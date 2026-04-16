30 bức ảnh không caption của HIEUTHUHAI

Tối 15/4, HIEUTHUHAI bất ngờ "đánh úp" cõi mạng bằng loạt ảnh bí ẩn trên Instagram cá nhân. Việc nam rapper không để lại bất kỳ dòng caption nào càng khiến người hâm mộ thêm phần tò mò. Ngay lập tức, các fan và dân mạng đặt nghi vấn đây là động thái nhá hàng cho full album phòng thu thứ hai sắp ra mắt.

HIEUTHUHAI đăng tải 30 bức anh liên tiếp mà không có một dòng caption nào khiến fan tò mò

Cụ thể, loạt bài đăng mới nhất của HIEUTHUHAI bao gồm 30 tấm ảnh được sắp xếp liền kề, tạo ra một khung hình tổng thể giống như những thước phim quay chậm. Toàn bộ hình ảnh sử dụng tông màu đen trắng tối giản. Điểm nhấn duy nhất trong không gian này là mô hình một ngôi nhà được phác họa bằng những đường nét đứt đoạn, lơ lửng giữa phông nền trống.

Trong bối cảnh đó, HIEUTHUHAI chỉ xuất hiện dưới dạng bóng đen và không lộ rõ diện mạo. Xuyên suốt các khung hình, HIEUTHUHAI liên tục thực hiện một chuỗi chuyển động như đi lại vòng quanh, đứng ngước nhìn lên cao, vươn tay chạm vào khung nhà, đồng thời bước ra và bước vào khoảng không gian đó.

Động thái này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và khán giả. Dưới các bài đăng, vô số bình luận bày tỏ sự tò mò về ý nghĩa thực sự của loạt ảnh. Phần đông khán giả đặt nghi vấn đây chính là bước nhá hàng trực quan cho dự án âm nhạc tiếp theo.

Kể từ đầu năm nay, HIEUTHUHAI đã rục rịch triển khai nhiều chiến dịch quảng bá cho full album phòng thu thứ hai. Do đó, việc nam rapper bất ngờ tung ra một concept hình ảnh bí ẩn càng khiến cộng đồng mạng thêm phần ngóng chờ các thông tin xác nhận chính thức.

Rapper Gen Z hàng đầu Vpop hiện tại

HIEUTHUHAI (tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999) hiện là một trong những rapper hoạt động năng nổ nhất của thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Nam nghệ sĩ bắt đầu thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi tham gia King of Rap mùa đầu tiên. Dù không chạm tay đến ngôi vị cao nhất, anh vẫn đoạt danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất nhờ ngoại hình sáng sân khấu và phong cách trình diễn lịch lãm. Song song với hoạt động cá nhân, anh còn là thành viên nòng cốt của tổ đội rap GERDNANG, đồng hành cùng các rapper như HURRYKNG, MANBO và Negav.

Sự nghiệp của HIEUTHUHAI chứng kiến bước thăng hạng vượt bậc khi anh trở thành thành viên chính thức của show truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Sự duyên dáng, thông minh cùng hình ảnh gần gũi đã giúp nam rapper thu hút một lượng người hâm mộ khổng lồ. Tiếp nối thành công trên sóng truyền hình, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ về mặt chuyên môn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên, xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

HIEUTHUHAI ghi dấu ấn mạnh mẽ về mặt chuyên môn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên và giành ngôi vị quán quân (Ảnh: FBNV)

Năm 2023, HIEUTHUHAI phát hành full album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó rất thành công. Xuyên suốt sự nghiệp, anh sở hữu loạt hit đình đám như Cua, Không Thể Say, Exit Sign, Ngủ Một Mình ...

Gần đây nhất, vào đầu tháng 3 năm 2026, HIEUTHUHAI tiếp tục phát hành đĩa đơn mới mang tên Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Ca khúc mang âm hưởng lãng mạn, ngọt ngào, với phần lời là những lời thủ thỉ của một chàng trai sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Ngay sau khi ra mắt, MV chính thức của ca khúc đã nhanh chóng thu về khoảng 16 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau một tháng. Phần âm nhạc và lời bài hát, đặc biệt là đoạn điệp khúc của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, đang có độ phủ sóng rất mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, trở thành xu hướng ghép nhạc phổ biến của giới trẻ. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang đếm ngược từng ngày, ngóng chờ lời xác nhận chính thức về thời điểm HIEUTHUHAI phát hành album.