Lý do Justin Bieber mở YouTube hát karaoke loạt hit cũ ở Coachella

Sự kiện Coachella 2026 (Weekend 1) chứng kiến màn trở lại đầy tranh cãi nhưng cũng không kém phần bùng nổ của Justin Bieber. Thay vì một sân khấu hoành tráng đúng chuẩn headliner, nam ca sĩ lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt, khiến cộng đồng yêu nhạc toàn cầu không khỏi bất ngờ. Điểm gây chú ý nhất chính là cách Bieber biến sân khấu chính thành một “karaoke stage” theo đúng nghĩa đen. Phần bùng nổ nhất của set diễn là khi Justin xuất hiện cùng một chiếc laptop, trực tiếp mở nhạc nền từ YouTube hoặc các bản thu có sẵn. Cách trình diễn này khiến toàn bộ set diễn mang cảm giác như một buổi livestream tại gia được “phóng đại” lên quy mô lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Mỗi ca khúc chỉ được thể hiện trong khoảng 20-30 giây, theo dạng medley hoặc sing-along. Tổng thể phân đoạn này kéo dài hơn 20 phút. Càng trôi qua nhanh, càng khiến cảm xúc đẩy lên cao vì người hâm mộ sẽ vừa hoài niệm, vừa tiếc nuối khi chỉ nghe được một đoạn hit bất hủ do chính Justin hát ở tuổi 32. Thời lượng mỗi bài hát ngắn ngủi, Justin Bieber vẫn khéo léo điểm lại gần như toàn bộ các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Từ thời kỳ teen-pop với những bản hit như One Time, Baby, Eenie Meenie, That Should Be Me đến giai đoạn trưởng thành với Boyfriend, As Long As You Love Me hay kỷ nguyên Purpose cùng Sorry, Love Yourself, What Do You Mean?.

Chính cách tiếp cận “không giống ai” này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt. Một số giả thuyết lan truyền cho rằng việc Bieber không hát trọn vẹn các ca khúc cũ liên quan đến thương vụ bán bản quyền danh mục âm nhạc trị giá 203 triệu USD vào tháng 12/2022. Theo đó, hiện tại Justin chỉ có bản quyền 2 album phát hành năm ngoái là SWAG và SWAG II. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác. Theo Billboard, thỏa thuận bán catalog không hề giới hạn quyền biểu diễn trực tiếp của Justin Bieber. Nam ca sĩ vẫn có thể lựa chọn bất kỳ ca khúc nào để thể hiện trên sân khấu, vấn đề giấy phép sẽ được ban tổ chức Coachella xử lý.

Điều đó đồng nghĩa, việc hát “karaoke 20-30 giây” hoàn toàn là một quyết định nghệ thuật có chủ đích. Billboard cho rằng đây là lựa chọn sáng tạo, mang tính cá nhân cao. Theo đó, Justin Bieber đang ưu tiên giới thiệu chất liệu mới trong các dự án SWAG và SWAG II , còn những bản hit cũ chỉ đóng vai trò như một “món tráng miệng” - vừa đủ để tri ân fan, vừa không lặp lại mô-típ “greatest hits” quen thuộc.

Bên cạnh tranh cãi về mặt nghệ thuật, không thể phủ nhận rằng Justin Bieber đã mang lại một cú hích truyền thông và kinh tế chưa từng có cho Coachella 2026. Về mặt thù lao, Justin Bieber nhận mức cát-xê 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho 2 đêm diễn. Đây là con số cao nhất trong lịch sử Coachella, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn từng giữ vị trí headliner như Beyoncé, Ariana Grande hay The Weeknd. Bieber được cho là đã trực tiếp đàm phán với đơn vị tổ chức Goldenvoice mà không thông qua đại diện, cho thấy mức độ kiểm soát tuyệt đối của anh đối với sự nghiệp.

Trên mặt trận kỹ thuật số, Justin Bieber tiếp tục chứng minh vị thế “quái vật truyền thông”. Video trình diễn của anh trên tài khoản chính thức của Coachella đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, và nhanh chóng vượt mốc 141 triệu lượt xem vào ngày 15/4. Thành tích này bỏ xa kỷ lục trước đó của Jennie và Benson Boone, đồng thời tạo khoảng cách rất lớn với các nghệ sĩ cùng năm.

Hiệu ứng lan tỏa không dừng lại ở mạng xã hội. Ngay sau đêm diễn, Justin Bieber vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu của Spotify với 77 triệu lượt stream trong một ngày - mức cao nhất của năm 2026. Toàn bộ 21 ca khúc trong setlist đồng loạt quay trở lại các bảng xếp hạng, cho thấy sức mạnh của yếu tố hoài niệm khi được kích hoạt đúng cách.

Ngay sau đêm diễn đầu tiên, thị trường vé thứ cấp ghi nhận mức tăng giá lên tới 218% cho Weekend 2 - một con số đủ để cho thấy sức nóng vượt ngoài khuôn khổ âm nhạc. Giá vé chợ đen cho Weekend 2 bị đẩy lên gần 4.000 USD, trong khi giá gốc chỉ khoảng 600 USD. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Coachella, biến sự kiện năm nay thành một “case study” điển hình về hiệu ứng cầu vượt cung khi gắn với một tên tuổi đủ sức nặng. Việc một nghệ sĩ có thể ngồi hát karaoke trên sân khấu nhưng vẫn mang về hàng trăm triệu lượt xem và mức cát-xê kỷ lục cho thấy giá trị thương hiệu của Justin Bieber thực sự không hề mai một suốt thời gian qua.

