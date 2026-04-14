BTC Concert Anh Trai Say Hi lên tiếng về việc đổi seatmap nhưng không dập được sự bức xúc của fan

Đổi thiết kế sân khấu sát giờ G, BTC Anh Trai Say Hi lên tiếng giải thích

Chỉ còn vài ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi 2024 - Day 9 sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, thay vì không khí háo hức mong chờ, mạng xã hội hiện đang bùng nổ tranh cãi dữ dội xoay quanh khâu thiết kế sân khấu và bố trí chỗ ngồi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ban tổ chức (BTC) công bố hình ảnh bản demo 3D, kết hợp với loạt ảnh tiến độ thi công thực tế do khán giả ghi lại, cho thấy bố cục sân khấu khác hẳn sơ đồ chỗ ngồi thời điểm mở bán vé. Điều này khiến nhiều người hâm mộ bức xúc, cho rằng quyền lợi của họ đang bị sụt giảm nghiêm trọng.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc thay đổi hoàn toàn trục không gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn khán giả. Theo sơ đồ ban đầu, khu vực Fanzone và GA được xếp gọn gàng ngay sát sân khấu chính với tầm nhìn trực diện, bao quát toàn bộ màn hình LED. Tuy nhiên, ở tiến độ thi công thực tế, sân khấu chính dường như bị thụt ngắn lại, trong khi khu vực Fanzone bị mở rộng ra theo chiều ngang. Hệ quả là các hạng vé GA và CAT bị đẩy lùi ra một khoảng cách rất xa so với dự tính.

Điểm bất cập tiếp theo là thiết kế sân khấu phụ bị đổi từ khối vuông sang hình tròn, khiến khu vực Fanzone mất đi toàn bộ không gian đứng bao quanh mặt trước. Khán giả mua hạng vé đắt tiền nhất giờ đây bị giới hạn góc nhìn và chủ yếu chỉ có thể quan sát nghệ sĩ từ hai bên sườn. Trải nghiệm "mua một đằng, nhận một nẻo" nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trên diện rộng.

Trước phản ứng gay gắt từ người hâm mộ, phía BTC đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức trên Fanpage. Mở đầu bài viết, đơn vị tổ chức bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc trước những băn khoăn, hụt hẫng của cộng đồng người hâm mộ khi layout sự kiện được cập nhật. BTC khẳng định hiểu rõ mỗi tấm vé gói trọn kỳ vọng rất lớn, do đó luôn trân trọng và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp.

Lý giải cho quyết định điều chỉnh thiết kế, BTC đưa ra hai lập luận chính. Thứ nhất, về "tính linh hoạt", đơn vị này cho biết sơ đồ công bố lúc mở bán vé chỉ là bản minh họa định hướng. Trên sơ đồ cũng đã đính kèm ghi chú về khả năng điều chỉnh trong quá trình triển khai để phù hợp với hạ tầng, phương án vận hành và sản xuất thực tế.

Thứ hai, BTC nhấn mạnh việc thay đổi này hoàn toàn nhằm "tối ưu trải nghiệm". Theo đó, mọi sự tinh chỉnh đều được cân nhắc kỹ lưỡng với mục tiêu cao nhất là đảm bảo góc nhìn tốt hơn, tăng tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả ở đa khu vực, đồng thời giúp dàn dựng các tiết mục thêm phần bùng nổ. BTC cam kết đang nỗ lực kiểm soát mọi chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho từng hạng vé đã phát hành, mong khán giả thấu hiểu để cùng tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn.

Khán giả thất vọng

Mặc dù BTC đã đưa ra lời giải trình chi tiết, song thông báo này dường như phản tác dụng và không thể xoa dịu sự bức xúc của dư luận. Dưới phần bình luận bài đăng cũng như trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích vẫn tiếp tục nổ ra. Hầu hết khán giả đều bác bỏ lý do "tối ưu trải nghiệm" khi thực tế cho thấy những hạng vé giá cao ban đầu vốn có thể nhìn thấy sân khấu ở cự ly gần nay lại bị đẩy ra quá xa.

Nhiều khán giả lập tức chỉ ra sự mâu thuẫn khi việc đổi hướng bản đồ từ dọc sang ngang, chia lại các khu vực đã trực tiếp tước đi quyền lợi của hạng vé GA và CAT. Một số ý kiến bức xúc cho rằng khoảng cách hiện tại khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nghệ sĩ trên sân khấu trông "nhỏ như kiến", hoàn toàn không mang lại hiệu quả tăng cường tương tác như lời giải thích của ê-kíp.

Bên cạnh đó, dòng lưu ý " Sơ đồ chỗ ngồi có thể thay đổi mà không thông báo trước " đính kèm trên poster bán vé cũng không đủ sức thuyết phục đám đông. Một bài đăng trên Threads thẳng thắn lên án cách làm việc của ekip: "Đăng map một kiểu, dựng một kiểu là đang coi khán giả là cái gì vậy? Đây cũng không phải lần đầu. Làm bao nhiêu day rồi mà vẫn kiểu 'treo đầu dê bán thịt chó' trắng trợn như vậy. Công bố một đằng, triển khai một nẻo” .

Người này cũng nhấn mạnh thêm: "Đừng lấy lý do 'linh hoạt' để hợp thức hóa việc thay đổi sau khi đã bán vé. Cầm tiền rồi mới chỉnh lại toàn layout đó không phải là tối ưu, đó là thiếu minh bạch và thiếu tôn trọng khán giả" .

Phần đông người hâm mộ đều bày tỏ sự mệt mỏi và thất vọng. Nhiều người đánh giá thông báo này thực chất chỉ nhằm mục đích “ép fan” phải thông cảm và chấp nhận sự "đã rồi" mà không đưa ra bất kỳ phương án khắc phục nào. Thậm chí, năng lực chuyên môn của đơn vị tổ chức cũng bị đặt dấu chấm hỏi. Với kinh nghiệm dày dặn thực hiện hàng chục concert quy mô lớn trong suốt hai năm qua, việc để xảy ra nhiều sự chênh lệch giữa seat map công bố lúc bán vé và tiến độ thực tế bị nhiều khán giả đánh giá là khó có thể chấp nhận.

Hiện tại, cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với việc chỉ còn đúng 4 ngày nữa Concert Anh Trai Say Hi 2024 - Day 9 sẽ chính thức diễn ra và sân khấu đã được thi công định hình theo đúng layout mới, đông đảo khán giả dường như đành phải chấp nhận sự "đã rồi" này.