Lisa bất ngờ đánh úp Coachella 2026

Tin tức về sự xuất hiện của Lisa tại Coachella 2026 đang thực sự “đốt cháy” các nền tảng mạng xã hội trong ngày 18/04 (Tuần 2). Màn “đánh úp” không báo trước này nhanh chóng trở thành tâm điểm toàn cầu. “Cú nổ” bất ngờ diễn ra trong set diễn của Anyma với ca khúc Bad Angel. Khác với vị thế headliner cùng BLACKPINK năm 2023 hay set diễn solo năm 2025, lần này Lisa xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Sau sự cố gió lớn khiến show tuần 1 bị hủy, Anyma trở lại sân khấu chính vào đêm muộn thứ 6 (giờ Mỹ) và ngay lập tức tạo nên cú nổ khi đưa Lisa lên sân khấu trong sự vỡ òa của hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc Lisa bước lên từ dưới sân khấu để lần đầu biểu diễn live Bad Angel (phát hành ngày 09/04/2026) được xem là một trong những màn cameo ấn tượng nhất lịch sử lễ hội. Toàn bộ phần trình diễn được đặt trong hệ thống visual 3D đặc trưng của Anyma, nơi Lisa hóa thân thành “thiên thần cyborg” siêu thực. Bộ outfit Cyber Y2K táo bạo từ đẩy hình tượng này lên cao trào, mái tóc trắng, thần thái sắc lạnh và body được tôn lên như tượng tạc. Ngay sau sân khấu, từ khóa liên quan đến Lisa leo thẳng top 1 tìm kiếm toàn cầu.

Hiệu ứng truyền thông gần như lập tức bùng nổ. Hashtag #LISACHELLA2026 và #BadAngel_LisaXAnyma chiếm lĩnh Top 1 trending trên X chỉ sau khoảng 30 phút. Tại Việt Nam, “Lisa Coachella” và “Bad Angel live” đồng loạt dẫn đầu Google Trends, đồng thời phủ sóng top 1 các nền tảng video ngắn.

Dù không có set diễn solo kéo dài như nhiều đồn đoán trước đó, màn kết hợp cùng Anyma vẫn được đánh giá là “khoảnh khắc viral nhất Coachella 2026”. Sự giao thoa giữa techno tương lai và thần thái “rockstar” của Lisa đã thiết lập một chuẩn mực mới cho các màn cameo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Set diễn triệu đô của Anyma

Sân khấu của Anyma tại Coachella 2026 không đơn thuần là một set DJ, mà được xem như một “kỳ quan công nghệ” của ngành giải trí đương đại. Sau sự cố tuần 1, màn trở lại ở tuần 2, với sự góp mặt của Lisa đã đẩy toàn bộ trải nghiệm lên đỉnh điểm.

Trọng tâm của dự án là concept “ÆDEN” - chương tiếp theo sau thành công của Genesys. Đây là một vũ trụ nghệ thuật kết hợp giữa melodic techno và digital art, nơi câu chuyện về tương lai số được kể bằng cả âm thanh lẫn hình ảnh. Trong đó, Lisa không chỉ là khách mời mà đóng vai trò trung tâm, hiện thân cho hình tượng “thiên thần sa ngã”, một thực thể nằm giữa ranh giới con người và máy móc.

Mức độ đầu tư của sân khấu này được giới chuyên môn ước tính lên đến hàng triệu USD. Toàn bộ phần hình ảnh được phát triển trong hơn một năm với công nghệ real-time rendering, cho phép visual chuyển động chính xác theo từng nhịp bass. Hệ thống màn LED độ phân giải siêu cao tạo ra hiệu ứng chiều sâu ảo, khiến khán giả có cảm giác các thực thể kỹ thuật số - bao gồm cả hình ảnh của Lisa đang bước ra khỏi màn hình.

Không gian trình diễn còn được nâng cấp bằng các cánh tay robot khổng lồ, hoạt động đồng bộ với âm thanh và hình ảnh để tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Đây là dạng “immersive show” nơi khán giả không chỉ nghe nhạc mà thực sự bị cuốn vào một thế giới khác.

Giá trị của sân khấu này nằm ở tính khan hiếm. Anyma định vị đây là một “scarcity hook” - những visual được thiết kế riêng cho Coachella và không tái sử dụng nguyên bản ở các không gian biểu diễn khác. Đồng thời, việc kết hợp với Lisa - một ngôi sao toàn cầu giúp âm nhạc techno tiếp cận tệp khán giả đại chúng, tạo hiệu ứng truyền thông vượt xa phạm vi của dòng nhạc điện tử.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là rủi ro cực lớn. Hệ thống thiết bị phức tạp và đắt đỏ khiến sân khấu nhạy cảm với điều kiện thời tiết, minh chứng rõ nhất là việc phải hủy show tuần 1 chỉ vì gió lớn vượt ngưỡng an toàn. Màn trình diễn Bad Angel tối 18/04 vì vậy không chỉ là một tiết mục âm nhạc, mà là minh chứng cho cách ngành công nghiệp giải trí đang thay đổi: âm nhạc không còn chỉ để nghe, mà trở thành một trải nghiệm thị giác - công nghệ được kiến tạo nên bởi những khoản đầu tư khổng lồ.

