Trang Pháp tiếp tục bị “bỏ rơi” tại show Trung, không ai chọn vào đội

Trang Pháp tiếp tục “bị bỏ rơi” vì lý do bất ngờ

Những diễn biến về Trang Pháp trong tập phát sóng mới nhất của Đạp Gió 2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó, việc Trang Pháp bất đắc dĩ phải tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng và tình huống nữ ca sĩ rơi vào cảnh bị bỏ lượt vì không có ai lựa chọn đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Trang Pháp tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng tại công diễn hai. Khi bước vào vòng chiêu mộ thành viên, An Kỳ, Đào Hân Nhiên và Hoàng Xán Xán là ba nghệ sĩ chủ động bày tỏ mong muốn gia nhập đội của Trang Pháp. Chia sẻ về lý do muốn đồng hành cùng nhau, An Kỳ thẳng thắn cho biết cả hai vừa cùng trải qua cảm giác đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả loại trừ, áp lực hiện tại càng lớn thì khả năng bật lên của họ sẽ càng mạnh mẽ. Đứng trước các lựa chọn, Trang Pháp quyết định bắt tay cùng An Kỳ.

Thế nhưng, chính màn kết hợp giữa hai "cỗ máy nhảy" Trang Pháp và An Kỳ lại vô tình tạo ra rào cản tâm lý lớn. Dù vốn có ý định về chung đội từ đầu, các tỷ tỷ khác bắt đầu e ngại và đồng loạt rút lui vì lo sợ không theo kịp nhịp độ tập luyện gắt gao cùng cường độ vũ đạo cực mạnh. Hệ quả là Trang Pháp rơi vào tình cảnh trớ trêu khi cô hoàn toàn bị "bỏ rơi" trong lượt chọn tiếp theo. Tuyệt đối không có một ai chủ động đứng lên xin gia nhập đội.

Hai mảnh ghép còn lại của team Trang Pháp là Ôn Vân Tranh - người duy nhất đứng lên lựa chọn Trang Pháp ở lượt chọn thứ 3. Thành viên cuối cùng là Tiêu Tường. Nữ diễn viên vắng mặt vì vấn đề sức khỏe nên được ban tổ chức mặc định xếp vào vị trí còn trống cuối cùng.

Đội hình chính thức của Trang Pháp tại công diễn hai bộc lộ sự phân hóa thực lực rõ rệt. Một bên là bộ đôi "tướng mạnh" Trang Pháp và An Kỳ với kỹ năng vũ đạo toàn diện, bên còn lại là Ôn Vân Tranh và Tiêu Tường lại thuộc nhóm nghệ sĩ yếu thế về mảng nhảy. Sự chênh lệch này đặt ra bài toán hóc búa cho đội trưởng Trang Pháp. Cô phải đối mặt với áp lực cực lớn trong việc cân bằng thời lượng và dàn dựng đội hình.

Việc Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng ở vòng công diễn hai vốn là một kết quả đầy bất ngờ do quy tắc của chương trình. Tại vòng công diễn hai, quy tắc lựa chọn đội trưởng được ban tổ chức thiết lập dựa trên 2 tiêu chí song song. Nhóm đầu tiên bao gồm 4 tỷ tỷ sở hữu lượng phiếu bầu cao nhất tại trường quay sau công diễn 1 sẽ trực tiếp trở thành đội trưởng. Nhóm thứ hai gồm 4 vị trí còn lại, được quyết định thông qua tiêu chí bình chọn nội bộ: 2 người nhận được nhiều phiếu "Nên làm đội trưởng nhất" và 2 người dẫn đầu ở hạng mục "Không nên làm đội trưởng nhất".

Trong suốt quá trình luyện tập ở vòng thi đầu tiên, hầu hết các nghệ sĩ đều chứng kiến sự vất vả và cường độ làm việc cao của Trang Pháp khi gánh vác vị trí trưởng nhóm. Xuất phát từ tâm lý muốn giúp cô giảm bớt áp lực, các tỷ tỷ đã đồng loạt điền tên Trang Pháp vào danh sách không nên làm đội trưởng. Tuy nhiên, chính quy tắc trớ trêu của chương trình đã vô tình đẩy cô vào top đầu của hạng mục này, qua đó buộc đại diện Việt Nam phải tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng trong công diễn hai.

Tại công diễn thứ hai, đội Trang Pháp sẽ biểu diễn ca khúc EGO-HOLIC của Thái Y Lâm. Đây là một ca khúc đòi hỏi những bước nhảy cực kỳ sắc bén cùng khả năng làm chủ sân khấu nhạy bén. Khán giả hiện đang đổ dồn sự chú ý vào chiến thuật của Trang Pháp, chờ đợi xem cô sẽ làm cách nào để giúp một đội hình chênh lệch thực lực có thể chinh phục trọn vẹn sân khấu này.

Phần tiểu khảo trước công diễn sẽ chính thức được công chiếu vào ngày mai nhằm hé lộ một phần quá trình tập luyện của các nhóm. Toàn bộ các tiết mục của vòng công diễn hai sẽ lên sóng trực tiếp trong đêm live stream vào ngày 24/4.

