Mason Nguyễn xin lỗi, dời lịch phát hành MV vì ồn ào lời rap nhạy cảm của B Ray

Mason Nguyễn xin lỗi, dời lịch phát hành MV

Nam rapper Mason Nguyễn vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong phiên livestream của 24k.Right. Giữa làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trên Instagram cá nhân vào chiều 14/4.

Trong chia sẻ của mình, Mason Nguyễn thừa nhận đã có phản ứng không phù hợp ngay tại thời điểm đoạn rap gây tranh cãi được thể hiện, đồng thời cho biết bản thân chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của nội dung. Anh bày tỏ sự hối lỗi khi để xảy ra sự việc khiến khán giả thất vọng, xem đây là bài học lớn để kiểm soát cảm xúc và cẩn trọng hơn trong cách sử dụng ngôn từ trong tương lai.

Lời xin lỗi của Mason: “Xin chào mọi người, Vào hôm trước trên live stream của anh Bằng, mình đã có cười hưởng ứng với một line rap mà ngay khoảnh khắc đó mình đã không nhận ra sự nghiêm trọng về nội dung của line rap đó đối với khán giả đại chúng. Mình xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong một nội dung đang gây tranh cãi. Mình đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây cũng là bài học để mình rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn. Một lần nữa, mình xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị và các bạn liên quan vì đã làm phiền lòng.”

Ngay sau lời xin lỗi của nghệ sĩ, công ty quản lý Def Jam Vietnam cũng đã phát đi thông báo chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành sản phẩm mới. Đại diện công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau khi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng, nhằm tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Theo nội dung thông báo, kế hoạch phát hành MV sẽ được tạm dời sang thời điểm khác hoặc cân nhắc thay thế bằng một sản phẩm phù hợp hơn. Đồng thời, đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi tới 52Hz vì những tranh cãi phát sinh liên quan đến ca khúc, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự thông cảm và đồng hành từ khán giả.

Câu rap gây tranh cãi của B Ray, cuốn Mason Nguyễn vào tâm bão

Nguồn cơn của làn sóng tranh cãi xuất phát từ một đoạn rap freestyle của B Ray trong buổi livestream có sự tham gia của Mason Nguyễn, Gill và 24k.Right. Trong không khí giao lưu ngẫu hứng, B Ray đã thể hiện một câu rap có nội dung nhạy cảm, nhắm trực tiếp đến AMEE cùng các nghệ sĩ nữ thuộc chương trình Em Xinh Say Hi.

Cụ thể, câu rap với nội dung mang hàm ý khiếm nhã đã nhanh chóng bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo phản ứng dữ dội từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng phần lời này mang tính xúc phạm, thậm chí có yếu tố quấy rối, khi nhắm trực diện đến các nữ nghệ sĩ.

Trong bối cảnh đó, thái độ của Mason Nguyễn khi cười cợt và hưởng ứng ngay tại thời điểm đoạn rap được thể hiện đã khiến anh bị cuốn vào tâm điểm chỉ trích. Không ít khán giả cho rằng hành động này thể hiện sự “hùa theo”, thiếu tôn trọng đồng nghiệp, qua đó làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Phản ứng từ phía nghệ sĩ nữ cũng nhanh chóng xuất hiện. Quỳnh Anh Shyn đã gây chú ý khi thả biểu tượng “phẫn nộ” dưới một bài đăng tường thuật lại sự việc. Động thái này được xem là cách lên tiếng trực diện, vì bản thân Quỳnh Anh Shyn cũng là 1 Em Xinh.

Trước áp lực ngày càng lớn, tối 13/4, B Ray đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nam rapper thừa nhận bản thân quá tập trung vào việc xây dựng punchline nên đã sử dụng những câu từ thiếu hợp lý, dẫn đến hệ quả ngoài mong muốn. Tuy vậy, những tranh luận xoay quanh ranh giới sáng tạo trong rap và trách nhiệm của nghệ sĩ trước công chúng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự việc lần này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của các nghệ sĩ liên quan mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn biểu đạt trong âm nhạc, đặc biệt với rap - thể loại vốn đề cao cá tính và sự tự do sáng tạo. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng mở rộng và khán giả trở nên nhạy cảm hơn với các vấn đề liên quan đến giới và tôn trọng cá nhân, cách ứng xử của nghệ sĩ trước công chúng tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định sự bền vững của sự nghiệp.

Sinh năm 2000 tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Xuân Bách, Mason Nguyễn từng hoạt động trong giới underground với nghệ danh RZ Mas, trước khi gây chú ý tại King of Rap và bứt phá mạnh mẽ hơn tại Rap Việt. Giai đoạn gần đây, anh tiếp tục mở rộng hình ảnh thông qua show Anh Trai Say Hi, nơi thể hiện khả năng đa năng ngoài rap.