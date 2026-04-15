H it theo từng độ tuổi của G-Dragon

Tại Hàn Quốc, chủ đề đang gây bão mạng xã hội những ngày qua chính là hành trình âm nhạc của G-Dragon. Điều khiến công chúng phải thốt lên hai chữ “điên rồ” nằm ở số lượng hit đồ sộ, gần như chưa từng có một giai đoạn “chững lại” trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động của thủ lĩnh BIGBANG.

Năm 2007 - khi mới 18 tuổi, G-Dragon đã có thể tự sáng tác lời, viết nhạc và tạo ra những bản hit tầm cỡ. Điển hình nhất là Lies, hit quốc dân đầu tiên của BIGBANG, đưa nhóm từ "tầng hầm YG" lên thẳng vị thế nhóm nam hàng đầu gen 2. Và từ cột mốc này, chuỗi ngày tạo hit của G-Dragon không có điểm dừng.

Chỉ một năm sau, vào năm 2008, G-Dragon tiếp tục sáng tác loạt ca khúc như Haru Haru, Heaven hay Sunset Glow. Đến 2009, khi mới 22 tuổi, G-Dragon đã chứng minh năng lực cá nhân với album solo cùng Heartbreaker và A Boy càn quét toàn châu Á. Giai đoạn 2010-2013 chứng kiến sự “bao phủ” gần như toàn diện của G-Dragon trong âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Từ High High, Oh Yeah đến Fantastic Baby, Bad Boy, Blue,... rồi loạt ca khúc solo như Crayon, Crooked hay Who You?, mỗi sản phẩm đều trở thành dấu ấn riêng biệt, không trộn lẫn. Đây cũng là thời kỳ định hình rõ nét phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh độc nhất vô nhị của thủ lĩnh BIGBANG.

Đỉnh cao tiếp nối đỉnh cao vào năm 2015, BIGBANG tung album MADE với chuỗi hit lịch sử gồm Bang Bang Bang, Loser, Bae Bae, If You, Sober. Không chỉ là thành công thương mại, MADE còn là album biểu tượng cho giai đoạn vàng son nhất của Kpop. Toàn bộ discography của BIGBANG đều có sự tham gia sáng tác, sản xuất của G-Dragon.

Những năm sau đó, dù hoạt động gián đoạn bởi nghĩa vụ quân sự hay thay đổi thị trường, cái tên G-Dragon vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi đường đua. EP Kwon Jiyong ra mắt 2017, ngay trước thềm nhập ngũ được đánh giá là một trong những mini album đáng nghe nhất Kpop. Flower Road (2018), Still Life (2022), rồi đến album solo thứ 3 Übermensch (2025) với sản phẩm mới như Power, Home Sweet Home (2024) hay Too Bad (2025) của G-Dragon nối dài chuỗi hit. Không dừng lại ở các sản phẩm của nhóm và solo, G-Dragon còn đứng sau hàng loạt ca khúc dành riêng cho các thành viên như Strong Baby (Seungri), Ringa Linga (Taeyang), hay Look At Me, Gwisoon (Daesung). Kho nhạc của G-Dragon ngót nghét gần 200 bài hát, điểm chung là tất cả đều trở thành hit.

Nhìn lại số hit đồ sộ của G-Dragon, cư dân mạng Hàn Quốc phải thốt lên: “Thiên tài thật sự”, “Không bao giờ có người thứ hai”, “Nghe lại vẫn không lỗi thời”, hay “Điều đáng sợ là hành trình này vẫn chưa dừng lại”, "Một thiên tài mà Kpop sẽ khó tìm ra người thứ hai",...

Sức ảnh hưởng của G-Dragon lần nữa tái khẳng định khi BIGBANG trở lại sân khấu Coachella 2026. Không cố để "hoà tan" với định hướng phương Tây, BIGBANG đến Coachella với danh mục toàn hit quốc dân của Hàn Quốc, hát tiếng Hàn và giữ đúng tinh thần Kpop thời hoàng kim. Setlist gồm 16 ca khúc gần như là “tuyển tập quốc dân”, và có tới 15/16 ca khúc mang dấu ấn sáng tác của G-Dragon.

Chính điều này đã khiến người hâm mộ Hàn Quốc cực kỳ tự hào về BIGBANG nói chung và G-Dragon nói riêng. Không chỉ viết nhạc, "anh Long" còn là người “cầm trịch” toàn bộ sân khấu, từ xây dựng setlist, phối khí lại các bản hit cho đến định hình concept trình diễn. Màn comeback này như tuyên ngôn về vị thế G-Dragon chính là “linh hồn” của BIGBANG.

Hành trình sự nghiệp của G-Dragon, tên thật Kwon Ji Yong là một “bản anh hùng ca” kéo dài suốt hơn 30 năm. Ở tuổi lên 5, G-Dragon đã bước chân vào showbiz với vai trò thành viên nhóm nhạc nhí Little Roo’ra - phiên bản mô phỏng của nhóm Roo’ra đình đám. Cậu bé khi ấy lên truyền hình biểu diễn, tham gia loạt show chiếu trên đài quốc gia, đóng phim,... Sự nổi tiếng đến sớm, nhưng cũng kéo theo những biến động đầu đời. Khi nhóm tan rã, cậu bé Ji Yong đã muốn từ bỏ âm nhạc.

Rất may, G-Dragon vẫn tiếp tục chọn âm nhạc. Anh có quãng thời gian làm thực tập sinh kéo dài tới 11 năm: 5 năm tại SM Entertainment rồi chuyển sang YG Entertainment và tìm thấy bản sắc Hip-hop của mình. Ở YG, G-Dragon dần hình thành tư duy của một nghệ sĩ thực thụ. Năm 2006, G-Dragon debut BIGBANG với vai trò thủ lĩnh. Ngoài việc hát, rap, nhảy, YG định hướng G-Dragon trở thành nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc cho nhóm vì phát hiện được khả năng thiên phú này từ rất sớm.

G-Dragon dẫn dắt nhóm, định nghĩa lại khái niệm “idol” trong Kpop. G-Dragon là một trong những người tiên phong của mô hình “idol tự sản xuất”, khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc - điều không phổ biến trong thế hệ thần tượng trước đó. G-Dragon cũng là người đưa ra ý tưởng về lightstick, cụ thể là Bang Bong hình vương miện của BIGBANG, mở đầu cho văn hóa nhận diện fandom mang tính biểu tượng của Kpop ngày nay.

Sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cũng kéo theo không ít biến cố. Cú sốc lớn nhất với G-Dragon chính là việc Seungri vướng bê bối Burning Sun năm 2019 - giữa lúc anh đang tại ngũ. Seungri rời nhóm trong ê chề. Năm 2020, G-Dragon thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, trở lại với cả loạt vấn đề khiến BIGBANG đóng băng hoạt động. Năm 2022, BIGBANG comeback đúng 1 lần với đội hình 4 người cùng ca khúc Still Life. Sau đó, T.O.P tuyên bố rời nhóm vào năm 2023. Cuối năm này, G-Dragon bị cáo buộc sử dụng chất cấm. Anh đối diện thẳng thắn với vấn đề, tự mình hợp tác điều tra và được minh oan. Nhưng đây vẫn là một trong những khủng hoảng đẩy G-Dragon vào tình thế gần như không thể vực dậy.

Đầu năm 2024, G-Dragon rời YG, về công ty mới Galaxy Corp.. Tại đây, anh chuẩn bị cho album phòng thu thứ 3 và chính thức comeback cùng single POWER. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi G-Dragon ra mắt album và chạy tour thế giới Übermensch. Lợi nhuận từ world tour, các hoạt động quảng cáo và âm nhạc mang về số tiền khổng lồ cho Galaxy. Theo báo cáo tài chính, G-Dragon được công ty chia lợi lên tới 65 tỷ won, tương đương khoảng 1.100-1.150 tỷ đồng cho các hoạt động trong năm 2025.

Về mặt âm nhạc, album Übermensch nhanh chóng gây bão toàn cầu, trong khi world tour cùng tên thu hút hơn 825.000 khán giả - trở thành tour diễn solo có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc. G-Dragon cũng bội thu giải thưởng cuối năm như Daesang của MAMA 2025. Tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025, G-Dragon lập kỷ lục khi giành tới 7 giải thưởng, bao gồm 3 Daesang quan trọng nhất.

Ảnh hưởng của G-Dragon không chỉ dừng ở âm nhạc. Việc được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự cho APEC 2025, được trao huân chương văn hoá Okgwan, tất cả cho thấy tầm vóc vượt ra ngoài ngành giải trí. Đồng thời, anh còn đảm nhận vai trò giáo sư thỉnh giảng tại KAIST, tham gia vào các dự án kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và AI.

Từ một “sao nhí” đến biểu tượng toàn cầu, từ cậu bé 5 tuổi đến nghệ sĩ có thu nhập nghìn tỷ mỗi năm, hành trình của G-Dragon trở thành biểu tượng của cả thế hệ. Như chính cộng đồng mạng Hàn Quốc đã thừa nhận, thủ lĩnh BIGBANG là một thiên tài có một không hai, rất khó để tìm ra người thứ hai.

