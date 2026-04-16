B Ray xây dựng sự nghiệp bằng những lời xin lỗi

Vụ việc của B Ray đang là tâm điểm nóng nhất trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua, tiếp tục nối dài chuỗi lùm xùm xoay quanh nam rapper vốn không xa lạ với tranh cãi.

Nguồn cơn bắt đầu từ tối 13/04/2026, khi B Ray xuất hiện trong một buổi livestream cùng các nghệ sĩ 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong không khí ngẫu hứng, anh thực hiện một đoạn rap freestyle. Tuy nhiên, chỉ một câu punchline đã đủ để châm ngòi làn sóng phẫn nộ: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai / Vì anh muốn *** với tất cả em xinh.”

Việc gọi thẳng tên AMEE, đồng thời sử dụng cụm từ “em xinh”, vốn gắn với các nghệ sĩ nữ của chương trình Em Xinh Say Hi - trong một ngữ cảnh phản cảm bị đánh giá là vượt quá giới hạn. Không còn là “rap battle” hay tinh thần diss đặc trưng của Underground, phát ngôn này bị nhìn nhận như một hành vi quấy rối.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích cho rằng B Ray đang thể hiện tư duy lệch chuẩn, thiếu tôn trọng phụ nữ và không phù hợp với vị thế của một nghệ sĩ đã bước vào dòng chảy mainstream. Sự thất vọng càng lớn khi đây không phải là một gương mặt mới, mà là người đã có ảnh hưởng nhất định tới khán giả trẻ.

Ở góc nhìn chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng việc nghệ sĩ sử dụng ngôn từ dung tục, phản cảm trong môi trường livestream, nơi không có kiểm duyệt càng đáng lo ngại. Trong bối cảnh các quy định về chuẩn mực đạo đức nghệ sĩ ngày càng được siết chặt, những phát ngôn kiểu này không chỉ gây phản cảm mà còn có thể kéo theo hệ quả nghề nghiệp nghiêm trọng.

Trước áp lực dư luận, B Ray nhanh chóng “quay xe”. Ngay trong đêm 13/04 và rạng sáng 14/04, nam rapper lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai sót trong việc sử dụng punchline thiếu hợp lý và viết lyric thiếu kiểm soát. Anh cho biết bản thân cảm thấy ăn năn và chấp nhận hình phạt “đánh tay” ngay trên livestream từ 24k.Right và Gill như một cách thể hiện sự hối lỗi. Không chỉ B Ray, 24k.Right, Mason Nguyễn, Gill cũng đồng loạt gửi lời xin lỗi, nhận trách nhiệm vì không kiểm soát nội dung khi phát trực tiếp.

Khuya 15/4, B Ray một lần nữa xin lỗi trên livestream. Không còn thái độ cười đùa như lần trước, lần này nam rapper trầm lắng và nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình. B Ray gửi lời xin lỗi đến các Em Xinh, đồng nghiệp bị ảnh hưởng từ line rap của bản thân. Đồng thời, anh cũng xin lỗi fan và khán giả vì đã làm mọi người thất vọng từ sự thiếu chín chắn của bản thân. B Ray chia sẻ anh sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự việc và sẽ cố gắng để khán giả thấy sự thay đổi tích cực trong tương lai.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không đủ để xoa dịu dư luận. Trái lại, nó còn làm dấy lên một câu hỏi lớn hơn: Đây là sự thành khẩn hay chỉ là một phản xạ quen thuộc trong chuỗi khủng hoảng lặp lại? Cứ sai, rồi xin lỗi và lại sai, vòng lặp này đã trở nên quen thuộc với B Ray những năm qua.

Scandal lần này không phải lần đầu của B Ray. Từ giai đoạn Underground (2013 - 2017), nam rapper đã nổi tiếng với phong cách diss “không kiêng nể”. Các sản phẩm thời kỳ này thường chứa nội dung công kích trực diện, thậm chí đụng chạm đến tôn giáo và cá nhân nghệ sĩ khác. Những ca từ trần trụi, nổi loạn giúp B Ray tạo dấu ấn, nhưng cũng đặt nền móng cho hình ảnh gây tranh cãi kéo dài đến hiện tại.

Năm 2020, khi phát hành album Loser2Lover, B Ray vướng nghi vấn đạo nhái hình ảnh. Phần bìa album bị cho là có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm của Baekhyun. Dù phía nam rapper đưa ra lời giải thích, tranh cãi về tính sáng tạo vẫn không lắng xuống.

Thời gian này, B Ray cũng liên tục “đại chiến” với cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là fandom của BTS. Những phát ngôn mang tính mỉa mai, xúc phạm nhóm nhạc này đã khiến anh trở thành mục tiêu tẩy chay diện rộng. Áp lực từ cộng đồng fan quốc tế lẫn trong nước là một trong những khủng hoảng lớn nhất mà nam rapper từng đối mặt.

Đỉnh điểm của khủng hoảng xảy ra vào cuối năm 2023 với ca khúc Để ai cần . Sản phẩm này bị chỉ trích nặng nề vì ca từ mang tính “trù ẻo” người yêu cũ, sử dụng ngôn từ dung tục, phản cảm. Sự việc buộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phải vào cuộc. Kết quả, ca khúc bị gỡ bỏ trên mọi nền tảng và B Ray phải công khai xin lỗi.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 8/2024, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng với vai trò HLV Rap Việt, B Ray tiếp tục bị “đào lại” các phát ngôn nhạy cảm từ nhiều năm trước. Làn sóng phản ứng khiến anh phải viết tâm thư dài xin lỗi và làm việc với cơ quan chức năng về những phát ngôn trong quá khứ.

Cuối năm 2025, B Ray bị các cơ quan quản lý liệt kê trong danh sách nghệ sĩ có ngôn từ lệch chuẩn trong sản phẩm âm nhạc. Bị điểm danh, B Ray ẩn MV Cao Ốc 20 trên YouTube.

Và đến tháng 4/2026, câu chuyện livestream một lần nữa đặt B Ray vào tâm bão. Dù đã xin lỗi và nhận hình phạt mang tính tượng trưng, nam rapper vẫn đối diện với chỉ trích gay gắt vì “ngựa quen đường cũ” - lặp lại đúng kiểu sai lầm đã từng khiến anh trả giá trước đó.

Chỉ trong 3 năm kể từ khi lấn sân gameshow, B Ray đã phải xin lỗi ít nhất 6 lần, tất cả đều xoay quanh phát ngôn và những quyết định sản phẩm gây tranh cãi. Nhìn tổng thể, cụm từ “cái miệng hại cái thân” dường như phản ánh chính xác nhất hành trình sự nghiệp của B Ray. Tài năng là điều không thể phủ nhận, nhưng cách sử dụng ngôn từ lại luôn là điểm yếu chí mạng.

Câu chuyện của B Ray không còn đơn thuần là một scandal cá nhân, mà trở thành bài toán lớn về giới hạn của sự bao dung trong văn hóa thần tượng. Ở khía cạnh chuyên môn, B Ray là một trong những lyrical rapper nổi bật của Rap Việt. Những ca khúc như Lửng lơ, Cao ốc 20, Thiêu Thân hay album Cho Bảo cho thấy khả năng storytelling sắc bén, chạm tới nhiều góc khuất. B Ray nhiều hit, nhạc hay, điều đó không thể phủ nhận. Hành trình từ Underground đến vị trí HLV Rap Việt cũng là minh chứng cho sự công nhận từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Nhưng dù tài năng đến đâu, thì trên hết công chúng vẫn cần một nghệ sĩ có trách nhiệm.

Sự “ngông” và gai góc - yếu tố tạo nên thương hiệu cho âm nhạc của B Ray liên tục kéo anh vào vòng xoáy tranh cãi. Khi không được kiểm soát, cá tính nghệ sĩ dễ trượt thành lệch chuẩn.

Điều khiến công chúng mất kiên nhẫn không phải là sai lầm, mà là sự lặp lại. Một “công thức khủng hoảng” lộ rõ, B Ray gây tranh cãi - bị chỉ trích - xin lỗi - tạm lắng - rồi tái xuất và tiếp tục gây tranh cãi. Khi lời xin lỗi xuất hiện quá thường xuyên, giá trị của nó cũng bị bào mòn. Nó không còn là biểu hiện của sự hối cải, mà giống một thủ tục để “khép lại vấn đề”.

Sự tha thứ của công chúng luôn tồn tại, nhưng không vô hạn. Nó phụ thuộc vào hai yếu tố: mức độ thay đổi thực chất và giá trị nghệ thuật mang lại. Khi một nghệ sĩ liên tục tái phạm một vấn đề, tài năng không còn đủ để bù đắp.

Trong bối cảnh hiện tại, áp lực không chỉ đến từ khán giả mà còn từ thị trường. Nhãn hàng ngày càng thận trọng với hình ảnh nghệ sĩ, cơ quan quản lý cũng siết chặt các tiêu chuẩn đạo đức. Cấm sóng nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn không còn là khái niệm xa lạ.

Một nghệ sĩ khi bước vào mainstream, đặc biệt ở vị trí dẫn dắt như B Ray, không thể xem trách nhiệm xã hội là lựa chọn. Đó là điều kiện bắt buộc. Sự phá cách có thể tạo nên nghệ thuật, nhưng không thể là lý do để biện minh cho lệch chuẩn.

Sự nghiệp của B Ray đang đứng trước ngã rẽ. Công chúng có thể chấp nhận những sai lầm của quá trình trưởng thành, nhưng sẽ khó dung thứ cho một vòng lặp sai lầm. Khán giả hiện đang kêu gọi tẩy chay B Ray. Từ các nhãn hàng đến sự kiện âm nhạc, có sự xuất hiện của nam rapper sẽ đối diện với làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nếu không có sự thay đổi thực sự từ tư duy đến hành vi, lời xin lỗi của B Ray trở thành điều mà không còn ai muốn lắng nghe.

