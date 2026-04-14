Quỳnh Anh Shyn "thả phẫn nộ" trước câu rap nhạy cảm của B Ray nhắm vào AMEE và dàn Em Xinh

Quỳnh Anh Shyn “phẫn nộ” với B Ray

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại phần rap freestyle của B Ray mang nội dung được cho là nhạy cảm, nhắm trực tiếp đến ca sĩ AMEE và dàn Em Xinh. Đứng trước sự việc này, Em Xinh Quỳnh Anh Shyn đã nhanh chóng có động thái phản ứng công khai, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Phần rap freestyle của B Ray đang là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội

Sự việc bắt nguồn từ phiên livestream gần đây của nam rapper 24k.Right, với sự góp mặt của B Ray, Mason Nguyễn và Gill. Trong bầu không khí giao lưu thoải mái, các rapper đã ngẫu hứng thể hiện một số đoạn rap demo mới ngay trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi nổ ra khi B Ray thể hiện câu rap có nội dung: “Anh kêu AMEE gọi anh là anh trai vì anh muốn *** với tất cả Em Xinh” .

Ngay sau khi đoạn clip được cắt ghép và lan truyền trên nhiều nền tảng, câu chữ này lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Đa phần ý kiến nhận định lời rap của B Ray là khiếm nhã, mang hàm ý quấy rối nhắm vào AMEE cũng như các nghệ sĩ nữ tham gia chương trình Em Xinh Say Hi.

Dân mạng phát hiện Quỳnh Anh Shyn thả phẫn nộ trong một bài đăng thông tin về đoạn rap này

Giữa lúc làn sóng phẫn nộ dâng cao, cộng đồng mạng phát hiện Quỳnh Anh Shyn đã thả biểu tượng "phẫn nộ" bên dưới một bài đăng tin tức tường thuật lại sự việc này. Động thái dứt khoát của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ khán giả, được xem như một cách lên tiếng trực diện để bảo vệ AMEE cũng như những người đồng nghiệp chung sân khấu.

Trước áp lực từ dư luận, vào tối ngày 13/4, B Ray đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nam rapper thừa nhận bản thân cảm thấy ăn năn, cho biết vì quá tập trung vào punchline nên đã viết ra những câu từ thiếu hợp lý và sai lệch. Dù vậy, những ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Từ fashionista đến màn debut làm ca sĩ được đầu tư "khủng"

Phản ứng quyết liệt của Quỳnh Anh Shyn trong sự việc lần này phần nào cho thấy sự gắn kết của cô với các đồng nghiệp sau quá trình tham gia chương trình thực tế. Nhìn lại chặng đường hoạt động, Quỳnh Anh Shyn đã có một hành trình vươn lên ngoạn mục từ danh xưng hot girl Hà thành đời đầu để trở thành một biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam, và hiện tại là một tân binh đầy tham vọng trên đường đua V-pop.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những tên tuổi nổi tiếng cùa làng thời trang Việt (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996. Khán giả từng quen thuộc với một Quỳnh Anh Shyn kẹo ngọt của Bộ ba sát thủ hay vai diễn Tường Vy công chúa trong sitcom đình đám 5S Online. Không chấp nhận đóng khung trong vùng an toàn, cô bứt phá mạnh mẽ để ghi tên mình vào bản đồ thời trang quốc tế. Việc liên tục xuất hiện ở hàng ghế đầu tại Milan hay Paris Fashion Week là minh chứng rõ nét cho vị thế của cô.

Quỳnh Anh Shyn tạo được ấn tượng tốt khi tham gia Em Xinh Say Hi 2025 (Ảnh: FBNV)

Chính tư duy hình ảnh nhạy bén đã trở thành vũ khí sắc bén nhất của Quỳnh Anh Shyn khi cô tham gia vào Em Xinh Say Hi năm 2025. Vì không có lợi thế về giọng hát, thay vì cố gắng phô diễn, cô khéo léo dùng thế mạnh concept để khỏa lấp khuyết điểm, biến các tiết mục như Cách Yêu Đúng Điệu , Gã Săn Cá hay Đồng Dao Xinh Gái thành những sàn diễn thời trang bùng nổ, từ phong cách Y3K nửa người nửa máy cho đến sự giao thoa văn hóa truyền thống.

Đầu tháng 4/2026, Quỳnh Anh Shyn chính thức debut với vai trò ca sĩ (Ảnh: FNBV)

Tận dụng sức nóng từ chương trình, Quỳnh Anh Shyn lập tức tung ra chiến lược hoạt động âm nhạc bài bản. Đầu tháng 4/2026, cô chính thức trình làng MV debut Girl Phố , một sản phẩm mang đậm chất House sôi động kết hợp cùng dàn hit-maker cộm cán. Nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng phần nhìn mãn nhãn, sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và phản hồi tích cực từ khán giả.

Quỳnh Anh Shyn thực sự khiến công chúng "choáng ngợp" khi liên tiếp phát hành các MV mới ngay sau đó, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc trong ca hát (Ảnh:FBNV)

Không dừng lại ở màn chào sân này, Quỳnh Anh Shyn thực sự khiến công chúng phải "choáng ngợp" khi liên tiếp phát hành các MV mới ngay sau đó, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc. Điển hình là MV Green Light vừa ra mắt mới đây đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, minh chứng cho thái độ làm nghề chỉn chu và sự tôn trọng khán giả của nữ nghệ sĩ. Chưa hạ nhiệt, cô tiếp tục gia tăng sức nóng cho đường đua V-pop khi ấn định ngày 16/4 tới đây sẽ trình làng thêm một sản phẩm hoàn toàn mới. Tần suất hoạt động năng suất này giúp Quỳnh Anh Shyn đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian này.

Cú rẽ ngang của Quỳnh Anh Shyn được đánh giá là một nước đi truyền thông thông minh. Không khiên cưỡng gò ép bản thân thành một vocalist thực lực, cô đang từng bước phác họa chân dung của một nghệ sĩ giải trí thế hệ mới, hứa hẹn mang đến những diện mạo giải trí đột phá cho thị trường nhạc Việt.