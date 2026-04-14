BLACKPINK có thể "quẩy" thoải mái với G-Dragon, Jennie thì không

Jennie "né" G-DRAGON đến cùng?

Cuối tuần qua, tâm điểm làng nhạc toàn cầu đổ dồn về Coachella - lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất hành tinh. Không chỉ các nghệ sĩ biểu diễn, mà những ngôi sao đình đám xuất hiện với tư cách khán giả cũng trở thành tâm điểm chú ý. Năm nay, dù không tham gia biểu diễn, BLACKPINK vẫn phủ sóng thảo luận khi 3 thành viên Rosé, Jennie và Lisa được bắt gặp có mặt tại lễ hội.

Khuya 11/4 (giờ Mỹ), Justin Bieber là ngôi sao kết màn ở main stage

G-Dragon và Lisa - Rosé được bắt gặp cùng đi xem Justin Bieber

Jennie cũng xem set diễn của Justin nhưng không chung khung hình

Không khí Coachella vốn đã “nóng”, càng trở nên sôi động khi các mối quan hệ giữa những ngôi sao bắt đầu được bàn tán. Khuya 11/4 (giờ Mỹ), Justin Bieber có màn “đại náo” sân khấu chính với set diễn đánh dấu sự trở lại. Trong đám đông, Rosé và Lisa được bắt gặp hòa mình vào không khí cùng G-Dragon, thủ lĩnh của BIGBANG. Jennie cũng có mặt theo dõi phần trình diễn của Justin Bieber, còn đăng cả Instagram. Nhưng cô nàng lại đứng ở khu vực hoàn toàn khác, không hề xuất hiện chung khung hình với G-Dragon, Rosé hay Lisa.

Đến khuya 12/4 (giờ Mỹ), BIGBANG trở thành tâm điểm khi đảm nhận sân khấu kết màn tại Outdoor Theatre

Rosé nổi bần bật trong đám đông

Rosé và Lisa quẩy cực nhiệt trong set diễn của BIGBANG

Đến khuya 12/4 (giờ Mỹ), BIGBANG trở thành tâm điểm khi đảm nhận sân khấu kết màn tại Outdoor Theatre - một trong những slot được mong chờ nhất của Coachella. Rosé và Lisa tiếp tục được bắt gặp đứng ở hàng đầu, “quẩy” nhiệt tình để ủng hộ đàn anh. BLACKPINK và BIGBANG là tiền bối hậu bối thân thiết chung xuất phát điểm từ YG. Do đó từ lâu đã cực kỳ thân thiết, hợp tác cùng nhau nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, Jennie một lần nữa vắng mặt.

Jennie ở Coachella nhưng không được bắt gặp đi xem BIGBANG

Tất cả là vì G-Dragon?

Việc Jennie không xuất hiện trong cả hai khoảnh khắc quan trọng đều có sự hiện diện của G-Dragon nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều đồn đoán. Khi Rosé và Lisa thoải mái tương tác, hòa chung không khí cùng thủ lĩnh BIGBANG, thì Jennie lại chọn tránh mặt. Sự đối lập này càng làm nổi bật một thực tế đang được bàn tán, các thành viên BLACKPINK có thể “quẩy” vui vẻ với G-Dragon, riêng Jennie thì không.

Mối quan hệ giữa G-Dragon và Jennie

Mối quan hệ giữa G-Dragon và Jennie từ lâu đã là một trong những câu chuyện tốn nhiều giấy mực của truyền thông châu Á. Từ những ngày đầu tại YG Entertainment, cả hai đã có sự gắn kết đặc biệt. Năm 2012, Jennie lần đầu xuất hiện trước công chúng khi đảm nhận vai nữ chính trong MV That XX của G-Dragon - một cơ hội hiếm hoi dành cho thực tập sinh. Đến năm 2013, cô tiếp tục góp giọng trong ca khúc Black và cùng đàn anh biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc. Sự ăn ý trong phong cách lẫn thần thái khiến Jennie được gọi là bản nữ của G-Dragon ở thời kỳ đầu sự nghiệp.

Jennie đã được ưu ái cho hợp tác với G-Dragon từ thời còn là thực tập sinh

Bước ngoặt lớn xảy ra vào ngày 24/2/2021, khi Dispatch tung loạt ảnh khẳng định G-Dragon và Jennie đã hẹn hò trong khoảng một năm. Theo thông tin được công bố, địa điểm hẹn hò chủ yếu là căn penthouse của G-Dragon tại Hannam-dong, thậm chí gia đình Jennie cũng được cho là biết và ủng hộ mối quan hệ. Phía YG Entertainment khi đó phản hồi theo hướng “không thể xác nhận vì đây là đời tư nghệ sĩ” - cách trả lời vốn thường được hiểu là ngầm thừa nhận trong văn hóa Kpop.

Dispatch từng tung ảnh hẹn hò của G-Dragon và Jennie

Đến giữa năm 2022, mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. G-Dragon được cho là đã hủy theo dõi Jennie trên tài khoản phụ, trong khi vẫn giữ kết nối với các thành viên BLACKPINK khác. Cùng thời điểm, loạt hình ảnh bị rò rỉ liên quan đến Jennie và V khiến dư luận tin rằng chuyện tình với thủ lĩnh BIGBANG đã khép lại.

G-Dragon và Jennie cùng tham gia MMA 2025 nhưng không có bất kì tương tác, khung hình chung nào

Giai đoạn 2025-2026 cho thấy khoảng cách ngày càng rõ rệt giữa hai ngôi sao. Tại các sự kiện lớn như Melon Music Awards 2025, cả hai được cho là chủ động sắp xếp lịch trình riêng, tránh chạm mặt. Coachella 2026 càng củng cố nhận định này. Dù cùng có mặt tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh và có vòng bạn bè chung, G-Dragon và Jennie hoàn toàn không có bất kỳ sự giao thoa nào, trái ngược với sự thoải mái của họ khi tương tác với các nghệ sĩ khác.

Lisa dự tiệc kín của G-Dragon

G-Dragon cùng Rosé quay trend APT.

Đáng chú ý, thái độ của các thành viên còn lại trong BLACKPINK lại tạo nên sự tương phản rõ rệt. Rosé và Lisa nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng G-Dragon trong các buổi tiệc riêng, thoải mái tương tác mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp vẫn duy trì tích cực. Chỉ riêng Jennie là không còn bất kỳ liên hệ gì với G-DRAGON. Điều này càng làm nổi bật sự xa cách của Jennie.

G-Dragon và Jennie từng là tiền bối hậu bối thân thiết

Nhưng mối quan hệ đó đã thay đổi qua nhiều năm

Từ “nàng thơ” được nâng đỡ, đến tin đồn hẹn hò bí mật, và hiện tại là sự tránh mặt gần như tuyệt đối, mối quan hệ giữa G-Dragon và Jennie được nhìn nhận đã trải qua một hành trình nhiều biến động. Trong khi “đại gia đình YG” cũ vẫn giữ được sự kết nối nhất định, thì câu chuyện giữa hai biểu tượng đình đám này dường như đã khép lại theo cách không mấy êm đẹp.

