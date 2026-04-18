Cả châu Âu từ chối Ye

Năm 2026 được Kanye West (hiện đã đổi tên hợp pháp thành Ye) kỳ vọng là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài bị hàng loạt thương hiệu và đối tác quay lưng. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn tái xuất của nam rapper lại đang vấp phải vô vàn trở ngại. Trong khi chuỗi concert tại Bắc Mỹ nhận cơn mưa lời khen về tư duy nghệ thuật đột phá, kế hoạch mang siêu sân khấu này ra quốc tế lại đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn khi các quốc gia châu Âu liên tiếp có động thái từ chối.

Kanye West (Ye) bị cả châu Âu cấm cửa (Ảnh: X)

Lý do chung dẫn đến làn sóng tẩy chay này là hệ quả trực tiếp từ chuỗi phát ngôn phân biệt, gây thù ghét mà Kanye West liên tục đưa ra từ năm 2022. Các quốc gia châu Âu khẳng định văn hóa tuyệt đối không thể trở thành nền tảng cho những cá nhân lợi dụng để lan truyền sự thù hận, và sự hiện diện của nam rapper hoàn toàn không phục vụ lợi ích công cộng.

Làn sóng tẩy chay này là hệ quả trực tiếp từ chuỗi phát ngôn phân biệt, gây thù ghét mà Kanye West liên tục đưa ra từ năm 2022 (Ảnh: X)

Mới đây nhất, vào ngày 17/4/2026, Bộ Văn hóa Ba Lan đã đưa ra cảnh báo đanh thép trên tờ PAP - Thông tấn xã Ba Lan về việc có thể phong tỏa quyền nhập cảnh đối với nam rapper. Ngay sau lời đe dọa từ chính phủ, đại diện sân vận động nơi dự kiến tổ chức buổi biểu diễn lập tức lên tiếng xác nhận sự kiện đã chính thức bị hủy bỏ.

Trước đó, Vương quốc Anh cũng thể hiện thái độ cứng rắn. Theo BBC đưa tin, Bộ Nội vụ chính thức từ chối cấp giấy phép nhập cảnh cho Kanye. Lệnh cấm này kéo theo thiệt hại khổng lồ khi ban tổ chức Festival Republic buộc phải thông báo hủy bỏ hoàn toàn lễ hội âm nhạc Wireless Festival. Đây là sự kiện lớn dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/7/2026 tại Công viên Finsbury với quy mô thu hút khoảng 150.000 người hâm mộ mà nam nghệ sĩ được xếp lịch là headliner.

Tại Pháp, tình hình cũng không mấy khả quan. Hãng thông tấn của Pháp - AFP cho biết Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez tỏ ra rất quyết tâm ngăn chặn sự xuất hiện của Kanye West. Đứng trước sức ép này, vào tối ngày 14/4/2026, nam rapper buộc phải tự xác nhận hoãn concert dự kiến diễn ra vào ngày 11/6 tại sân vận động Vélodrome.

Kanye West giải thích rằng những hành vi bốc đồng của mình xuất phát từ chứng rối loạn lưỡng cực và chấn thương não chưa được chẩn đoán (Ảnh: X)

Không chỉ ở châu Âu, theo thông tin từ The Guardian, Kanye West cũng từng bị cấm nhập cảnh vào Úc với lý do tương tự. Dù vào tháng 1/2026, anh đã nỗ lực xoa dịu dư luận bằng một bức thư xin lỗi dài trên tờ The Wall Street Journal, giải thích rằng những hành vi bốc đồng của mình xuất phát từ chứng rối loạn lưỡng cực và chấn thương não chưa được chẩn đoán. Nam rapper cho biết bản thân đã rơi vào trạng thái hưng cảm kéo dài với hành vi loạn thần và hoang tưởng. Tuy nhiên, lời giải thích muộn màng này hoàn toàn không thay đổi được quyết định từ chối nhập cảnh của giới chức châu Âu.

Siêu concert mô phỏng Trái đất gây chú ý

Sự quay lưng của thị trường quốc tế tạo ra một bức tranh đối lập hoàn toàn với những gì Kanye West đang làm được tại quê nhà Mỹ. Chuỗi concert mang tên Ye: Homecoming diễn ra vào ngày 1/4 và 3/4/2026 tại sân vận động SoFi (Los Angeles) đã đánh dấu màn tái xuất hoành tráng nhất của anh sau nhiều năm vắng bóng. Mỗi đêm diễn thu hút từ 60.000 đến 70.000 khán giả, chứng minh sức hút của nam rapper vẫn chưa hề hạ nhiệt tại nội địa.

Siêu concert mô phỏng trái đất được khen ngợi của Kanye West (Ảnh: X)

Tâm điểm của chuỗi sự kiện này là thiết kế sân khấu mang concept The Giant Earth. Kanye West và đội ngũ sáng tạo DONDA đã mang đến một mô hình bán cầu khổng lồ mô phỏng Trái đất với đường kính ước tính hơn 15 mét, được tạo nên từ hệ thống màn hình LED phức tạp. Quả địa cầu này liên tục xoay chậm và biến đổi hình ảnh bề mặt trong suốt thời gian diễn ra concert. Giới chuyên môn không tiếc lời khen ngợi và ví dự án này như một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số thực thụ chứ không đơn thuần là một thiết kế show diễn nhạc rap thông thường.

Concert của Kanye West được khen ngợi về ý tưởng dàn dựng độc đáo (Ảnh: X)

Hiệu ứng truyền thông của concert bùng nổ dữ dội khi các đoạn clip ghi lại cảnh Kanye West đứng chót vót trên đỉnh quả địa cầu không dùng đai an toàn lộ liễu nhanh chóng trở nên viral khắp các mạng xã hội. Bỏ qua những tranh cãi về mặt nhân cách, nhiều khán giả theo dõi trực tiếp phải thừa nhận rằng có thể nam rapper đã mất trí, nhưng chính sự điên rồ đó lại giúp anh tạo ra những giá trị nghệ thuật không ai bắt chước được.

Với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ , khả năng để Kanye West tổ chức các đêm diễn tại châu Âu hay Úc lúc này là vô cùng khó khăn (Ảnh: X)

Kanye West lên kế hoạch dùng chuyến lưu diễn năm 2026 như một công cụ đánh dấu sự trở lại chính thức của mình. Thế nhưng, tính đến thời điểm giữa tháng 4/2026, tham vọng này đang bị dội gáo nước lạnh. Gần như toàn bộ kế hoạch mang concept The Giant Earth ra khỏi biên giới nước Mỹ đều đã đổ vỡ. Với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cấp độ chính phủ, khả năng để nam rapper tổ chức các đêm diễn tại châu Âu hay Úc lúc này là vô cùng khó khăn.