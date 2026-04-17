Bóc trần loạt lỗi thanh nhạc, tung bản remix gây sốt

Mới đây, trên TikTok xôn xao trước đoạn video reaction của ViruSs về tiết mục Giấy ghi chú tâm nguyện do đội Lý Tiểu Nhiễm thể hiện tại chương trình Đạp Gió 2026. Bằng chuyên môn âm nhạc của mình, nam streamer đã bóc tách hàng loạt lỗi kỹ thuật cơ bản của các thành viên, đồng thời gây bất ngờ khi tự tay tung ra một phiên bản chỉnh sửa hoàn toàn mới nhằm vớt vát lại chất lượng cho ca khúc này.

Ngay từ những giây đầu tiên theo dõi màn trình diễn Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện, ViruSs không giấu được sự ngỡ ngàng trước giọng hát thô và liên tục lệch tone của các tỷ tỷ. Bằng góc nhìn của một nhà sản xuất, anh lập tức chỉ ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng trong kỹ năng thanh nhạc. Nam streamer nhận định phần thi này dính nhiều lỗi tối kỵ như hát chênh phô, trật nhịp tempo và sai cao độ trầm trọng.

Đáng chú ý, phần thể hiện của thành viên Vương Mông khiến ViruSs đặc biệt sốc. Anh thẳng thắn đánh giá cô hoàn toàn không thể hát, thanh quản không điều khiển được âm thanh dẫn đến việc phát ra chất giọng rất thô cứng.

Để chứng minh cho những luận điểm chuyên môn của mình, ViruSs đã trực tiếp ngồi vào đàn piano để phân tích cấu trúc bài. Anh chỉ rõ Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện là một ca khúc được viết ở giọng Trưởng, mang giai điệu tươi vui và có nền tảng cực kỳ dễ hát. Thậm chí, bài hát này còn được đánh giá là dễ xử lý hơn rất nhiều so với các ca khúc của những đội thi khác đảm nhận. Do đó, việc các thành viên đội Lý Tiểu Nhiễm hát hỏng một bài có mức độ cơ bản như vậy là điều khiến anh không thể hiểu nổi.

Dẫu vậy, anh cũng dành nhiều lời khen ngợi về độ hoành tráng của sân khấu và cách dàn dựng của tiết mục này, nhưng chúng không đủ để cứu vãn lại phần âm nhạc. Nam streamer khẳng định khán giả cũng như các đội thi khác sẽ vô cùng phẫn nộ nếu một tiết mục có chất lượng thấp như vậy lại giành chiến thắng vì sự vô lý là quá rõ ràng.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở những lời nhận xét khắt khe. Ngay sau đoạn video bóc tách chuyên môn, ViruSs tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải một phiên bản Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện đã được chính anh can thiệp chỉnh sửa lại toàn bộ phần giọng hát. Phiên bản này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên nền tảng TikTok và được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt liệt. Đến nay, phiên bản này đã đạt được 3,3 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả khen ngợi bản mix mới rất dễ nghe và bắt tai. Nhiều ý kiến tỏ ra nể phục kỹ năng của nam streamer khi để lại bình luận rằng anh đã đích thân "cứu lấy âm nhạc" hay thán phục việc một ca khúc lỗi nặng như vậy mà vẫn có thể cứu vãn thành công.

Nền tảng nghệ thuật vững chắc phía sau danh xưng streamer hàng đầu

Sự việc lần này một lần nữa khẳng định chuyên môn âm nhạc của ViruSs. Dù công chúng biết đến cái tên ViruSs chủ yếu với tư cách là một streamer và nhà sáng tạo nội dung, nhưng anh thực chất có xuất phát điểm là một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và cũng có sức ảnh hưởng đến thị trường V-pop.

Nam streamer sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bề dày truyền thống nghệ thuật. Nhờ bệ phóng này, anh được rèn luyện bài bản từ rất sớm. Anh bắt đầu học piano từ khi còn nhỏ và trải qua 7 năm học tập chuyên ngành tại Nhạc viện Hà Nội . Quá trình đào tạo chuyên sâu của anh tiếp tục được mở rộng khi ViruSs có khoảng thời gian dài du học tại nhiều quốc gia. Nổi bật nhất là quãng thời gian anh học tập và làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, thậm chí từng có thông tin anh thực tập tại công ty giải trí SM Entertainment. Những trải nghiệm này giúp anh tiếp cận trực tiếp với tư duy âm nhạc tiên tiến và công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất của ngành công nghiệp K-pop.

Khi chính thức lấn sân sang con đường sáng tác, ViruSs nhanh chóng khẳng định được vị thế. Anh liên tục tạo ra những bản hit càn quét các bảng xếp hạng V-pop nhờ phong cách âm nhạc mang giai điệu bắt tai, hiện đại và khả năng khai thác tối đa thế mạnh chất giọng của ca sĩ thể hiện. Bản hit Thằng Điên kết hợp cùng JustaTee và Phương Ly vào năm 2018 chính là cú nổ lớn nhất, tạo nên cơn sốt trên mọi nền tảng và đánh dấu tên tuổi ViruSs trong vai trò nhạc sĩ. Tiếp nối thành công đó, anh là người đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám khác như Yêu Được Không (Đức Phúc), Trời Giấu Trời Mang Đi (AMEE), Giá Như Em Nhìn Lại (JSOL) hay Nói Chia Tay Thật Khó (Trấn Thành, Thùy Chi).

Bên cạnh năng lực sáng tác, ViruSs còn xây dựng được tầm ảnh hưởng cực lớn trong vai trò là một Music Reactor trên YouTube. Khác với những video phản ứng thông thường, anh luôn sử dụng nền tảng kiến thức vững chắc của mình để phân tích chi tiết kỹ thuật thanh nhạc, bản phối và vòng hợp âm. Sự vững vàng về chuyên môn chính là cơ sở để những màn đánh giá của anh luôn mang tính thuyết phục cao và được khán giả tin tưởng.