Sự thật chuỗi concert ế vé của Mariah Carey

Cuối năm 2025, chuỗi residency Christmastime in Las Vegas của Mariah Carey tại nhà hát Dolby Live (Park MGM, Las Vegas) trở thành tâm điểm chú ý, không phải vì thành công vang dội như kỳ vọng, mà bởi những số liệu phòng vé gây tranh cãi.

Cuối năm 2025, chuỗi residency Christmastime in Las Vegas của Mariah Carey tại nhà hát Dolby Live (Park MGM, Las Vegas) trở thành tâm điểm chú ý

Dù ekip quảng bá liên tục sử dụng cụm từ “sold out” cho chuỗi show này, thì dữ liệu từ các đơn vị thống kê như Touring Data cho thấy thực tế trái ngược. Với sức chứa tiêu chuẩn khoảng 5.200 chỗ, nhiều đêm diễn giữa tuần ghi nhận lượng vé bán ra chỉ dao động quanh mức dưới 50% công suất.

Cụ thể, đêm 2/12/2025 chỉ bán được 2.324 vé, tương đương khoảng 44% sức chứa. Ngày 3/12/2025 nhích nhẹ lên 2.478 vé (~47%), vẫn chưa đạt nổi một nửa quy mô nhà hát. Đến ngày 9/12, lượng vé đạt 3.203 (~61%) – có cải thiện nhưng vẫn dưới kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ hạng A. Phải đến sát mùa Giáng sinh, như đêm 10/12 với 4.124 vé (~79%), tình hình mới dần ổn định.

Dù ekip quảng bá liên tục sử dụng cụm từ “sold out” cho chuỗi show này, thì dữ liệu từ các đơn vị thống kê như Touring Data cho thấy thực tế trái ngược

Để xử lý tình trạng này, ban tổ chức đã áp dụng thủ thuật “curtaining” - đóng bớt các khu vực ghế phía sau hoặc tầng trên nhằm thu hẹp không gian, từ đó tạo cảm giác kín chỗ ở khu vực phía trước. Đây là thủ thuật quen thuộc trong ngành biểu diễn, nhưng đồng thời cũng phơi bày thực tế rằng nhu cầu khán giả không đạt như kỳ vọng ban đầu.

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là sự bão hòa của thị trường Las Vegas cuối năm 2025, khi hàng loạt residency lớn cùng diễn ra, từ Adele, Usher cho đến thông báo show mới của Jennifer Lopez. Khán giả đứng trước quá nhiều lựa chọn, khiến mức độ cạnh tranh tăng cao.

Truyền thông quốc tế đã trực tiếp đặt dấu hỏi về sức hút hiện tại của nữ diva khi sơ đồ ghế trống trên các nền tảng bán vé bị lan truyền rộng rãi

Bên cạnh đó, giá vé trung bình của show Mariah Carey dao động từ 190-200 USD (khoảng hơn 5 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các chương trình giải trí cùng thời điểm. Điều này khiến nhóm khán giả vãng lai, vốn chiếm tỷ trọng lớn tại Las Vegas trở nên dè chừng.

Ngoài ra, nội dung show cũng bị đánh giá thiếu đổi mới. Công thức Giáng sinh quen thuộc từng thành công tại Beacon Theatre (New York) được lặp lại gần như nguyên vẹn, khiến ngay cả fan trung thành cũng không cảm thấy cần thiết phải chi tiền để trải nghiệm lại.

Truyền thông quốc tế đã trực tiếp đặt dấu hỏi về sức hút hiện tại của nữ diva khi sơ đồ ghế trống trên các nền tảng bán vé bị lan truyền rộng rãi. Thậm chí, một số đêm diễn đầu tháng 12 còn phải triển khai giảm giá giờ chót hoặc phát vé miễn phí cho khách tại các sòng bạc lân cận để lấp đầy chỗ trống.

Xét tổng thể, chuỗi 10 show vẫn mang về gần 8 triệu USD doanh thu. Tuy nhiên, con số này chủ yếu được “gánh” bởi các đêm cuối tuần và hạng vé VIP, trong khi các đêm giữa tuần vẫn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy thấp.

Không chỉ đối mặt với câu chuyện phòng vé, Mariah Carey còn liên tục vướng tranh cãi hát nhép. Mới đây, tranh cãi tiếp tục bùng lên tại lễ khai mạc Olympic Mùa đông ở Milan. Màn trình diễn tại sân vận động San Siro bị khán giả chỉ ra nhiều điểm bất thường: khẩu hình lệch nhịp, thiếu lực ở những đoạn cao trào. Ban tổ chức sau đó thừa nhận có sử dụng bản thu sẵn để đảm bảo chất lượng phát sóng, nhưng không xác nhận mức độ hát live thực tế.

Mariah Carey bị bóc hát nhép ở lễ khai mạc Olympic Mùa đông ở Milan

Ngoài ra, các lần xuất hiện tại Macy's Thanksgiving Day Parade hay những sân khấu như BET Awards, American Idol cũng nhiều lần khiến cô bị nghi ngờ vì sử dụng backtrack quá đà. Điểm chung của các tranh cãi nằm ở việc phần thu âm giọng chính được sử dụng thay vì chỉ là bè hỗ trợ, cộng với những lỗi kỹ thuật khiến sự thật bị lộ rõ. Việc 1 diva liên tục vướng tranh cãi hát nhép khiến sức hút đến live concert sụt giảm đáng kể.

Sinh năm 1970, Mariah Carey được Guinness vinh danh là “Songbird Supreme” nhờ quãng giọng rộng tới 5 quãng tám và khả năng xử lý whistle register hiếm có. Cô hiện là nghệ sĩ solo nắm giữ nhiều ca khúc No.1 nhất lịch sử Billboard Hot 100 (19 bài), chỉ xếp sau The Beatles.

Di sản lớn nhất của cô không thể không nhắc đến All I Want for Christmas Is You - bản hit đã vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc để trở thành “thánh ca” mùa lễ hội toàn cầu, mang về hàng triệu USD tiền bản quyền mỗi năm.

Thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của Mariah Carey

Sự nghiệp của Mariah Carey trải dài qua ba giai đoạn rõ rệt. Thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim, khi cô thống trị làng nhạc với các album như Music Box, Daydream. Đầu những năm 2000 chứng kiến cú trượt dài sau thất bại của Glitter, trước khi cô có màn trở lại ngoạn mục năm 2005 với The Emancipation of Mimi và hit We Belong Together.

Ở thời điểm hiện tại, Mariah Carey đã qua thời hoàng kim, không còn là cái tên chạy đua bảng xếp hạng, mà chuyển sang vị thế của một “legacy artist”

Ở thời điểm hiện tại, Mariah Carey đã qua thời hoàng kim, không còn là cái tên chạy đua bảng xếp hạng, mà chuyển sang vị thế của một “legacy artist” - nghệ sĩ di sản. Xét về vị thế biểu tượng, Mariah Carey vẫn là một tên tuổi có sức nặng đặc biệt. Việc cô tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ như Olympic hay được vinh danh tại MusiCares Person of the Year 2026 cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc vẫn nhìn nhận cô ở đẳng cấp khác biệt.

Không thể phủ nhận những di sản mà Mariah Carey để lại cho ngành công nghiệp âm nhạc

Với hơn 200 triệu bản thu đã bán ra và một thương hiệu Giáng sinh gần như “độc quyền”, Mariah Carey hiện diện không chỉ như một ca sĩ, mà như một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Dù có nhiều tranh cãi xoay quanh việc hát nhép, show ế vé, thì vẫn không thể phủ nhận những di sản mà Mariah Carey để lại cho ngành công nghiệp âm nhạc đã giúp cô duy trì vị thế suốt 30 năm khó lung lay.

