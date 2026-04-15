HIEUTHUHAI tiết lộ câu chuyện phía sau bài TRÌNH và định kiến rapper idol

Mới đây, trong một buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, HIEUTHUHAI đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình làm nghề. Khi được hỏi về khoảnh khắc tự hào và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, nam rapper không ngần ngại nhắc đến thời điểm ra mắt bản rap Trình cùng câu chuyện đằng sau quyết định theo đuổi con đường nghệ sĩ mang phong cách thần tượng.

Theo HIEUTHUHAI chia sẻ, khoảnh khắc khiến anh ấn tượng nhất với bản thân chính là ngày phát hành ca khúc TRÌNH. Nam rapper cho biết nguồn cảm hứng dẫn đến quyết định này bắt nguồn từ việc theo dõi chương trình rap Show Me The Money của Hàn Quốc cách đây 7 năm.

Cụ thể, khi xem đến mùa 4 với sự xuất hiện của hai đại diện tiêu biểu là Black Nut mang phong cách underground gai góc và Song Mino đại diện cho giới rapper idol, HIEUTHUHAI đã chứng kiến làn sóng dư luận chỉ trích gay gắt nhắm vào những rapper mang hơi hướng thần tượng ở thời điểm đó. Dù khi ấy chưa hề bắt tay vào làm nhạc, anh đã tự đặt câu hỏi về viễn cảnh bản thân nếu đi theo con đường này.

Nam rapper ví von trải nghiệm đó giống như việc chọn nhân vật khi chơi game. Ngay từ khi bắt đầu làm nghệ thuật, HIEUTHUHAI đã định hình hướng đi rõ ràng cho bản thân. Anh ấp ủ mong muốn trở thành một rapper mang phong cách idol, hướng tới tệp khán giả đại chúng. Đồng thời, anh cũng lường trước việc sẽ phải đối mặt với những định kiến hay áp lực từ dư luận tương tự như những gì đã quan sát được.

Theo kế hoạch vạch ra từ 7 năm trước, nam rapper dự định khi chạm đến vị trí mainstream, anh sẽ tung một ca khúc để giãi bày về những áp lực đó. Đối với HIEUTHUHAI, bản rap TRÌNH chính là thành quả hiện thực hóa toàn bộ những gì anh từng tưởng tượng. Việc tự vạch ra lộ trình, lường trước phản ứng dư luận và thực hiện thành công đúng như dự kiến đã trở thành khoảnh khắc khiến anh cảm thấy tự hào, tự tin nhất về con đường mình đã chọn.

Việc HIEUTHUHAI thẳng thắn giãi bày về câu chuyện đằng sau ca khúc TRÌNH lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây từng là bản rap tạo nhiều luồng tranh cãi trong giới Hip-hop Việt ngay tại thời điểm ra mắt.

TRÌNH - Bản rap châm ngòi tranh cãi

TRÌNH là ca khúc ra đời vào đầu tháng 11/2024, đúng lúc HIEUTHUHAI đang chạm đỉnh danh tiếng sau chức quán quân Anh Trai Say Hi. Dù nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, bản rap mang tính chất đáp trả này lại châm ngòi cho một chuỗi tranh cãi kéo dài trong cộng đồng Hip-hop.

Giới underground truyền thống thường đánh giá năng lực rapper qua kỹ thuật gieo vần, nhịp điệu, tính nguyên bản và khả năng thi đấu. Trong khi đó, việc HIEUTHUHAI gặt hái thành công lớn nhờ ngoại hình sáng, phong cách thời trang chỉn chu và sức hút trên các gameshow khiến một bộ phận khán giả gán cho anh danh xưng rapper idol, cho rằng danh tiếng của anh thiên về yếu tố giải trí thay vì thực lực rap chuyên môn.

Thay vì dùng TRÌNH để phô diễn kỹ thuật phức tạp theo chuẩn mực thông thường, HIEUTHUHAI lại lấy sự thành công, tiền tài, lịch trình đắt sô và vị thế hiện tại để đáp trả. Thông điệp khẳng định việc không quan tâm đến thang điểm của giới underground và tự định nghĩa năng lực qua thành tựu cá nhân đã vấp phải phản ứng trái chiều từ nhiều đồng nghiệp.

Ngay khi ca khúc ra mắt, giới rap lập tức chia làm nhiều luồng ý kiến. Mạng xã hội xuất hiện hàng loạt động thái ẩn ý và những bài đăng bàn luận trái chiều từ giới chuyên môn. Thậm chí, một số cá nhân còn tung ra các sản phẩm âm nhạc mới để công kích trực tiếp HIEUTHUHAI. Dù vậy, ở chiều ngược lại, vẫn có một bộ phận đồng nghiệp thẳng thắn lên tiếng bênh vực, ủng hộ sự táo bạo của nam nghệ sĩ khi dám đạp đổ những định kiến cũ.

Không dừng lại ở những tranh luận chuyên môn, bước sang nửa đầu năm 2025, Trình bất ngờ rơi vào vòng xoáy của các xu hướng mạng xã hội. Lời bài hát bị cắt ghép lồng vào nhiều nền nhạc khác nhau, biến thành một dạng meme giải trí. Câu nói "Nghe bài TRÌNH chưa?" bị sử dụng rộng rãi với hàm ý giễu cợt. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ từ cộng đồng người hâm mộ của nam rapper, kéo theo nhiều cuộc tranh cãi gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, TRÌNH vẫn trở thành cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kiên định của HIEUTHUHAI với con đường rapper idol.