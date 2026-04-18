Anh Tú Atus lọt đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

Anh Tú Atus tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý khi chính thức xuất hiện trong danh sách đề cử “100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026” của TC Candler. Đây là bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu nổi tiếng, được nhiều fan giới giải trí toàn cầu quan tâm. Theo cập nhật mới nhất, danh sách năm 2026 hiện vẫn đang trong giai đoạn đề cử. Kết quả chính thức của năm 2026 dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 12, sau khi quá trình bình chọn và đánh giá hoàn tất.

Anh Tú Atus tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý khi chính thức xuất hiện trong danh sách đề cử “100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026” của TC Candler (ảnh: TC Candler)

Việt Nam tiếp tục có nhiều đại diện góp mặt trong danh sách đề cử. Bên cạnh Anh Tú Atus, đại diện nghệ sĩ Việt còn có Sơn Tùng M-TP, Hùng Huỳnh,... Kpop cũng có cả loạt gương mặt nổi bật như Jin (BTS), Hyunjin (Stray Kids), Keonho (CORTIS),...

Bảng xếp hạng của TC Candler được khởi xướng bởi một nhà phê bình phim người Mỹ gốc Anh cùng nhóm “Independent Critics”. Ra đời từ năm 1990 với phiên bản dành cho nữ, bảng xếp hạng nam chỉ mới phát triển mạnh khoảng một thập kỷ gần đây, chủ yếu nhờ nhu cầu từ cộng đồng fan toàn cầu.

Theo công bố, tiêu chí lựa chọn không chỉ nằm ở đường nét gương mặt mà còn bao gồm phong thái, khí chất và sự đa dạng văn hóa. Tuy nhiên, quy trình đề cử lại là điểm gây tranh cãi lớn. Người hâm mộ có thể đề cử thần tượng thông qua mạng xã hội, thậm chí có cơ chế trả phí trên Patreon để tăng khả năng được “ghi danh”. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hội đồng khoảng 20 nhà phê bình độc lập, khiến kết quả mang tính chủ quan rõ rệt.

Không thể phủ nhận, mỗi mùa công bố, bảng xếp hạng này vẫn tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự xuất hiện dày đặc của các nghệ sĩ Kpop và châu Á cũng khiến nhiều ý kiến cho rằng TC Candler đang “chiều lòng” những thị trường có lượng fan đông đảo và tương tác cao.

Nhan sắc là thế mạnh, gì cũng có chỉ thiếu 1 bản hit

Anh Tú Atus không phải là cái tên xa lạ với khán giả khi nhắc đến những nam thần có nhan sắc hàng đầu Vbiz. Tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm 1993, anh khởi đầu từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ trước khi mở rộng hoạt động sang phim ảnh và âm nhạc. Việc chuyển sang nghệ danh “Atus” đánh dấu một bước thay đổi rõ rệt về hình ảnh - trẻ trung, thời thượng và mang màu sắc giải trí đậm nét hơn.

Việc Anh Tú Atus được đề cử đẹp trai nhất thế giới không khiến khán giả bất ngờ

Anh Tú Atus hoạt động song song cả vai trò diễn viên và ca sĩ. Từ những vai diễn đầu tiên trong 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, anh dần ghi dấu ấn qua loạt dự án điện ảnh trăm tỷ như Cua Lại Vợ Bầu, Chị Mười Ba hay gần nhất là Gặp Lại Chị Bầu - tác phẩm đạt doanh thu hơn 90 tỷ đồng dịp Tết. Từ một diễn viên trẻ, Anh Tú Atus dần được định vị như “nam thần phòng vé”, sở hữu sức hút thương mại ổn định.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Trong dàn 30 nghệ sĩ, Anh Tú Atus được xem là “visual center” - gương mặt đại diện về nhan sắc. Không chỉ khán giả mà chính các đồng nghiệp cũng công nhận tỷ lệ gương mặt và khí chất “tài phiệt” của anh. Việc liên tục tự nhận mình đẹp trai theo cách hài hước lại vô tình trở thành “thương hiệu cá nhân”, giúp anh ghi điểm về độ duyên dáng và khả năng giải trí. Anh Tú Atus cho thấy khả năng xử lý các chất liệu hiện đại như R&B, Hip-hop, đồng thời thể hiện tư duy sản xuất và dàn dựng sân khấu tiến bộ.

Visual như công tử tài phiệt của Anh Tú Atus:

Anh Tú gia tăng độ nhận diện qua các gameshow quốc dân. Bên cạnh đó, chuyện tình đẹp với Diệu Nhi cũng là yếu tố thu hút công chúng quan tâm. Cả hai đã chính thức đám cưới vào năm 2022, hiện là một trong những cặp đôi nổi tiếng đông fan nhất.

Chuyện tình đẹp của Anh Tú với Diệu Nhi cũng là yếu tố thu hút công chúng quan tâm

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và truyền hình thành công thì âm nhạc của Anh Tú Atus vẫn là điểm gây tranh luận. Trước khi tham gia show, Anh Tú Atus từng ra mắt vài ca khúc như Đến Cuối Cùng Vẫn Cô Đơn, Mình Đừng Quên Nhau,... và thường góp giọng hát nhạc phim. Nhưng đa số các sản phẩm âm nhạc của Anh Tú Atus đều không quá nổi bật. Năm 2022, Anh Tú Atus gây chú ý với ca khúc Bài Hát Không Để Đi Diễn, sản phẩm lan truyền mạnh nhờ gắn với đám cưới cùng Diệu Nhi. Dẫu vậy, nếu đặt cạnh các ca sĩ thuần túy, anh vẫn thiếu những bản hit mang tính biểu tượng, đủ sức phủ sóng rộng rãi và bền bỉ trong đời sống đại chúng.

Ca khúc gây chú ý gần nhất là Nỗi Đau Đính Kèm

Sau Anh Trai Say Hi mùa 1, Anh Tú Atus tận dụng sức nóng ra mắt MV Nỗi Đau Đính Kèm hợp tác cùng RHYDER. MV thu về hơn 14 triệu views sau gần 2 năm lên sóng. Tuy được fandom đông đảo của chương trình đón nhận nhưng vẫn chưa thực sự “thoát vòng” để được nhớ đến như một bản hit nâng tầm tên tuổi Atus trong âm nhạc.

Việc hoạt động song song giữa diễn xuất và ca hát cũng trở thành “con dao hai lưỡi”. Một mặt, nó giúp Anh Tú Atus duy trì độ phủ sóng liên tục và giữ vững sức nóng truyền thông. Nhưng mặt khác, điều này khiến anh thường được nhớ đến như một “diễn viên đi hát” hơn là một nghệ sĩ âm nhạc có bản sắc rõ ràng. Anh Tú Atus có tất cả, chỉ thiếu 1 bản hit.

Anh Tú Atus có tất cả, chỉ thiếu 1 bản hit

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Anh Tú Atus đang ở giai đoạn đỉnh cao về sức hút hình ảnh lẫn giá trị thương mại. Anh hội tụ đủ yếu tố để trở thành một “ngôi sao giải trí” đúng nghĩa: ngoại hình nổi bật, độ nhận diện cao, khả năng hoạt động đa lĩnh vực. Tuy nhiên, để bước thêm một nấc thang mới và khẳng định vị thế bền vững trong âm nhạc, điều anh còn thiếu vẫn là một sản phẩm mang tính đột phá - một dấu ấn đủ lớn để vượt khỏi khuôn khổ hình ảnh và thực sự định danh tên tuổi trên bản đồ Vpop.

