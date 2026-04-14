BIGBANG không bỏ rơi T.O.P

Sau nhiều năm vắng bóng, BIGBANG chính thức trở lại Coachella trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Bộ ba G-Dragon, Daesung và Taeyang tái hợp, đánh dấu màn tái xuất của BigBang tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh - Coachella.

Nhóm nhạc Hàn Quốc xây dựng một set diễn công phu, như một hành trình, đưa khán giả đi qua loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Haru Haru và Loser.

BigBang trở lại đầy cảm xúc.

BIGBANG vẫn đặc biệt xuất sắc trong khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động không khí. Không phải bằng công nghệ sân khấu tối tân hay visual phức tạp, mà đến từ năng lượng dồi dào và cái "chất" riêng biệt của các thành viên. Sức nóng nghẹt thở của Coachella không khiến BigBang bị ngợp. Và ở khu vực bên dưới, đông đảo khán giả quốc tế cũng hưởng ứng theo những ca khúc sôi động của nhóm.

Những bản hit của nhóm nhạc Hàn Quốc lần lượt trôi qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt. Sau chừng ấy năm, âm nhạc của Bang Bang Bang, Fantastic Baby không lỗi thời. Đặc biệt là đoạn drop của Fantastic Baby như thường lệ vẫn "đốt cháy" sân khấu. Bầu không khí lắng lại khi BigBang trình diễn Haru Haru theo bản phối mới, cảm xúc hơn. Và đỉnh điểm của set diễn đến ở đoạn cuối.

Ca khúc vang Still Life vang lên, không khí ở sân khấu Coachella 2026 tĩnh lại cùng những giai điệu cảm xúc của BIGBANG. Và rồi, bất ngờ lớn nhất của set diễn xuất hiện. Giọng của T.O.P cất lên từ bản thu gốc của ca khúc để hòa quyện cùng G-Dragon, Daesung và Taeyang.

Không có màn xuất hiện bất ngờ. Cũng không có hiệu ứng hỗ trợ. Chỉ là giọng hát quen thuộc ấy, vang lên giữa Coachella.

Các khán giả có mặt trực tiếp ở đêm diễn chững lại vài giây, trước khi vỡ òa cảm xúc. Giọng hát, giọng rap của T.O.P cất lên, đưa khán giả của BigBang trở lại thời hoàng kim của nhóm. Nam rapper rời BIGBANG đã lâu, tưởng như không bao giờ hiện diện trong các sản phẩm, phần trình diễn của nhóm.

Bộ ba thành viên đốt cháy sân khấu và không quên chừa một khoảnh khắc để T.O.P xuất hiện.

Khoảnh khắc ấy là điểm nhấn lớn nhất trong set diễn thành công của BIGBANG ở Coachella. Các đoạn video quay lại sân khấu Still Life thu hút hàng triệu lượt xem sau vài giờ. Các khán giả gọi đây là khoảnh khắc xúc động nhất của Coachella 2026. Rất nhiều người đã khóc khi giọng T.O.P cất lên. Và số đông V.I.P (fan của BIGBANG) mãn nguyện vì sau tất cả, bộ ba hiện tại của nhóm vẫn nhớ và dành sự tri ân cho T.O.P.

BIGBANG không cố gắng trở thành một phiên bản khác để phù hợp với thị trường quốc tế. Họ mang đúng bản sắc của mình lên sân khấu Coachella - một thứ Kpop nguyên bản, nhưng đủ mạnh để ghi dấu ấn giữa lễ hội âm nhạc toàn cầu. Đúng với chờ đợi, BIGBANG làm tốt vai trò tại Coachella 2026, góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc châu Á đến khán giả toàn cầu.

Truyền thông quốc tế nhanh chóng dành nhiều lời khen cho sự trở lại này. The Guardian nhận định BIGBANG vẫn giữ được sức hút sân khấu, là bản lĩnh của một nhóm nhạc từng đứng ở đỉnh cao. Trong khi đó, Billboard đánh giá màn trình diễn của BIGBANG xuất sắc ở khả năng làm chủ sân khấu, đúng chất một nhóm nhạc kinh nghiệm và bản lĩnh sau nhiều năm hoạt động.

T.O.P chia tay BIGBANG từ tháng 5/2023. Nam rapper chủ động rời nhóm vì cảm thấy xấu hổ, sợ ảnh hưởng danh tiếng của BIGBANG trong tương lai. T.O.P vướng vào bê bối sử dụng chất cấm, một thời gây rúng động làng giải trí Hàn Quốc. Mới đây, anh phát hành album mới. T.O.P nhắc tên BIGBANG trong một bài hát và nói: "Tôi yêu BIGBANG".

Các fan của BIGBANG vẫn tiếc nuối khi T.O.P không còn đồng hành cùng các thành viên. Những năm qua, T.O.P bắt đầu phát triển sự nghiệp solo. Bộ ba G-Dragon, Daesung và Taeyang vẫn duy trì hoạt động ở một số thời điểm để giữ cái tên BIGBANG còn tồn tại trên bản đồ âm nhạc. Thành viên còn lại của BIGBANG là Seungri đã tách biệt hoàn toàn.

BIGBANG đưa giọng hát của T.O.P lên sân khấu Coachella nhưng Seungri thì không. Giới phê bình nhận định tình cảm giữa T.O.P và các thành viên còn sâu đậm. Nam rapper rời đi trong êm đẹp, do đó tất cả vẫn muốn lưu giữ ký ức về nhau. Trong khi đó, bê bối của Seungri quá nghiêm trọng và kể từ ngày thành viên này rời BIGBANG, sự hàn gắn giữa các thành viên không còn.