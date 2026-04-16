Thần tượng đại diện cho xu hướng thời trang giới trẻ, khiến showbiz phải đổi luật

Itano Tomomi, sinh năm 1991,tại Kanagawa, Nhật Bản, lớn lên trong một gia đình bình thường, không có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ cô đã sớm bộc lộ sự yêu thích với thời trang và biểu diễn. Ra mắt vào năm 14 tuổi, Tomomi là thành viên thế hệ đầu tiên của AKB4, đặt cô vào vị trí nền móng của nhóm nhạc sau này trở thành biểu tượng lớn nhất của làn sóng idol Nhật Bản.

Trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm, Tomomi duy trì vị trí ổn định trong đội hình chủ lực. Cô thường xuyên được chọn vào Senbatsu, tức đội hình biểu diễn các đĩa đơn chính. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bản hit tiêu biểu như Heavy Rotation, Beginner, Everyday, Kachuusha… những ca khúc góp phần đưa AKB48 lên đỉnh cao của Jpop. Bên cạnh đó, Tomomi cũng liên tục đạt thứ hạng cao trong các kỳ tổng tuyển cử (Senbatsu Sousenkyo), phản ánh lực lượng fan trung thành và ổn định qua nhiều năm.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2011 khi Itano chính thức ra mắt solo với đĩa đơn Dear J. Đây là một trong những màn debut cá nhân sớm và thành công nhất của một thành viên AKB48 khi vẫn còn hoạt động trong nhóm. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Oricon, khẳng định sức hút độc lập của cô ngoài danh nghĩa nhóm. Thành công này cũng mở ra tiền lệ cho các thành viên khác theo đuổi con đường solo song song, chứng minh rằng việc tách hướng phát triển cá nhân là hoàn toàn khả thi về mặt thương mại.

Dear J - Itano Tomomi

Tomomi được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất về mặt hình ảnh bước ra từ AKB48, không chỉ nhờ độ nổi tiếng mà còn bởi cô đã âm thầm định nghĩa lại chuẩn mực ngoại hình của một idol Nhật Bản. Khi ra mắt vào năm 2005, ngành công nghiệp idol tại Nhật vẫn trung thành với một hình mẫu rất cụ thể: tóc đen tự nhiên, trang điểm tối giản và vẻ ngoài dịu dàng, gần gũi kiểu “cô gái nhà bên”. Tomomi lại đã nổi bật nhờ hình ảnh cá tính, thường được gọi là một "trendsetter idol" - thần tượng tạo xu hướng.

Trong thời gian hoạt động cùng AKB48, Tomomi còn được gọi là “gyaru idol”, một danh xưng xuất phát từ ảnh hưởng của văn hoá Gyaru lên hình ảnh của cô. Gyaru vốn gắn liền với tinh thần thể hiện bản thân mạnh mẽ, đặc trưng bởi tóc nhuộm sáng màu, makeup mắt đậm và thần thái tự tin - trái ngược hoàn toàn với những tiêu chuẩn truyền thống dành cho idol. Tomomi thường xuất hiện với mái tóc nâu sáng được tạo kiểu kỹ lưỡng thay, kết hợp cùng lối trang điểm sắc nét và thần thái điềm tĩnh. Thay vì sự đáng yêu, rạng rỡ quen thuộc, cô toát lên vẻ tự tin, có phần xa cách, vừa khiến người hâm mộ ngưỡng mộ vừa tạo cảm giác khó nắm bắt.

Việc Tomomi liên tục nhuộm tóc được xem như hành động “phá luật” ở thời điểm đó. Hình ảnh này nhanh chóng tạo được tiếng vang với người hâm mộ và trở thành dấu ấn cá nhân của cô. Khi độ nổi tiếng của Tomomi tăng lên nhanh chóng, công chúng và giới showbiz dần chấp nhận đối với những kiểu tóc tương tự trong AKB48 và toàn ngành cũng dần thay đổi. Các thành viên khác bắt đầu thử nghiệm với màu tóc sáng hơn, và những quy chuẩn khắt khe về ngoại hình cũng từ đó dần được nới lỏng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, Tomomi còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa văn hóa idol và thời trang đại chúng. Cô là một trong những thành viên AKB48 đầu tiên được công nhận như một biểu tượng xu hướng, xuất hiện trên các tạp chí và ảnh hưởng đến gu làm đẹp của giới trẻ Nhật Bản. Điều này giúp vai trò của cô vượt ra ngoài khuôn khổ một performer bình thường, khẳng định rằng idol hoàn toàn có thể tác động đến văn hóa và thị hiếu xã hội.

Tốt nghiệp AKB48 và lập gia đình, nhan sắc 20 năm chưa từng thay đổi

Năm 2013, Tomomi xác nhận tốt nghiệp ở Tổng tuyển cử cùng năm, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp idol trải dài 8 năm của mình. Trong âm nhạc, Tomomi tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm solo với màu sắc trưởng thành như 1%, Little, Come Party!, HIDE & SEEK… Dù không còn đạt đỉnh cao thương mại như thời AKB48, cô vẫn duy trì hoạt động âm nhạc đều đặn và giữ được một lượng fan trung thành, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi cô từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Song song với âm nhạc, Tomomi mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất và truyền hình nhằm giữ độ phủ sóng trong ngành giải trí Nhật Bản. Cô tham gia nhiều dự án phim ảnh và truyền hình như Bad Boys J (2013), Shinjuku Swan (2015) hay các vai diễn khách mời trong drama và show truyền hình. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, Sự đa dạng trong hoạt động giúp Itano không bị đóng khung trong một vai trò duy nhất, từ đó duy trì sự hiện diện ổn định qua nhiều năm.

Bên cạnh đó, thời trang và cách xây dựng thương hiệu cá nhân vẫn là thế mạnh nổi bật của Itano. Cô tiếp tục xuất hiện trên các tạp chí, tham gia các chiến dịch quảng cáo và hợp tác với nhiều thương hiệu làm đẹp, lifestyle. Hình ảnh của cô luôn gắn với sự chỉn chu, hiện đại và có gu thẩm mỹ rõ ràng.

Sau khi kết hôn với cầu thủ bóng chày Keiji Takahashi vào năm 2021 và trở thành mẹ, hình ảnh của cô càng trở nên gần gũi hơn với công chúng. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cân bằng giữa công việc và gia đình, từ đó xây dựng một hình ảnh đời thường, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng. Ở giai đoạn hiện tại, Tomomi Itano không còn là cái tên thống trị bảng xếp hạng hay tạo ra những xu hướng như thời hoàng kim, nhưng cô lại là ví dụ tiêu biểu cho một nghệ sĩ biết cách thích nghi và tồn tại lâu dài.

Dù đã bước sang tuổi 35, Tomomi vẫn khiến công chúng bất ngờ khi gần như giữ nguyên được vẻ ngoài trẻ trung từ thời còn hoạt động trong AKB48. Những đường nét đã làm nên thương hiệu của cô: đôi mắt to tròn, đôi môi cong kiêu kỳ cùng chiếc răng khểnh đặc trưng vẫn được bàn bàn trên MXH, tổng thể nhan sắc chưa hề lỗi thời dù đã qua hơn 20 năm.

