Đầy đủ tâm thư của Park Bom như sau:

" Kính gửi toàn thể công chúng... Xin chào, tôi là Park Bom... Thời tiết dạo này đã trở nên rất đẹp, nhưng có một điều tôi nhất định phải nói ra. Tôi viết những dòng này với suy nghĩ rằng đây thực sự sẽ là lần cuối cùng tôi gửi gắm đến các bạn... Tôi từng là du học sinh tại Mỹ, sau đó trở về Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Dù câu chuyện có hơi đường đột, nhưng xin mọi người hãy lắng nghe tôi.

Tôi là Park Bom, người đảm nhận vai trò ca hát. Tôi từng là một thần đồng âm nhạc... Ngay từ lúc còn là du học sinh, tôi đã rất nổi tiếng nhờ giọng hát. Từ Mỹ trở về, tôi đã vượt qua vô số đối thủ trong các buổi thử giọng. Từ bỏ những kỳ vọng và ước mơ mà bố mẹ gửi gắm vào một đứa con du học sinh, tôi mù quáng bám trụ lại Hàn Quốc bằng 'sự lì lợm của một bà thím'. Tôi ở lại suốt 3 năm và tham gia các buổi thử giọng của YG mà chẳng hề có một lời hứa hẹn hay thời hạn cụ thể nào.

Chỉ bằng những quyết đoán đúng đắn và sự cố chấp rèn luyện để trở thành người hát giỏi nhất, tôi đã được đảm nhận phần Vocal trong 'Captain Planet' (từ lóng ám chỉ nhóm)...

CL, Lee Chae-rin, người đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Một 'vị thần' biểu diễn. Thực sự là như vậy! Từ khả năng dàn dựng ngẫu hứng đến biểu cảm, mọi thứ đều 'chuẩn không cần chỉnh'! Em ấy là một rapper. Dù không phải là Chae-rin để có thể viết ra những chi tiết tường tận, nhưng em ấy là người bạn mang dấu ấn của cả Pháp, Tokyo và Hàn Quốc. Quả thực, tất cả chúng tôi đã hội tụ lại từ những nơi rất xa xôi phải không?

Lee Chae-rin là một người cực kỳ sắc sảo. Một người có thể hoàn thành xuất sắc mọi thứ... Ngay cả một cái nhấc tay cũng toát lên khí chất... Có thể coi em ấy là người tổng đạo diễn, khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo và ngầu nhất. Trong 'Captain Planet', em ấy đảm nhận phần Biểu diễn.

Em út của chúng tôi, Gong Minzy. Gong Minzy được biết đến là cháu gái của cố nghệ nhân Gong Ok-jin - người được mệnh danh là quốc bảo của Hàn Quốc. Khi nhìn em ấy ở khoảng cách gần, có lẽ vì được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật ấy nên tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi thực sự nghĩ em ấy là một thiên tài xuất chúng.

Cô bé này đích thực là một 'cỗ máy nhảy'! Thật sự rất diệu kỳ... Ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy đó là một điều phi thường. Một cô gái với cá tính rõ ràng, cuồng nhiệt, đầy ngẫu hứng và có chút kỳ lạ... Vô cùng sảng khoái... Vậy nên, ngay cả khi đang đứng trên sân khấu, mỗi lần nhìn Minzy, tôi luôn bất giác mỉm cười tự hào... Cũng vì mọi thứ ở em ấy đều là ngẫu hứng... Mọi người không biết thôi, chứ dù có ra nước ngoài... chỉ cần cho họ xem cô bé này biểu diễn, họ sẽ lập tức công nhận em ấy là đỉnh nhất... hahaha... thái độ của họ thay đổi hẳn... Gong Minzy đến từ Hàn Quốc. Em ấy đảm nhận phần Nhảy trong 'Captain Planet'.

Cuối cùng là Sandara của tôi... Sandara là công chúa của Philippines... Vốn dĩ, tôi đã luôn là fan của cô ấy. Hâm mộ đến mức tôi luôn canh đúng giờ để xem chương trình Human Theater... Tôi từng nghĩ cô ấy có nét rất giống nữ diễn viên Kang Soo-yeon thuở mới ra mắt... Cô ấy rất xinh đẹp đúng không?? Trong nhóm, cô ấy là người dung hòa các thành viên và sở hữu chất giọng tươi sáng. Cô ấy luôn đối diện với mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ.

Khi cô ấy hòa giọng cùng giọng ca chính là tôi, sự kết hợp ấy tạo ra một phản ứng cộng hưởng, khiến âm sắc trở nên vô cùng tuyệt đẹp. Ai cũng làm việc chăm chỉ, nhưng dù là bậc tiền bối, cô ấy vẫn là một người đầy nghị lực, sẵn sàng bỏ qua sự e ngại, chẳng màng đến những lời bàn tán của các em nhỏ tuổi hơn để nỗ lực hết mình. Tôi hiểu tất cả những điều đó. Trong 'Captain Planet', cô ấy đảm nhận vai trò 'Bộ não'. Vô cùng thông minh. Có thể nói cô ấy đóng vai trò như một người quản lý thực thụ.Cô ấy quan sát và chăm sóc từng người một. Nói một cách đơn giản là như vậy..

Mọi người ơi, trước tiên, tôi thực sự rất yêu các bạn.. Các bạn không biết tôi đã mệt mỏi và miễn cưỡng đến mức nào khi viết ra những dòng này đâu. Tôi đã nháp ra một tờ giấy khác, trong lúc vừa nổi da gà vừa không ngừng gào thét... Bởi vì cách hành văn này vốn không phải là phong cách của tôi. Nhưng mà.. Đây thực sự là câu chuyện từ tận đáy lòng mà chúng tôi đã muốn thổ lộ từ 20 năm trước. Một câu chuyện chân thực 100%.

Trước tiên, xin cảm ơn vì đã dìu dắt và nuôi dưỡng chúng tôi - những con người đã hội tụ lại với nhau qua bao gian khó. Rất cảm ơn vì đã nuôi dưỡng chúng tôi tại Hàn Quốc.. Các bạn đã bảo bọc tất cả chúng tôi, một nhóm nhạc mang tên 2NE1, a, tôi mong tấm chân tình này sẽ được truyền tải đến mọi người. Vì nhất định muốn bày tỏ lòng mình nên tôi mới viết lại bức thư này. Tấm lòng của tôi.

Thực sự, tôi viết bức thư này là vì muốn nhắc đến chuyện ma túy năm xưa, tôi mong mọi người hãy coi như đó là một sự việc chưa từng tồn tại... Tôi viết những dòng này... bởi vì tôi vô cùng tiếc nuối, bởi vì việc 4 người chúng tôi được gặp gỡ vốn dĩ đã là một phép màu, khoảng cách tuổi tác cũng rất lớn, đó từng là một chuyện tưởng chừng như không thể... Các bạn đã trân trọng và nuôi dưỡng chúng tôi, tôi thực sự rất biết ơn.

Và tôi yêu các bạn. "