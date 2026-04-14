Hàn Quốc nở mày nở mặt với BIGBANG

Sân khấu Coachella 2026 của BIGBANG (diễn ra vào tối ngày 12/4 giờ địa phương, tức trưa ngày 13/4 giờ Việt Nam) thực sự là một “cơn địa chấn” toàn cầu. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế “Ông hoàng Kpop” của nhóm nhân cột mốc 20 năm hoạt động. Xuất hiện tại sân khấu Outdoor Theatre - một trong những khu vực lớn nhất lễ hội, bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung nhanh chóng biến sa mạc California thành một “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa. Ngay từ những giây đầu tiên, khi giai điệu Bang Bang Bang vang lên cùng hiệu ứng vũ trụ bùng nổ trên màn hình LED, 80.000 khán giả đã lập tức hòa vào không khí cuồng nhiệt, tạo nên một khoảnh khắc “vỡ trận” hiếm có.

Set diễn kéo dài với 16 ca khúc được phối lại hoàn toàn theo hướng Rock và EDM, mang đến trải nghiệm sôi động chuẩn lễ hội. Những bản hit kinh điển như Fantastic Baby, Loser, Haru Haru hay Bad Boy không chỉ khiến fan Kpop phấn khích mà còn khiến khán giả quốc tế đồng loạt hát theo, bất chấp rào cản ngôn ngữ. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng vượt biên giới của BIGBANG.

Ngay sau đêm diễn, hiệu ứng truyền thông bùng nổ trên quy mô toàn cầu. Các từ khóa như #BIGBANGatCoachella, #GDRAGON hay #KingOfKpop nhanh chóng leo lên vị trí top 1 trending trên nhiều nền tảng như X, TikTok hay Weibo. Không chỉ cộng đồng fan, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự ủng hộ, trong đó có Lisa và Rosé khi được bắt gặp “quẩy” hết mình dưới khán đài.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao việc BIGBANG không lựa chọn cách “Mỹ tiến” quen thuộc như hát tiếng Anh hay đẩy mạnh truyền thông phương Tây. Thay vào đó, nhóm giữ nguyên bản sắc âm nhạc Hàn Quốc và dùng chính chất riêng để chinh phục khán giả toàn cầu. Sân khấu nhạc Trot của Daesung là một trong những điểm sáng, giúp văn hóa Hàn lan tỏa ngay tại sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Tại Hàn Quốc, phản ứng của công chúng tích cực. Trên các diễn đàn lớn như TheQoo hay Pann, hàng loạt bình luận ca ngợi kỹ năng live, phong thái sân khấu và tầm ảnh hưởng của nhóm liên tục xuất hiện. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần BIGBANG đứng trên sân khấu và cất giọng, họ đã đủ sức “làm rung chuyển cả sa mạc”.

Báo chí Hàn Quốc cũng đồng loạt dành những lời khen có cánh. Tờ Chosun Ilbo nhận định BIGBANG đã “thắp sáng Coachella bằng 16 bản hit”, trong khi The Korea Herald nhấn mạnh việc nhóm dùng âm nhạc để đối thoại và đề cao văn hóa Hàn Quốc Yonhap News gọi phần kết với Still Life là "lời hứa cho một chặng đường tiếp nối". Đáng chú ý, nhiều trang tin đã gọi BIGBANG là “idol quốc dân cuối cùng” - một danh xưng không chỉ phản ánh độ phủ sóng mà còn khẳng định di sản lâu dài của nhóm đối với công chúng. Sau hai thập kỷ, BIGBANG vẫn được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Kpop, góp phần định hình hình ảnh ngành công nghiệp này trên bản đồ thế giới.

Set nhạc toàn hit, G-DRAGON "gánh" nhưng vẫn gây tranh cãi

Setlist của BIGBANG tại Coachella gần như là một “tuyển tập quốc dân”, với 16 ca khúc đều là những bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Loser, Haru Haru, Lies, A Fool of Tears, Bad Boy hay Still Life. Đáng chú ý, trong số đó có tới 15 ca khúc do chính G-Dragon tham gia sáng tác, từ nhạc nhóm cho đến nhạc solo của các thành viên như Home Sweet Home, Power, Ringa Linga, Look At Me, Gwison,...

Không chỉ đóng vai trò người viết nhạc, G-Dragon còn là người “cầm trịch” toàn bộ phần trình diễn, từ việc xây dựng setlist, định hướng phối khí mới cho đến thiết kế tổng thể sân khấu. Có thể nói, anh chính là linh hồn đứng sau màn comeback mang tính biểu tượng này.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, G-Dragon cũng trở thành tâm điểm tranh cãi sau đêm diễn. Một số ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ gặp vấn đề về giọng hát, đặc biệt ở những nốt cao, thậm chí có những đoạn bị “hụt hơi” hoặc bỏ line. Khi đặt cạnh chất giọng nội lực và ổn định của Taeyang hay Daesung, sự chênh lệch này càng trở nên rõ rệt.

Dẫu vậy, cộng đồng fan nhanh chóng lên tiếng bảo vệ. Nhiều người cho rằng việc đánh giá G-Dragon thuần túy ở khía cạnh vocal là không hoàn toàn công bằng, bởi anh vốn là rapper và producer. Thế mạnh của G-Dragon nằm ở khả năng làm chủ sân khấu, tư duy âm nhạc và sức ảnh hưởng tổng thể - những yếu tố đã được thể hiện rõ ràng trong suốt màn trình diễn tại Coachella. Thực tế, các phần rap của G-Dragon vẫn giữ được phong độ, đồng thời đóng vai trò kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt set diễn. Trong bối cảnh một sân khấu quy mô toàn cầu, việc anh đảm nhiệm vai trò “đầu não” sáng tạo và điều phối tổng thể được xem là yếu tố then chốt giúp BIGBANG tạo nên một đêm diễn trọn vẹn.

Tranh cãi về giọng hát G-Dragon vì thế không làm lu mờ bức tranh lớn. Ngược lại, nó phần nào phản ánh kỳ vọng rất cao mà công chúng đặt lên vai G-Dragon - biểu tượng văn hóa, trụ cột Kpop suốt 2 thập kỷ.

