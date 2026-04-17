MONO cùng loạt mỹ nhân xâm chiếm hot search Threads ngay lúc này

Em Xinh của MONO dẫn đầu làn sóng lan tỏa âm nhạc tôn vinh phụ nữ

Mở đầu cho chủ đề đang gây sốt này là một bài đăng trên nền tảng Threads với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đánh trúng tâm lý số đông “Rằng nếu mấy bạn hỏi nhạc tôn trọng phụ nữ là như nào thì đây”. Kèm theo đó là đoạn nhạc cắt từ ca khúc Em Xinh của MONO. Ngay lập tức, bài đăng thu về lượng tương tác bùng nổ với hơn 82 nghìn lượt yêu thích chỉ sau một ngày đăng tải.

Cụ thể, Em Xinh bất ngờ viral trên Threads khi nhiều người chia sẻ lại phần lyrics với nội dung nhẹ nhàng, tích cực và mang màu sắc tôn vinh phụ nữ: “Không son cũng chẳng phấn. Khiến trăng e thẹn hoa nhường. Mộc mạc nhưng thật dễ chịu.”Bài hát không chỉ khen ngợi ngoại hình mà còn khẳng định giá trị cốt lõi của phái nữ nằm ở phẩm chất thông qua lời bài hát với nội dung: “Nàng đẹp xao xuyến ơ. Cái tâm cái tư cái nết người.”

Dưới phần bình luận, hàng loạt netizen đã để lại ý kiến đồng tình. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ sự tôn trọng dành cho tư duy làm nhạc văn minh của MONO. Không ít khán giả khẳng định giờ đây cứ nhắc đến những bài hát tôn trọng phụ nữ là lập tức nghĩ ngay tới Em Xinh. Chính sự tinh tế này đã khiến cộng đồng mạng rần rần yêu cầu nam ca sĩ sớm comeback bằng một dự án âm nhạc mới.

Thực tế, Em Xinh vốn là bản hit đình đám nhất nằm trong EP ĐẸP được MONO trình làng vào tháng 12 năm 2023. Ngay từ thời điểm ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng bứt phá, leo thẳng lên vị trí #1 Trending YouTube mảng Âm nhạc tại Việt Nam và duy trì sức hút ấn tượng trong suốt một thời gian dài.

Không chỉ chinh phục các bảng xếp hạng nhạc số, Em Xinh còn tạo ra một cơn sốt thực sự trên mạng xã hội. Phân đoạn điệp khúc bắt tai kết hợp cùng vũ đạo vuốt ve khuôn mặt duyên dáng đã tạo ra một dance challenge khổng lồ khuynh đảo nền tảng TikTok. Trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ, thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng loạt nghệ sĩ, KOLs đình đám cho đến đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi, góp phần đưa giai điệu bài hát phủ sóng khắp mọi mặt trận.

Hiệu ứng bùng nổ từ Em xinh mở ra một chuỗi thảo luận sôi nổi. Dân tình liên tục bổ sung hàng loạt ca khúc nhạc Việt có chung tinh thần yêu thương phái đẹp. Những sản phẩm như Nữ Siêu Anh Hùng của tlinh, 906090 của Tóc Tiên, Chăm hoa của MONO hay Chăm Em Một Đời của Đức Phúc đều được đồng loạt gọi tên như những minh chứng rõ nét cho loạt bài hát cổ vũ tinh thần nữ giới.

Dàn mỹ nhân Kpop cũng không ngoại lệ

Sức nóng tiếp tục lan rộng khi netizen điểm mặt các đại diện Kpop, nổi bật nhất là i-dle. Nhóm nhạc nữ nhà CUBE được nhắc đến như một đại diện của trường phái "nữ cường" khi sở hữu discography âm nhạc đồ sộ tôn vinh phái nữ. Điển hình là Nxde, một bản hit mang tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự tin và tình yêu bản thân. Thông qua bài hát, i-dle phản pháo thẳng thừng tư duy tình dục hóa phụ nữ để tôn vinh sự nguyên bản. Nhóm khéo léo châm biếm chủ nghĩa coi trọng ngoại hình, khẳng định chỉ cần biết tỏa sáng theo cách riêng, bất kỳ ai cũng có thể làm nữ hoàng trong cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng nhắc đến hàng loạt bản hit khác của nhóm như Queencard hay Lion để minh chứng cho tư duy âm nhạc bảo vệ phái nữ. Khán giả phân tích Queencard truyền tải thông điệp phụ nữ đẹp nhất khi chấp nhận con người thật, thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hình thể khắt khe của xã hội, còn Lion mượn hình ảnh sư tử kiêu hãnh để cổ vũ các cô gái vươn lên tự tay đội vương miện quyền lực.

Ca khúc This Is For của TWICE cũng được nhắc đến và nhận lượng tương tác lớn nhờ thông điệp truyền động lực mạnh mẽ. Ngay từ câu hát mở đầu “This is for all my ladies, who don't get hyped enough”, TWICE đã khẳng định rõ ràng đây là một món quà âm nhạc dành tặng riêng cho những cô gái chưa nhận được đủ sự công nhận, ngợi khen hay những lời cổ vũ mà họ xứng đáng có được trong cuộc sống.

Lời bài hát nhắn nhủ rằng nếu từng bị đối xử tệ bạc hay bất công, đừng chìm sâu vào buồn bã, hãy bật to ca khúc này lên và biến sự tổn thương đó thành năng lượng tích cực để tiếp tục bước đi. Thông điệp chính của This Is For là lời kêu gọi mọi người dám sống, dám yêu, dám làm điều mình thích, mạnh mẽ xóa bỏ những thứ tiêu cực và cả những người không trân trọng mình ra khỏi cuộc đời để tận hưởng một cuộc sống tự do nhất.

Bản hit ExtraL của Jennie kết hợp cùng Doechii cũng được nhắc đến nhiều. Cộng đồng mạng rần rần chia sẻ đoạn rap mở đầu “Do my do my ladies run this ladies run this” (để phụ nữ làm nó) để khẳng định đây là một bản thánh ca trao quyền cho phụ nữ. Netizen bàn luận sôi nổi về việc ExtraL truyền tải hình ảnh những cô gái thành công, làm chủ cuộc đời và độc lập tài chính. Bài hát đập tan những khuôn mẫu cũ kỹ để cổ vũ phái nữ vươn lên dẫn đầu và tự tin khẳng định vị thế.

Chỉ từ một bài đăng gợi nhắc về đoạn nhạc ngắn, hiện tại khắp mạng xã hội đang thi nhau lan tỏa các ca khúc có thông điệp tốt đẹp về phụ nữ. Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả cho thấy những sản phẩm âm nhạc có ca từ văn minh luôn tạo được sức hút bền bỉ với công chúng.