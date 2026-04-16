Bài hát top 1 Apple Music - Spotify toàn cầu hiện tại

Ngày 16/4, các bảng xếp hạng streaming lớn nhất thế giới ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Beauty and a Beat của Justin Bieber vươn lên vị trí số 1, vượt qua loạt ca khúc đang có độ phủ mạnh toàn cầu, trong đó có SWIM của BTS.

Trên Spotify Global, top 5 ghi nhận lần lượt: Beauty and a Beat giữ vị trí #1, theo sau là SWIM (#2), Babydoll của Dominic Fike (#3), Risk It All của Bruno Mars (#4) và Stateside của PinkPantheress kết hợp Zara Larsson (#5).

Trong khi đó, Apple Music Global cũng cho thấy sự áp đảo của Justin Bieber khi Beauty and a Beat đứng đầu, Choosin' Texas của Ella Langley xếp #2, DAISIES (#3), Be Her (#4) và SWIM lùi xuống #5.

BXH Apple Music và Spotify Toàn cầu ngày 16/4:

Việc một bản hit phát hành từ năm 2012 bất ngờ quay lại đỉnh cao, thậm chí “đẩy lùi” một sản phẩm mới của BTS - nhóm nhạc vốn có lực streaming hàng đầu thế giới là một cú đảo chiều ngoạn mục. Song, nhiều người không bất ngờ, bởi Beauty and a Beat đang có lực đẩy truyền thông cực lớn từ khoảnh khắc Justin Bieber mở hát ngẫu nhiên tại Coachella.

Justin Bieber đưa cả loạt nhạc cũ trở lại BXH toàn cầu

BTS "về sau" Justin Bieber dù mới phát hành album ARIRANG và fan trong giai đoạn cày stream sung sức nhất

Justin Bieber lãi đậm với Coachella

Justin Bieber và sân khấu Coachella ngày 11/4 vẫn đang là tâm điểm sự chú ý. Sức nóng của hoàng tử nhạc pop khiến giá vé "chợ đen" của Coachella tuần 2 tăng mạnh 218%. Thứ làm nên sức mạnh truyền thông của Justin Bieber tại Coachella năm nay không nằm ở sân khấu hoành tráng hay dàn dựng cầu kỳ mà chính sự tối giản đến mức gây tranh cãi - khi anh chỉ ngồi với một chiếc MacBook, bật các hit toàn cầu và hát, điều này trở thành chất xúc tác hoàn hảo, đẩy cảm xúc người nghe lên cao trào, đưa cả loạt ca khúc cũ trở lại BXH.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau set diễn ngày 11/4, tổng lượt stream của Justin Bieber trên Spotify toàn cầu vượt 56 triệu. Tại Mỹ, con số này tăng 54%, chạm mốc 24,6 triệu lượt - cao nhất của anh trong năm 2026. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc một khoảnh khắc viral, dù chỉ kéo dài vài chục giây, vẫn đủ sức kích hoạt lại toàn bộ danh mục âm nhạc đã tồn tại hơn một thập kỷ. Các ca khúc cũ liên tục “hồi sinh”. U Smile tăng trưởng tới 600%, One Love tăng 550%, trong khi Favorite Girl cũng bật lên hơn 300% dù gần như không được biểu diễn live trong nhiều năm. Đáng chú ý, Baby và Never Say Never đồng loạt quay trở lại Top 100 của cả Spotify lẫn Apple Music.

Các đoạn clip ngắn từ màn trình diễn cũng nhanh chóng trở thành "sound" thịnh hành trên TikTok, kéo theo làn sóng cover và sử dụng nhạc Justin Bieber cho các nội dung mang màu sắc hoài niệm

Ở góc độ mạng xã hội, Justin Bieber cũng thiết lập những cột mốc mới. Video ghi lại khoảnh khắc anh ngồi trên sân khấu Coachella đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Instagram chỉ sau 24 giờ, và nhanh chóng vượt 150 triệu. Đây là điều chưa ngôi sao nào làm được trong lịch sử lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Các đoạn clip ngắn từ màn trình diễn cũng nhanh chóng trở thành “sound” thịnh hành trên TikTok, kéo theo làn sóng cover và sử dụng nhạc Justin Bieber cho các nội dung mang màu sắc hoài niệm. Đây chính là cách mà một bản hit cũ như Beauty and a Beat không chỉ quay lại BXH, mà còn tái định vị trong tâm trí thế hệ khán giả mới.

Chỉ cần vài chục giây ngẫu hứng ở Coachella, Justin Bieber đưa Beauty and a Beat lên thẳng BXH toàn cầu

Beauty and a Beat vốn đã là một ca khúc mang tính biểu tượng của giai đoạn đầu thập niên 2010. Được sản xuất bởi Zedd và Max Martin, bài hát là sự pha trộn giữa teen pop và EDM, cùng phần rap của Nicki Minaj tạo nên dấu ấn riêng biệt. Ngay từ khi ra mắt, MV của ca khúc đã lập kỷ lục 10,6 triệu lượt xem trong 24 giờ - con số rất lớn ở thời điểm đó. Tính đến hiện tại, ca khúc này đã thu về hơn 1.2 tỷ views và là một trong những ca khúc hot nhất của Justin Bieber.

Khi Justin bật lại MV cũ và hát đè lên giọng hát của mình thời niên thiếu, hiệu ứng tạo ra không chỉ là âm nhạc, mà còn là cảm xúc. Khán giả không chỉ nghe lại một bài hit, mà còn được chứng kiến một hành trình thời gian - nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trên cùng một sân khấu.

Chính yếu tố cảm xúc này đã giúp Justin Bieber vượt lên trong cuộc đua streaming, thậm chí tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ, bao gồm cả BTS - nhóm nhạc vốn nổi tiếng với sức mạnh fandom và khả năng cày view, cày stream.

Ở thời điểm hiện tại, khi các chiến dịch marketing ngày càng được tối ưu hóa và công nghiệp hóa, màn trình diễn tại Coachella của Justin Bieber lại đi theo hướng ngược lại, tối giản, ngẫu hứng và mang tính cá nhân cao. Nhưng chính điều đó lại trở thành lợi thế lớn nhất, giúp một bản hit 14 năm tuổi không chỉ quay lại BXH, mà còn leo thẳng lên vị trí số 1 toàn cầu.