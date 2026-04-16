Nguyên văn dòng trạng thái được nữ ca sĩ đăng tải:

“Tượng Cống Hiến thứ ba trong hành trình của một cô gái 30 tuổi. Và thật hữu duyên khi Tràm lại được đón nhận khoảnh khắc này từ cô Mỹ Linh và chú Anh Quân.

18 – hát bằng bản năng.

23 – hát bằng khát khao.

30 – hát bằng tất cả những gì đã vỡ… rồi tự lành.

Mỗi chặng đường, không phải ai cũng có cơ hội được sống trọn vẹn và được gọi tên.

Tràm biết ơn khán giả, gia đình, FC và hội đồng Giải Cống Hiến vì đã nhìn thấy “Phao Cứu Sinh” không chỉ là âm nhạc, mà là một phần của hành trình sống. Cảm ơn những anh, em đã cùng Tràm thức đêm hàng tháng với 12 bản thu, đã đi qua đủ đầy cảm xúc vui, buồn và cả những lúc lênh đênh.

Nếu đã từng chênh vênh,

mình sẽ hiểu giá trị của một chiếc phao.

Nếu đã từng chìm,

mình sẽ biết thế nào là được cứu.

Và nếu hôm nay vẫn còn đứng ở đây,

là vì Tràm chưa từng buông tay khỏi chính mình.”