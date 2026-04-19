B Ray bị phẫn nộ, Mason Nguyễn vạ lây, Quỳnh Anh Shyn hưởng lợi

B Ray hứng phẫn nộ - Mason Nguyễn và loạt rapper vạ lây

Một bài đăng trên Threads thu về gần 200 nghìn lượt xem đang trở thành tâm điểm tranh cãi, khi tóm lược toàn bộ ồn ào xoay quanh buổi livestream ngày 13/04/2026 trên kênh của 24k.Right với sự tham gia của B Ray, Mason Nguyễn và Gill. Nội dung bài viết mang màu sắc công kích mạnh, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội giữa các cộng đồng người hâm mộ.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ phần rap freestyle ngẫu hứng của B Ray trong livestream. Tuy nhiên, thay vì được đón nhận như một màn thể hiện kỹ năng, đoạn rap nhanh chóng gây phản ứng ngược. Nhiều khán giả chỉ ra rằng lời rap có nhắc trực tiếp đến AMEE với ngôn từ bị đánh giá là nhạy cảm, thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Đặc biệt, câu rap “muốn *** với tất cả em xinh” - được cho là ám chỉ dàn cast chương trình Em Xinh Say Hi, đã vấp phải chỉ trích gay gắt vì mang hàm ý dung tục, là biểu hiện của tư duy lệch chuẩn và quấy rối bằng ngôn từ.

Không dừng lại ở đó, nhiều ý kiến nhắc lại tiền lệ trong quá khứ của B Ray, khi nam rapper từng phải gỡ bỏ một sản phẩm âm nhạc vì nội dung gây tranh cãi tương tự. Làn sóng tẩy chay B Ray càng dâng cao vì nam rapper ngựa quen đường cũ, dường như không có sự thay đổi sau hàng loạt scandal vạ miệng và lời xin lỗi trong quá khứ.

B Ray lên tiếng xin lỗi 2 lần sau verse rap khiếm nhã

Không chỉ B Ray, 3 rapper xuất hiện trong livestream cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích tương tự. 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill đều phải lần lượt xin lỗi công chúng vì verse rap của B Ray. Trong đó, Mason Nguyễn ảnh hưởng nhiều nhất.

Dù không trực tiếp tham gia phần rap, thái độ của Mason trong livestream lại bị soi xét kỹ lưỡng. Khoảnh khắc Mason bật cười và thốt lên “Dữ quá vậy” khi nghe những câu rap nhạy cảm bị nhiều người xem là biểu hiện của sự đồng tình hoặc cổ xúy với hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ.

Với vị thế là một nghệ sĩ trẻ đang xây dựng hình ảnh theo định hướng idol mới, việc không có phản ứng ngăn cản hay giữ khoảng cách với nội dung gây tranh cãi trên sóng trực tiếp khiến Mason Nguyễn bị đánh giá là thiếu tinh tế. Từ một gương mặt đang nhận được sự chú ý tích cực sau chương trình Anh Trai Say Hi, hình ảnh của Mason phần nào bị ảnh hưởng trong mắt công chúng.

Hệ quả không chỉ dừng ở lời xin lỗi. Mason Nguyễn buộc phải tạm hoãn kế hoạch phát hành MV và một số dự án cá nhân nhằm giảm nhiệt dư luận. Tại các sự kiện gần đó, anh cũng xuất hiện hạn chế và tránh tương tác trực tiếp. Một số nhãn hàng liên quan đến Mason Nguyễn bị cộng đồng mạng “tấn công” bằng biểu tượng phẫn nộ.

Ở thời điểm hiện tại, dù các bên liên quan đã lên tiếng xin lỗi, dư luận vẫn chưa hạ nhiệt. Đặc biệt với B Ray, việc liên tục vướng tranh cãi cùng một dạng vấn đề khiến công chúng tiếp tục đặt dấu hỏi về sự thay đổi thực sự trong cách làm nghề của nam rapper.

Đáng chú ý, giữa làn sóng phản ứng, Quỳnh Anh Shyn là“Em Xinh” thể hiện thái độ rõ ràng nhất khi thả biểu tượng phẫn nộ dưới đoạn clip rap gây tranh cãi - một động thái nhỏ nhưng góp phần đẩy cao mức độ chú ý của sự việc.

Quỳnh Anh Shyn có đang hưởng lợi?

Từ một hành động thể hiện quan điểm cá nhân, Quỳnh Anh Shyn bị kéo vào tranh luận với những ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng cô “hưởng lợi” khi tương tác với drama đúng thời điểm. Tuy nhiên, quan điểm này cũng nhanh chóng vấp phải phản biện từ cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng việc một nghệ sĩ nữ lên tiếng - dù chỉ bằng một biểu tượng cảm xúc, lại bị quy chụp động cơ là biểu hiện của định kiến quen thuộc, phụ nữ trong showbiz dễ bị nghi ngờ “tính toán” mỗi khi bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, xét trong bối cảnh cụ thể, Quỳnh Anh Shyn là một trong những “Em Xinh” - nhóm đối tượng trực tiếp bị nhắc đến trong câu rap gây tranh cãi. Vì vậy, việc cô thể hiện sự không đồng tình được xem là phản ứng tự nhiên và chính đáng.

Bản thân Quỳnh Anh Shyn từ trước đến nay vốn được biết đến với tính cách thẳng thắn. Việc cô không im lặng trước một nội dung bị cho là xúc phạm phụ nữ lại càng củng cố hình ảnh cá nhân rõ ràng, không né tránh tranh luận.

Ở góc độ sự nghiệp, tháng 4/2026 đánh dấu bước đi đáng chú ý của Quỳnh Anh Shyn khi ra mắt EP đầu tay Girl Phố gồm 3 ca khúc đi kèm 3 MV với concept riêng biệt. Sản phẩm gây chú ý nhờ mức độ đầu tư chỉn chu, vượt ngoài kỳ vọng dành cho một fashionista lấn sân âm nhạc. MV chủ đề nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem sau thời gian ngắn phát hành, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trên TikTok.

Việc một gương mặt thời trang chuyển hướng làm nhạc bài bản vốn đã đủ để thu hút sự chú ý từ công chúng. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh Anh Shyn không cần “dựa” vào drama để gây chú ý, bởi bản thân sản phẩm âm nhạc đã có sức hút riêng.

Thực tế, phản ứng từ dư luận đang cho thấy xu hướng ngược lại với cáo buộc “hưởng lợi”. Quỳnh Anh Shyn nhận được sự bảo vệ từ một bộ phận khán giả, được đánh giá cao vì thái độ rõ ràng và quan điểm nhất quán. Hình ảnh của cô trong mắt công chúng thậm chí còn được củng cố theo hướng tích cực hơn, một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, có chính kiến và sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết.

Hiện tại, cái tên Quỳnh Anh Shyn không chỉ gắn với vai trò fashionista mà còn được nhìn nhận gần hơn với hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng. Hậu drama, việc thu hút thêm tệp khán giả mới và gia tăng độ nhận diện là hệ quả có thể thấy rõ, dù không phải là mục tiêu được xác nhận từ phía người trong cuộc.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện lần này không chỉ dừng ở một scandal cá nhân mà còn phản ánh cách công chúng phản ứng với phát ngôn của nghệ sĩ, cũng như tiêu chuẩn ngày càng khắt khe dành cho người có sức ảnh hưởng. Trong đó, sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa nghệ sĩ nam và nữ tiếp tục là chủ đề gây tranh luận, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.