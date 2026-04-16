Trang Pháp thừa nhận cảm thấy áp lực với danh hiệu quán quân

Trang Pháp đang là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc khi tham gia chương trình Đạp Gió 2026. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã có buổi phỏng vấn với đơn vị báo chí lớn tại xứ tỷ dân là Global Times, thẳng thắn chia sẻ về hành trình thi đấu cũng như những áp lực khi mang trên vai danh hiệu Quán quân từ phiên bản Việt.

Theo Global Times, sự xuất hiện của đại diện Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa Đạp Gió 2026 dẫn đầu lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội tại đất nước tỷ dân. Sức hút này được chứng minh ngay từ vòng thi solo, khi Trang Pháp có màn ra mắt 90 giây ấn tượng với ca khúc Moonlight. Nữ ca sĩ đã trình diễn một tiết mục đòi hỏi kỹ năng đa dạng: từ đánh piano, hát, rap bằng bốn ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Tây Ban Nha) cho đến thực hiện động tác múa cột lộn ngược khi đang hát nốt cao. Khán giả và truyền thông nước bạn đánh giá cao sự sáng tạo và cường độ biểu diễn trong tiết mục này.

Trang Pháp được tờ báo Global Times xem nhân tố thành công của Đạp Gió 2026 (Ảnh: Global Times)

Việc một nghệ sĩ đã giành vị trí cao nhất tại thị trường trong nước lại tiếp tục tham gia sân chơi quốc tế ở cùng một format là một quyết định hiếm thấy. Bản thân Trang Pháp cũng thừa nhận đây là một bước đi liều lĩnh và mang đến áp lực không nhỏ sau thành công tại Việt Nam. Dù vậy, thay vì thu mình trong vùng an toàn, đại diện Việt Nam quyết định đến với chương trình bằng tâm thế cởi mở để học hỏi, tích lũy thêm trải nghiệm và tiếp tục trưởng thành. “Chúng ta không thể cứ mãi ở trong vùng an toàn. Tôi đến đây với tâm thế muốn học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành." - Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp đến với Đạp Gió bằng tâm thế muốn học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ hay lịch trình tập luyện khắc nghiệt chưa phải là thử thách lớn nhất. Trang Pháp tiết lộ, sức nặng lớn nhất đè lên vai cô đến từ sự kỳ vọng của khán giả quê nhà. Khi tham gia cuộc thi với tư cách là người từng chiến thắng, tiêu chuẩn dành cho cô nghiễm nhiên bị đẩy lên mức cao nhất.

Cô bày tỏ: "Áp lực thực sự đến từ sự kỳ vọng. Ở Việt Nam, mọi người đặt rất nhiều hy vọng vì tôi đã giành chiến thắng ở phiên bản trong nước. Nếu một người mới đạt được bảy hoặc tám trên 10 điểm, điều đó đã là tốt rồi. Nhưng với tôi, bảy hay tám chỉ được coi là mức bình thường. Tôi cảm thấy mình phải đạt được chín, mười, hoặc thậm chí cao hơn thế. Đó mới chính là gánh nặng thực sự trên đôi vai tôi."

Trang Pháp thừa nhận cảm thấy áp lực với danh xứng quán quân Chị Đẹp (Ảnh: FBNV)

Giữa lịch trình thi đấu căng thẳng, đại diện Việt Nam cho biết cô tìm thấy sự cân bằng và niềm vui từ chính những đối thủ trong chương trình. Trái với những đồn đoán về sự cạnh tranh khốc liệt chốn hậu trường, Trang Pháp cảm nhận rõ sự ấm áp và tinh thần hỗ trợ từ các đồng nghiệp quốc tế. Nữ ca sĩ tiết lộ các "tỷ tỷ" đều rất niềm nở và luôn sáng tạo nhiều cách để vượt qua rào cản ngôn ngữ, từ đó gắn kết sâu sắc hơn nhờ có chung một mục tiêu.

Trang Pháp tiết lộ các "tỷ tỷ" đều rất niềm nở và luôn sáng tạo nhiều cách để vượt qua rào cản ngôn ngữ (Ảnh: FBNV)

Để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ và duy trì chất lượng các tiết mục trình diễn, dàn cast Đạp Gió 2026 phải làm việc với cường độ rất cao. Dù vậy, Trang Pháp vẫn giữ thái độ tích cực với sự lựa chọn của mình: "Công việc này rất áp lực. Đôi khi chúng tôi ghi hình trong 36 giờ hoặc hơn thế mà không ngủ. Nhưng khi bạn có sự quyết tâm và đang được làm những gì mình yêu thích, những khó khăn đó lại trở thành điều mà bạn muốn tận hưởng."

Trang Pháp đối diện với nhiều áp lực và thử thách cam go từ chương trình (Ảnh: FBNV)

Chính sự kiên cường này là yếu tố giúp đại diện Việt Nam trụ vững khi bước vào một hành trình thi đấu vô cùng cam go tại chương trình.

Trang Pháp gây sốt nhờ hành trình nhiều chông gai

Là đại diện Việt Nam đồng thời là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất góp mặt trong đội hình Đạp Gió 2026, hành trình của Trang Pháp tại xứ tỷ dân đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Ngay từ vòng thi solo mở màn, cô đã khẳng định được năng lực khi giành chiến thắng thuyết phục với ca khúc Moonlight. Tiết mục này đã giúp đại diện Việt Nam ghi điểm tuyệt đối. Từ một gương mặt mới tại thị trường tỷ dân, Trang Pháp nhanh chóng được khán giả Trung Quốc đánh giá cao và ưu ái gọi là "hắc mã" đáng gờm nhất của mùa giải năm nay.

Trang Pháp được khán giả Trung Quốc ưu ái gọi là "hắc mã" của mùa giải năm nay (Ảnh:FBNV)

Bước vào vòng Công diễn 1, áp lực gia tăng khi Trang Pháp đảm nhận vai trò đội trưởng, trực tiếp dẫn dắt các thành viên biểu diễn ca khúc Đại Nghệ Thuật Gia. Tiết mục này nhận về cơn mưa lời khen nhờ khâu dàn dựng sân khấu kỹ lưỡng, cùng kỹ năng biểu diễn đồng đều của cả nhóm. Dù mang đến một sân khấu trọn vẹn, kết quả thua cuộc của đội lại tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh luận sôi nổi trên khắp các mạng xã hội hai nước.

Netizen xứ Trung đã có nhiều sự đồng cảm và công nhận tài năng cùng sự nỗ lực của Trang Pháp (Ảnh: FBNV)

Cùng với việc Trang Pháp tiếp tục để thua trong phần thi đối đầu trực tiếp giữa các đội trưởng dẫn đến kết quả thành viên Duy Nina trong đội phải chính thức dừng bước. Trước loạt biến cố dồn dập ngay vòng công diễn đầu, đông đảo netizen xứ Trung đã có nhiều sự đồng cảm và công nhận tài năng cùng sự nỗ lực của Trang Pháp.

Trang Pháp đang tập trung chuẩn bị cho công diễn thứ 2 sắp diễn ra

Gác lại những tranh cãi, hiện tại dàn nghệ sĩ đang tích cực chuẩn bị cho vòng Công diễn 2 chuẩn bị lên sóng. Theo nhiều đồn đoán, Trang Pháp sẽ tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, chung đội với các thành viên như An Kỳ, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh.

Khán giả tại cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang theo dõi và chờ đợi sự bứt phá của Trang Pháp (Ảnh: FBNV)

Việc liên tục rơi vào những tình huống thử thách cùng các diễn biến kịch tính liên tiếp bùng nổ đã khiến cái tên Trang Pháp phủ sóng mạnh mẽ. Khán giả tại cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang theo dõi sát sao mọi động thái, chờ đợi sự bứt phá của đại diện Việt Nam trên chặng đường sắp tới.