứ khiến khán giả nhớ đến tên cô không chỉ là "một tỷ tỷ xinh đẹp" mà là một "nghệ sĩ Việt Nam” - Trang Pháp. Cô đã dùng chính năng lượng tích cực và tài năng của mình để phá vỡ mọi rào cản, biến âm nhạc thành ngôn ngữ chung để quảng bá cho hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam thân thiện, hiện đại và đầy tài năng.

Hành trình dẫu có chông gai, những kết quả dẫu có lúc chưa thực sự phản ánh hết nỗ lực, nhưng dấu ấn cá nhân mà Trang Pháp để lại tại sân chơi quốc tế này là không thể phủ nhận. Cô đang viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, minh chứng cho việc nghệ sĩ nước mình giờ đây đã hoàn toàn đủ lông đủ cánh, đủ bản lĩnh để dùng thực lực và cái tôi nghệ thuật khiến khán giả quốc tế phải gật đầu nể phục. Họ không cần phải vay mượn hào quang của ai, không cần dựa vào những ồn ào truyền thông để thu hút sự chú ý. Chỉ bằng chính thực lực vốn có và một lòng tự hào dân tộc sâu sắc, Trang Pháp đã và đang làm rạng danh hình ảnh nghệ sĩ người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.