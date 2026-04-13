Justin Bieber bật YouTube hát karaoke tại Coachella

Sự trở lại của Justin Bieber tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Theo số liệu thống kê, đã có khoảng 125.000 khán giả tập trung đông đúc tại khu vực sân khấu chính vào lúc nửa đêm để theo dõi nam ca sĩ trình diễn. Đồng thời, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới cũng thức trắng đêm để theo dõi trực tiếp phần biểu diễn này qua các nền tảng phát sóng trực tuyến.

Justin Bieber mang laptop lên sân khấu bật nhạc của bản thân và hát "karaoke" cùng hàng nghìn khán giả tại Coachella

Giữa một sự kiện âm nhạc ngoài trời có quy mô lớn nhất hành tinh, nơi các nghệ sĩ thường mang đến những tiết mục được đầu tư hoành tráng về mặt bối cảnh và vũ đạo, Justin Bieber lại chọn một hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Nam ca sĩ đã biến sân khấu Coachella thành một buổi hát karaoke quy mô lớn, mang theo một chiếc laptop và bật YouTube để hát cùng hàng trăm ngàn khán giả có mặt tại hiện trường.

Điểm gây sốc nhất và cũng là phần đáng nhớ nhất trong set diễn của Justin Bieber chính là phân đoạn anh mang một chiếc laptop lên sân khấu. Thay vì tiếp tục với những bản phối có sẵn, nam ca sĩ quyết định ngồi xuống trước màn hình và bắt đầu tìm kiếm những video âm nhạc từ xa xưa của chính mình trên YouTube.

Justin Bieber cũng dùng khoảng thời gian ngồi trước laptop "đào lại" những thước phim cũ và các khoảnh khắc viral gắn liền với tên tuổi của mình

Trong không gian rộng lớn của sân khấu chính, Justin Bieber đã mở lại những bản nhạc huyền thoại và bắt đầu hát karaoke cùng khán giả. Hàng loạt ca khúc quen thuộc từng thống trị các bảng xếp hạng như Baby, Beauty And The Beat hay Sorry được phát trực tiếp, tạo ra một màn đồng ca khổng lồ giữa nam ca sĩ và người hâm mộ bên dưới. Khán giả đã được chứng kiến một màn song ca đặc biệt giữa Justin Bieber của hiện tại và phiên bản nhí của chính anh thông qua màn hình LED khổng lồ phía sau.

Không chỉ phát lại các MV, Justin Bieber còn gây bất ngờ khi trình diễn lại các bản cover mộc mạc mà anh từng tự ghi hình trong phòng ngủ từ thuở mới vào nghề. Bên cạnh việc ôn lại các sản phẩm âm nhạc, Justin Bieber cũng dùng khoảng thời gian ngồi trước laptop như một cách duyệt lại những thước phim cũ và các khoảnh khắc viral gắn liền với tên tuổi của mình. Khán giả đã có dịp xem lại đoạn clip nổi tiếng ghi cảnh nam ca sĩ vô tình va đầu vào cửa kính trong quá khứ. Tuy nhiên, phần giao lưu này lại vấp phải một sự cố khá hài hước.

Katy Perry trêu chọc Justin Bieber

Mạng wifi tại khu vực lễ hội Coachella gặp trục trặc khiến việc tải video bị gián đoạn nhiều lần. Nam ca sĩ đã liên tục thể hiện sự khó chịu và yêu cầu tín hiệu internet được kết nối trở lại. Ở khu vực khán đài, nữ ca sĩ Katy Perry cũng có mặt để theo dõi đêm diễn. Khi chứng kiến cảnh tượng mạng load chậm, cô đã thốt lên đùa rằng tạ ơn Chúa vì Justin Bieber có dùng tài khoản YouTube Premium, bởi cô hoàn toàn không muốn phải xem quảng cáo chen ngang.

Sau một lúc thoải mái lướt YouTube, xem các video kỷ niệm và hát demo một đoạn ngắn cho từng bài, Justin Bieber quyết định dừng lại. Nam ca sĩ chia sẻ thẳng thắn rằng anh không muốn bản thân bị lún quá sâu vào thế giới internet, sau đó dứt khoát tắt laptop để trở lại với mạch cảm xúc chính của chương trình.

Sân khấu mộc mạc của Justin Bieber

Bên cạnh sự đột phá từ phân đoạn hát karaoke, tổng thể sân khấu và phong cách trình diễn của Justin Bieber tại Coachella năm nay cũng là một chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nam ca sĩ xuất hiện vào lúc 23h25. Trái ngược với hình ảnh một ngôi sao nhạc pop được trau chuốt kỹ lưỡng, Justin Bieber mang đến một diện mạo vô cùng đơn giản. Anh lựa chọn trang phục bao gồm quần short rộng, áo hoodie và đeo kính râm che kín mặt. Tạo hình xuề xòa này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Justin Bieber mang đến Coachella một diện mạo vô cùng đơn giản (Ảnh: X)

Sự tối giản trong phong cách cá nhân còn được áp dụng triệt để vào cách dàn dựng không gian biểu diễn. Thiết kế khu vực bục đứng được xây dựng theo mô hình một chiếc đĩa bay khổng lồ, tạo ra một bề mặt trống trải và hoàn toàn không có đạo cụ dư thừa. Xuyên suốt nửa đầu của set diễn, Justin Bieber giữ nhịp độ chương trình ở mức tĩnh lặng và không hề có bất kỳ động tác vũ đạo nào. Nam ca sĩ dành toàn bộ sự tập trung để hát live các ca khúc mới thuộc album Swag. Anh biểu diễn với một phong thái vô cùng tự do, liên tục thay đổi tư thế từ việc đi bộ chậm rãi, đứng yên một chỗ, ngồi xuống và thậm chí là nằm hẳn ra sàn sân khấu để cất giọng.

Sự tối giản trong phong cách cá nhân của Justin Bieber còn được áp dụng triệt để vào cách dàn dựng không gian biểu diễn (Ảnh: X)

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này nhanh chóng bị phá vỡ ở phần sau của chương trình. Khi đám đông vẫn đang tận hưởng những nốt nhạc êm dịu, The Kid LAROI đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với vai trò khách mời. Sự góp mặt của nam ca sĩ trẻ cùng với màn kết hợp trong siêu hit Stay đã ngay lập tức thay đổi hoàn toàn cục diện đêm diễn. Tiết mục này đã khuấy động lại bầu không khí rộn ràng, xua tan sự trầm mặc trước đó và đẩy mức độ cuồng nhiệt của toàn bộ khán giả có mặt tại sân khấu lên đến đỉnh điểm.

Justin Bieber đã nhận mức cát-xê lên tới 10 triệu USD để đảm nhận vai trò headliner tại Coachella năm nay (Ảnh: X)

Đặc biệt, đằng sau sự đơn giản trên sân khấu lại là một bản hợp đồng biểu diễn mang giá trị khổng lồ. Justin Bieber đã nhận mức cát-xê lên tới 10 triệu USD để đảm nhận vai trò headliner tại Coachella năm nay. Khoản thù lao này được chia đều 5 triệu USD cho mỗi dịp cuối tuần sự kiện diễn ra. Đáng chú ý, nam ca sĩ đã tự mình đàm phán trực tiếp thỏa thuận lịch sử này với nhà tổ chức Goldenvoice mà không thông qua bất kỳ người đại diện nào. Nước đi này được đánh giá là một sự kiện mang tính đột phá, đồng thời khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn của Justin Bieber đối với sự nghiệp cá nhân ở thời điểm hiện tại.