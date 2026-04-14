Gây tranh cãi vì lời rap khiếm nhã, quấy rối cả AMEE lẫn dàn Em Xinh, B Ray vội xin lỗi

Trong phiên livestream mới đây của 24k.Right, B Ray xuất hiện cùng Mason Nguyễn, Gill mang đến không khí giao lưu thoải mái với người xem. Bên cạnh trò chuyện, các rapper còn ngẫu hứng thể hiện một số đoạn rap mới ngay trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, chính một đoạn demo của B Ray lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Cụ thể, nam rapper rap câu: “Anh kêu AMEE gọi anh là anh trai vì anh muốn *** với tất cả Em Xinh”. Ngay lập tức, câu chữ này bị nhiều người chỉ ra là khiếm nhã, mang hàm ý nhạy cảm, thậm chí bị cho là có dấu hiệu quấy rối nhắm vào AMEE cũng như dàn thí sinh “Em Xinh”.

Đoạn clip nhanh chóng bị cắt ra, lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận fan cho rằng đây chỉ là freestyle mang tính ngẫu hứng, không nên bị soi xét quá mức. Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại nhận định nội dung như vậy là thiếu kiểm soát, đặc biệt khi được phát ngôn trên nền tảng công khai, dễ tiếp cận với đông đảo người xem.

Không ít bình luận đặt dấu hỏi về ranh giới giữa cá tính nghệ sĩ và trách nhiệm phát ngôn, nhất là với một rapper đã có vị thế trong thị trường mainstream. Tranh cãi lần này cũng khiến công chúng nhắc lại việc vào giai đoạn cuối 2025 - đầu 2026, B Ray từng bị cơ quan quản lý “điểm tên” trong danh sách nghệ sĩ có sản phẩm lệch chuẩn, làm dấy lên thêm lo ngại về việc kiểm soát nội dung trong sáng tác và biểu diễn.

Sau livestream gây tranh cãi, B Ray nhanh chóng xin lỗi tối 13/4. B Ray cho biết tự thấy ăn năn và cảm thấy có một vài line viết vì punchline, viết thiếu hợp lý. B Ray tự thấy lyric sai và sẽ phải sửa. B Ray cảm thấy nếu chỉ xin lỗi không thì không đủ thành tâm, sau đó nam rapper để cho 24k.Right cùng Gill “đánh tay” thay cho hình phạt. Tuy nhiên, ý kiến trái chiều vẫn bủa vây B Ray.

Sự nghiệp ồn ào của B Ray

B Ray (tên thật Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993) là một trong những trường hợp đặc biệt của rap Việt, với hành trình “lội ngược dòng” từ underground gai góc đến vị trí ngôi sao mainstream và gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Khởi đầu từ cộng đồng rap tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam, B Ray từng được xem là một “dị nhân” của underground. Anh gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ năng viết lời sắc bén, lối chơi chữ linh hoạt với hệ thống vần đa dạng cùng khả năng kể chuyện đậm màu cá nhân. Tuy nhiên, đi kèm với tài năng là một giai đoạn đầy biến động. Trong khoảng 2013-2017, B Ray liên tục trở thành tâm điểm của các cuộc “beef” nảy lửa, đồng thời vướng phải không ít tranh cãi xoay quanh phát ngôn về Kpop và những ca từ nhạy cảm. Khi chuyển hướng sang hoạt động mainstream, nam rapper đã phải công khai xin lỗi và làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề tồn đọng từ quá khứ.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của B Ray đến khi anh quyết định “bước ra ánh sáng”, hợp tác với Masew và cho ra đời loạt bản hit như Ex’s Hate Me, Con Trai Cưng, Do For Love. Những sản phẩm này giúp B Ray tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng, đồng thời định hình hình ảnh một rapper có khả năng cân bằng giữa chất liệu underground và yếu tố thị trường.

B Ray tham gia gameshow với vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt (mùa 3 và 4). Tại đây, nam rapper dần rũ bỏ hình ảnh gai góc để xuất hiện như một người thầy điềm tĩnh, có chiến lược rõ ràng. Đỉnh điểm là mùa 4 năm 2024, khi đội của anh lập thành tích hiếm có với Quán quân Hustlang Robber và Á quân Gill, qua đó khẳng định năng lực “kingmaker” trong việc đào tạo và định hướng thí sinh.

Năm 2025, B Ray tiếp tục gây bất ngờ khi tham gia Anh Trai Say Hi (mùa 2). Trái với định kiến ban đầu về một rapper hạn chế khả năng trình diễn, anh cho thấy sự linh hoạt trong dàn dựng và làm chủ sân khấu. Những màn thể hiện trong Say Hi giúp B Ray mở rộng hình ảnh, tiếp cận thêm tệp khán giả mới. Ngoài ra, B Ray cũng cho ra mắt album thiên về trải nghiệm cá nhân - Cho Bảo .

Hậu Anh Trai Say Hi, nam rapper duy trì sức hút khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, từ concert Say Hi đến các lễ hội âm nhạc như GENfest 2025. Dẫu vậy, tranh cãi mới nhất cho thấy con đường của B Ray vẫn chưa hoàn toàn “yên ả”. Khi đã bước vào vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng, mỗi phát ngôn dù là ngẫu hứng đều có thể trở thành tâm điểm dư luận.