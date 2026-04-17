Quỳnh Anh Shyn làm gì mà giàu thế?

Quỳnh Anh Shyn ra MV “chốt sổ” EP đầu tay

20h tối 16/04/2026, Quỳnh Anh Shyn chính thức ra mắt MV Điều Cần Đến, ca khúc cuối cùng trong EP Girl Phố. Đây là sản phẩm tiếp nối sau Green Light, đồng thời hoàn thiện bức tranh âm nhạc mà nữ nghệ sĩ xây dựng trong dự án lần này.

Vẫn giữ màu sắc house kết hợp R&B xuyên suốt EP, Điều Cần Đến có tiết tấu vừa phải, tập trung vào giai điệu và thông điệp. Phần lời xoay quanh hành trình trưởng thành, khi mỗi cá nhân học cách đối diện với thay đổi và tin vào những gì sẽ xảy ra. Thông điệp “điều cần đến rồi cũng sẽ đến” được lặp lại như một mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo nên độ liền mạch cho ca khúc.

Quỳnh Anh Shyn - MV Điều Cần Đến

Đi cùng phần âm nhạc, MV được xây dựng theo hướng thriller, xoay quanh cuộc truy đuổi giữa hai phiên bản Xanh - Đỏ, đại diện cho những trạng thái đối lập trong nội tâm. Sự xuất hiện của phiên bản màu Vàng ở đoạn kết mở ra một lớp nghĩa mới, gợi ý về một “bản thể hoàn chỉnh” vẫn đang được tìm kiếm. Tất cả cùng hướng tới hình ảnh viên ngọc tam giác - biểu tượng cho chính bản ngã.

Các phân cảnh được đặt trong bối cảnh thiên nhiên phủ tuyết trắng, kết hợp yếu tố kịch tính với thời trang - hai thế mạnh của Quỳnh Anh Shyn. So với những sản phẩm trước, phần hình ảnh lần này tiết chế hơn về độ “flashy”, nhưng vẫn duy trì bảng màu nổi bật để thể hiện rõ các lớp cảm xúc.

MV lấy cảm hứng từ những bộ phim bom tấn

Quỳnh Anh Shyn mang đến 3 phiên bản hình ảnh chất chơi

Đáng chú ý, MV được ghi hình tại Ấn Độ trong điều kiện sản xuất có nhiều yếu tố khách quan, từ địa hình tuyết đặc thù đến tình hình tại địa phương. Điều này buộc ê-kíp phải linh hoạt trong quá trình thực hiện, đặc biệt ở khâu di chuyển và tìm kiếm góc máy. Dù vậy, thành phẩm cuối cùng vẫn đảm bảo định hướng thẩm mỹ, với các khung hình giàu tính điện ảnh.

“Ngay lần đầu tiên giai điệu bài hát này vang lên, trong đầu mình đã nghĩ ngay đến một vùng đất được phủ đầy tuyết… Quá trình thực hiện khá ‘kỳ diệu’, khi gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn hoàn thành, đúng như tinh thần ca khúc ” - Quỳnh Anh Shyn cho biết thêm.

Điều Cần Đến cũng là mảnh ghép cuối cùng trong EP Girl Phố, gồm ba ca khúc: Girl Phố , Green Light và Điều Cần Đến. Ban đầu, nữ nghệ sĩ chỉ dự định phát hành một ca khúc đơn lẻ, song trong quá trình phát triển, ý tưởng liên tục mở rộng, khiến dự án được hoàn thiện thành một EP hoàn chỉnh.

Quỳnh Anh Shyn làm gì mà giàu thế?

Sau MV Điều Cần Đến, mạng xã hội tiếp tục bùng nổ trước mức độ đầu tư của Quỳnh Anh Shyn. Chỉ trong vòng một tháng, cô liên tiếp tung ra 3 MV với 3 concept hoàn toàn khác biệt, mỗi sản phẩm đều được xây dựng chỉn chu từ hình ảnh, thời trang đến thông điệp. Việc quay hình ở nước ngoài, sử dụng kỹ xảo dày đặc và mời dàn cameo nổi tiếng cũng khiến chi phí sản xuất được dự đoán ở mức rất cao. Nhìn vào 3 MV mới nhất đều toát ra mùi tiền, cư dân mạng liên tục hỏi “Quỳnh Anh Shyn làm gì mà giàu thế?”.

Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) từng là một trong những “hot girl đời đầu” nổi bật tại Hà Nội, thuộc nhóm “Bộ ba sát thủ” đình đám những năm 2010. Sau giai đoạn hoạt động với vai trò diễn viên trong 5S Online, cô dần rẽ hướng và có cú chuyển mình rõ rệt sang thời trang.

Trong khoảng gần một thập kỷ, Quỳnh Anh Shyn xây dựng vị thế như một fashionista có ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô xuất hiện đều đặn tại các Tuần lễ Thời trang quốc tế ở Milan, Paris, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ. Đây được xem là nguồn thu chính và bền vững, giúp cô tích lũy tài chính cũng như mở rộng mối quan hệ trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Bước ngoặt gần nhất đến vào năm 2025, khi cô tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi. Tại đây, Quỳnh Anh Shyn không chỉ là thí sinh mà còn thể hiện vai trò nhóm trưởng và đảm nhận phần sáng tạo cho các tiết mục. Dù giọng hát vẫn còn gây tranh luận, nhưng tư duy thẩm mỹ và khả năng xây dựng concept đã giúp cô tạo dấu ấn rõ nét.

3 MV là 3 concept gây choáng về mặt thị giác của Quỳnh Anh Shyn:

Chính nền tảng này được mang thẳng vào âm nhạc khi cô chính thức debut vào đầu tháng 4/2026 với MV Girl Phố. Chỉ trong 1 tháng, Quỳnh Anh Shyn lần lượt ra 3 MV cho toàn bộ ca khúc trong EP đầu tay. Thay vì theo đuổi con đường ca sĩ truyền thống, Quỳnh Anh Shyn định vị mình như một nghệ sĩ trình diễn - nơi âm nhạc chỉ là một phần trong tổng thể bao gồm thời trang, hình ảnh và ý tưởng.

Quỳnh Anh Shyn không cố gắng trở thành một ca sĩ hát hay theo tiêu chuẩn truyền thống. Cô đang xây dựng hình ảnh một visual artist, nơi giá trị nằm ở concept, trải nghiệm thị giác và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Quỳnh Anh Shyn “all-in” cho dự án này, đầu tư toàn bộ nguồn lực tích lũy được từ vai trò fashionista vào một chiến lược dài hơi. Ba MV trong một tháng không đơn thuần là “chịu chi”, mà là bước đi có tính toán nhằm định hình vị trí mới trong thị trường âm nhạc.

