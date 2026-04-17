Jennie được tạp chí TIME gọi tên trong danh sách 100 người quyền lực nhất thế giới

Jennie vừa được xướng tên trong danh sách TIME100 - bảng xếp hạng thường niên vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Đây không chỉ là một cột mốc mang tính biểu tượng, mà còn là dấu ấn cho thấy sức lan tỏa của nữ nghệ sĩ Kpop đã vượt khỏi ranh giới ngành công nghiệp giải trí, chạm đến tầm vóc văn hóa đại chúng toàn cầu.

Jennie vừa được xướng tên trong danh sách TIME100

Trong danh sách năm nay, Jennie góp mặt ở hạng mục Artists (Nghệ sĩ), bên cạnh nhiều cái tên nổi bật như Dakota Johnson, Anderson .Paak hay Chloe Kim. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là Jennie là đại diện Hàn Quốc duy nhất xuất hiện trong TIME100 năm 2026. Bài viết giới thiệu (tribute) dành cho Jennie được chấp bút bởi Gracie Abrams. Nữ ca sĩ người Mỹ không ngần ngại gọi Jennie là “một ngôi sao thực thụ”, nhấn mạnh sức hút tự nhiên của cô không chỉ bùng nổ trên những sân khấu hàng chục nghìn khán giả mà còn hiện diện rõ nét trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Đây là một trong những lời đánh giá mang tính công nhận từ giới nghệ sĩ quốc tế, củng cố thêm vị thế của Jennie như một biểu tượng văn hóa.

Theo TIME, lý do khiến Jennie được vinh danh không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở ảnh hưởng sâu rộng trong thời trang và văn hóa đại chúng. Thành công của album Ruby (2025) cùng các bản hit như Mantra đã giúp cô khẳng định vị thế nghệ sĩ solo hàng đầu, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng ra ngoài khuôn khổ Kpop truyền thống.

Theo TIME, lý do khiến Jennie được vinh danh không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở ảnh hưởng sâu rộng trong thời trang và văn hóa đại chúng

Việc trở thành gương mặt đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong TIME100 năm nay cũng phản ánh rõ nét sức mạnh thương hiệu cá nhân của Jennie sau khi tách khỏi mô hình quản lý cũ để hoạt động độc lập với Odd Atelier. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp cô toàn quyền định hình hình ảnh và chiến lược phát triển - việc không phải thần tượng nào cũng làm được.

10 năm trở thành biểu tượng toàn cầu của Jennie

Nhìn lại hành trình từ 2016 đến 2026, Jennie là một trong số ít nghệ sĩ Kpop có thể đi trọn vẹn con đường từ một tân binh bị hoài nghi đến vị thế biểu tượng toàn cầu. Sinh năm 1996 tại Seoul, Jennie từng có 5 năm du học tại New Zealand - trải nghiệm được xem là nền tảng quan trọng giúp cô hình thành tư duy quốc tế và khả năng ngôn ngữ linh hoạt. Trở về Hàn Quốc năm 2010, Jennie gia nhập YG Entertainment và trải qua gần 6 năm thực tập trước khi chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Ngay từ giai đoạn tiền debut, Jennie đã được công ty giới thiệu như một “át chủ bài”, khi xuất hiện trong các sản phẩm của G-Dragon và Lee Hi. Đây là bước đi hiếm thấy trong chiến lược xây dựng idol, cho thấy sự kỳ vọng lớn đặt vào cô ngay từ đầu.

Jennie được gọi với danh xưng công chúa YG từ thời mới debut

Trong BLACKPINK, Jennie nhanh chóng định hình hình ảnh một “all-rounder” - nghệ sĩ toàn diện cả về rap, vocal lẫn trình diễn. Không chỉ sở hữu flow rap đặc trưng, cô còn gây ấn tượng với màu giọng riêng biệt và khả năng làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến Jennie khác biệt nằm ở khí chất: sự kết hợp giữa nét đáng yêu đời thường và thần thái lạnh lùng trên sân khấu đã tạo nên một hình tượng đối lập nhưng cuốn hút, giúp cô trở thành trung tâm chú ý trong mọi lần xuất hiện. Thời điểm này, Jennie được gọi với danh xưng "công chúa YG" vì những tài nguyên khủng nhận được. Đúng nghĩa công chúa, Jennie biến danh xưng có phần mỉa mai thành thương hiệu định hình hình tượng nghệ thuật suốt 10 năm qua.

Jennie làm gì cũng thành trend

Jennie dần bước ra khỏi khuôn khổ một thần tượng âm nhạc để trở thành biểu tượng thời trang. Biệt danh "it girl số 1 Hàn Quốc" không chỉ là một danh xưng truyền thông, mà còn phản ánh khả năng tạo xu hướng mạnh mẽ của cô. Từ những món phụ kiện nhỏ như kẹp tóc, ruy băng đến các phong cách như balletcore, mọi lựa chọn của Jennie đều nhanh chóng lan tỏa và tạo thành trào lưu trong giới trẻ. Sức ảnh hưởng đó kéo theo tác động kinh tế rõ rệt: những sản phẩm gắn với Jennie thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Ở thời điểm này, cô không còn đơn thuần là một thành viên nhóm nhạc, mà đã trở thành một thương hiệu cá nhân độc lập.

Năm 2018, ca khúc SOLO trở thành cú nổ lớn, thiết lập tiêu chuẩn mới cho nghệ sĩ nữ Kpop khi hoạt động cá nhân

Ngoài thành công toàn cầu với BLACKPINK, bản thân Jennie cũng là 1 nghệ sĩ độc lập hàng đầu. Năm 2018, ca khúc SOLO trở thành cú nổ lớn, thiết lập tiêu chuẩn mới cho nghệ sĩ nữ Kpop khi hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào giai đoạn 2023-2024, khi Jennie rời YG để thành lập Odd Atelier. Quyết định này không chỉ mang tính chiến lược mà còn thể hiện khát vọng kiểm soát hoàn toàn con đường nghệ thuật của mình.

Năm 2025, Jennie ra mắt album solo đầu tay mang tên Ruby

Năm 2025, Jennie ra mắt album solo đầu tay mang tên Ruby. Sản phẩm này đã đưa Jennie vượt khỏi khuôn khổ một idol Kpop để tiệm cận chuẩn mực của một pop star toàn cầu. Về thành tích thương mại, ngay từ giai đoạn phát hành, Ruby ghi nhận hơn 450.000 đơn đặt trước và vượt mốc 1 triệu bản bán ra toàn cầu chỉ trong tuần đầu, đồng thời đạt khoảng 660.000 bản trên Hanteo - cao nhất năm 2025 đối với một nữ nghệ sĩ solo Kpop. Trên thị trường quốc tế, album debut #7 Billboard 200 với 56.000 đơn vị tiêu thụ (tương đương gần 40 triệu lượt stream theo tuần), đồng thời lọt top 10 tại 19 quốc gia, bao gồm Mỹ và Anh. Không dừng lại ở album, Ruby còn tạo dấu ấn ở cấp độ bài hát: Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 3 ca khúc cùng lúc xuất hiện trên Billboard Hot 100, với các thứ hạng #80, #83 và #99 ngay tuần đầu phát hành.

Việc đồng thời thống trị cả doanh số, streaming lẫn phê bình cho thấy Ruby không chỉ là một sản phẩm thành công về mặt thương mại, mà còn là một “tuyên ngôn nghệ thuật” giúp Jennie khẳng định vị thế như một nghệ sĩ có khả năng định hình xu hướng âm nhạc, thay vì chỉ chạy theo công thức thị trường

Ở góc độ chuyên môn, Ruby là album Kpop duy nhất góp mặt trong danh sách Best Albums of 2025 của Billboard và Rolling Stone, thậm chí được xếp hạng #21 trong danh sách 50 album xuất sắc nhất năm của Billboard. Jennie được chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới chấm 7.1 cho album Ruby, với những lời bình công nhận thực lực. Cả loạt ca khúc như like JENNIE, Mantra, ExtraL,... đều viral và trở thành xu hướng video ngắn. Việc đồng thời thống trị cả doanh số, streaming lẫn phê bình cho thấy Ruby không chỉ là một sản phẩm thành công về mặt thương mại, mà còn là một “tuyên ngôn nghệ thuật” giúp Jennie khẳng định vị thế như một nghệ sĩ có khả năng định hình xu hướng âm nhạc, thay vì chỉ chạy theo công thức thị trường.

Jennie giành Daesang (Artist of the Year) tại Golden Disc Awards 2026 - trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này

Năm 2026 đánh dấu đỉnh cao mới trong sự nghiệp của Jennie. Bên cạnh việc lọt vào TIME100, cô còn giành Daesang (Artist of the Year) tại Golden Disc Awards 2026 - trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này. Album Ruby tiếp tục mang về đề cử Song of the Summer tại American Music Awards 2026, cho thấy sức bền đáng kể của các sản phẩm âm nhạc do Jennie dẫn dắt. Mới đây nhất, bản remix Dracula hợp tác với Tame Impala đã đạt thứ hạng #17 trên Billboard Hot 100 tính đến tháng 4/2026, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.

Jennie tiếp tục sức nóng của mình khi xác nhận tham gia 5 đại nhạc hội lớn năm 2026 với vai trò headliner (nghệ sĩ chính)

Jennie tiếp tục sức nóng của mình khi xác nhận tham gia 5 đại nhạc hội lớn năm 2026 với vai trò headliner (nghệ sĩ chính), bao gồm ComplexCon (Hong Kong, Trung Quốc), The Governors Ball (Mỹ), Mad Cool Festival (Tây Ban Nha), Lollapalooza Chicago (Mỹ), và Summer Sonic (Nhật Bản). Đây là chuỗi hoạt động solo bùng nổ, khẳng định vị thế quốc tế của cô trong năm 2026. Trước đó, Jennie đã chinh phục Coachella 2025 với set diễn solo toàn bộ album Ruby vào năm 2025.

Trước đó, Jennie đã chinh phục Coachella 2025 với set diễn solo toàn bộ album Ruby vào năm 2025

Không dừng lại ở âm nhạc, Jennie còn mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật thị giác với triển lãm cá nhân “J2NNI5” tổ chức tại Seoul đầu năm 2026. Đây là bước đi cho thấy một khía cạnh khác trong tư duy sáng tạo của cô - nơi Jennie không chỉ là một performer mà còn là một nghệ sĩ theo đúng nghĩa rộng. Sau 10 năm, hành trình của Jennie có thể được nhìn nhận như một quá trình tái định nghĩa hình mẫu idol Kpop. Từ một tân binh từng đối mặt với nhiều hoài nghi, cô đã từng bước khẳng định bản thân bằng năng lực, chiến lược và bản lĩnh cá nhân. Thành công của Jennie không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu, mà còn ở việc cô đã chứng minh rằng một nghệ sĩ có thể vượt khỏi vai trò “sản phẩm của ngành công nghiệp” để trở thành người định hình lại chính ngành công nghiệp đó.

Thành công của Jennie không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu, mà còn ở việc cô đã chứng minh rằng một nghệ sĩ có thể vượt khỏi vai trò “sản phẩm của ngành công nghiệp” để trở thành người định hình lại chính ngành công nghiệp đó

Ảnh: X, Instagram