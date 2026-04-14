Thua đau 2 lần, Trang Pháp được cả MXH khắp nơi đồng lòng bảo vệ

2 lần thua liên tiếp khiến Trang Pháp chịu cảnh ấm ức

Tại Công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2026, team Trang Pháp đã lựa chọn team Lý Tiểu Nhiễm để PK với ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại . Trước đó, team Trang Pháp đã lọt vào top 2 thấp điểm nhất ở vòng tiểu khảo với màn thể hiện bị đánh giá là chưa nghiêm túc. Trình diễn với bất lợi ngôn ngữ cùng 2 thành viên yếu thế, tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại vẫn gây sốt MXH nhờ chất lượng trình tốt hơn mong đợi, các thành viên vừa nhảy vừa hát live ổn định.

Dù nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng Trung lẫn Việt, team Lý Tiểu Nhiễm (857 điểm) vẫn vượt mặt team Trang Pháp (824 điểm) với khoảng cách 33 điểm. Đáng chú ý, tiết mục Giấy Ghi Chú Ước Nguyện do Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân thể hiện lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả thẳng thắn nhận xét phần trình diễn này “giống văn nghệ tiểu học” khi các thành viên gần như chỉ đứng hát, thiếu hoàn toàn vũ đạo lẫn hiệu ứng sân khấu.

Giấy Ghi Chú Ước Nguyện bị chỉ trích thậm tệ vì ai cũng hát dở

Trên MXH, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng, nghi ngờ tính minh bạch của chương trình, cho rằng BTC có dấu hiệu dàn xếp kết quả hoặc “xào phiếu” thiếu công bằng. Nghi vấn này càng tăng cao khi Trang Pháp và Tiêu Tường, đội trưởng team có số vote thấp nhất, bước vào vòng loại thứ 2.

2 nghệ sĩ thể hiện màn song ca Là Anh nhưng đại diện Việt Nam có cách xử lý giọng hát mượt và vững vàng hơn so với “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài”. Dù liên tục hát run và chênh phô, Tiêu Tương lại giành chiến thắng, đồng nghĩa với với việc team Trang Pháp phải tạm biệt một thành viên. Nhận về 301 vote, Duy Nina phải dừng chân tại Công diễn 1 đầy tiếc nuối.

Dù liên tiếp 2 lần bại trận, Trang Pháp cùng 2 thành viên Giang Ngữ Thần và Duy Nina lại chiếm được cảm tình của số đông khán giả. Dân tình không chỉ khâm phục sự cố gắng của 3 nghệ sĩ mà còn cảm thấy bất bình trước kết quả vô lý. Chỉ ngay trong đêm sau khi Công diễn 1 kết thúc, netizen xứ Trung đẩy hàng loạt hot search, đưa Trang Pháp lên top 1 chủ đề thảo luận với những từ khoá như “Trang Pháp hát tiếng Trung rất tốt”, “Tiếc cho Trang Pháp”...

Cộng đồng mạng Việt Nam và Trung Quốc đồng lòng đứng về phía Trang Pháp

Nhanh chóng, hàng loạt clip chế ghép reaction về màn trình diễn thảm họa của team Lý Tiểu Nhiễm trở nên viral khắp MXH. Đoạn clip SOOBIN livestream với vẻ mặt khó hiểu, hoang mang tột độ bên cạnh giọng hát “tệ hơn học sinh mầm mon” của Lý Tiểu Nhiễm - không ngờ lại hợp rơ đến lạ, như thể SOOBIN thật sự ghi lại phản ứng của mình khi xem tiết mục Giấy Ghi Chú Ước Nguyện.

Ngọc Phước cũng bắt trend “thần tốc” khi cover y chang Lý Tiểu Nhiễm ở buổi biểu diễn Đảo Hoa Hậu mới đây. Cô nàng cover giống hệt cách hát của nữ diễn viên Trung Quốc: lệch tone, chới với và run rẩy, khiến khán giả cười mệt nghỉ. Ekip không ngần ngại khịa BTC Đạp Gió khi cho rằng Ngọc Phước chỉ cần thể hiện như vậy đã đủ để thắng rồi. Không chỉ Ngọc Phước, nhiều netizen cũng đu trend cover hát dở như Lý Tiểu Nhiễm, như một cách để an ủi Trang Pháp và mỉa mai BTC Đạp Gió.

Bất ngờ hơn là đến cả netizen xứ Trung cũng tham gia vào bữa tiệc chế giễu này. Những đoạn clip reaction ngẫu nhiên của các streamer được lồng ghép bên cạnh sân khấu Giấy Ghi Chú Ước Nguyện , càng làm nổi bật lên giọng hát “kinh hoàng” của bộ 3 Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân. Ai cũng phì cười khi nghe đến đoạn mở đầu Lý Tiểu Nhiễm cất giọng.

Tuy nhiên, viral hơn cả chính là fancam ghi lại reaction "tắt nụ cười" của Tăng Bái Từ ở hậu trường Đạp Gió khi xem trực tiếp team Lý Tiểu Nhiễm trình diễn. Biểu cảm của nữ ca sĩ từ cười hớn hở tới sượng trận, miệng cử động gượng gạo. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem với vô số bình luận hài hước. Netizen cho rằng những gì Tăng Bái Tử bộc lộ ra mặt đã nói lên cảm xúc thật sự của đông đảo khán giả khi xem show.

