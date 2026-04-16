Trang Pháp đã về Việt Nam giữa tâm bão thi Đạp Gió, 1 chi tiết khiến đồng nghiệp lo lắng

Giữa lúc đang trở thành cái tên phủ sóng MXH nhờ hành trình tại Đạp Gió 2026, Trang Pháp bất ngờ trở về Việt Nam khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Là một trong những đại diện Việt hiếm hoi góp mặt trong sân chơi khắc nghiệt của Trung Quốc, nữ ca/nhạc sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng làm nhạc, tư duy sân khấu và những màn trình diễn được đánh giá cao dù kết quả lại gây nhiều tranh cãi.

Tối 15/4, Trang Pháp gây chú ý khi xuất hiện tại một lễ trao giải ở Hà Nội. Theo tiết lộ, nữ ca sĩ vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc và di chuyển thẳng đến địa điểm tổ chức để kịp tham gia sự kiện. Có mặt trên sân khấu, Trang Pháp diện trên mình chiếc áo dài và mang đến ca khúc Mãi Là Người Việt Nam - một lựa chọn chạm đến cảm xúc nhiều khán giả với với câu hát: “Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện vẫn mãi là người Việt Nam”.

Tuy nhiên, bên cạnh những tràng vỗ tay, không ít người cũng tinh ý nhận ra ở một vài nốt cao, nữ ca sĩ có phần chới với, thậm chí suýt lạc giọng. Dẫu vậy, Trang Pháp vẫn kịp thời lấy lại phong độ, xử lý khéo léo để hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn. Sự chuyên nghiệp trong cách kiểm soát sân khấu giữa trạng thái có phần hụt hơi sau chuyến bay dài cũng được người hâm mộ cảm thông.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc hội ngộ phía sau hậu trường giữa Trang Pháp và Đức Phúc cũng thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, ngay khi gặp Trang Pháp, giọng ca Hơn Cả Yêu lập tức hỏi thăm đàn chị về quá trình tham gia Đạp Gió 2026 , đồng thời không giấu được sự bất ngờ trước cường độ làm việc dày đặc tại chương trình. Đáng chú ý, Đức Phúc còn liên tục nhắc nhở Trang Pháp phải giữ gìn sức khỏe khi nhận ra cô gầy đi trông thấy sau thời gian thi đấu ở Trung Quốc.

Trước khi góp mặt tại Đạp Gió 2026, Trang Pháp vốn đã là cái tên quen thuộc với khán giả Việt khi bước ra từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Chiến thắng này không chỉ giúp cô khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng từ sáng tác, sản xuất đến trình diễn mà còn mang về lượng người hâm mộ đông đảo. Chính vì vậy, khi đại diện Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế, Trang Pháp nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn.

Dù đang trải qua những vòng thi đầy thử thách và không ít tranh cãi về kết quả, nhưng xét về chuyên môn, Trang Pháp vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh có màu sắc rõ rệt. Và với những gì đã thể hiện, hành trình của cô tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 vẫn là ẩn số khiến khán giả không thể rời mắt.