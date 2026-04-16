Đại hội xin lỗi vì B Ray rap "quấy rối" Em Xinh, thêm 1 Anh Trai Say Hi bị liên luỵ

Ồn ào lời rap của B Ray

Tối 13/4/2026, B Ray xuất hiện cùng 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong buổi phát sóng, nam rapper đã thực hiện một đoạn freestyle, nhưng nhanh chóng gây tranh cãi vì nội dung bị cho là nhạy cảm và thiếu chuẩn mực.

Câu rap gây phản ứng mạnh từ dư luận có nội dung: “ Anh kêu AMEE gọi là anh trai / Vì anh muốn *** với tất cả em xinh.” Việc nhắc trực tiếp tên một nữ nghệ sĩ và sử dụng cụm từ “em xinh” trong ngữ cảnh nhạy cảm đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Từ phía khán giả, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi mang tính “quấy rối”, thể hiện cách nhìn thiếu tôn trọng phụ nữ. Một bộ phận công chúng bày tỏ sự thất vọng khi một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như B Ray lại không kiểm soát được nội dung phát ngôn trên nền tảng công khai.

Ở góc độ chuyên môn, một số chuyên gia văn hóa nhận định việc nghệ sĩ sử dụng ngôn từ dục tục trên không gian mạng là vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn về đạo đức và trách nhiệm của người nổi tiếng đang được chú trọng hơn.

Trước áp lực từ dư luận, chỉ trong vòng 1 ngày sau livestream, các nghệ sĩ liên quan đã đồng loạt lên tiếng. B Ray thừa nhận sai sót, cho rằng phần punchline thiếu hợp lý và thể hiện sự ăn năn. Nam rapper cũng chấp nhận hình thức “phạt” ngay trên livestream như một cách nhận lỗi. Song, phản ứng vẫn rất gay gắt vì lời xin lỗi nửa đùa nửa thật, B Ray vừa nói vừa cười, bị chỉ ra là thiếu chân thành.

Tuy nhiên, tranh cãi vẫn nổ ra dữ dội. Một số động thái như việc Quỳnh Anh Shyn “thả phẫn nộ” dưới bài đăng lại video rap khiếm nhã của B Ray hay Instagram Story của Liu Grace tối 15/4 càng cho thấy lập trường phản đối câu rap của B Ray từ các Em Xinh.

Khuya 15/4, B Ray một lần nữa xin lỗi trên livestream. Không còn thái độ cười đùa như lần trước, lần này nam rapper trầm lắng và nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình. B Ray gửi lời xin lỗi đến các Em Xinh, đồng nghiệp bị ảnh hưởng từ line rap của bản thân. Đồng thời, anh cũng xin lỗi fan và khán giả vì đã làm mọi người thất vọng từ sự thiếu chín chắn của bản thân. B Ray chia sẻ anh sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự việc và sẽ cố gắng để khán giả thấy sự thay đổi tích cực trong tương lai.

Ồn ào của B Ray kéo theo tất cả những cái tên xuất hiện trong livestream hôm 13/4 vào tâm điểm tranh cãi. Rapper 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill bị chỉ trích chung vì cười đùa theo B Ray trong khoảnh khắc rap khiếm nhã. Làn sóng tẩy cay dâng cao, 24k.Right, Mason Nguyễn xin lỗi. Mason còn phải dời lịch phát hành MV hợp tác với Em Xinh 52Hz.

Tối 15/4, rapper Gill chính thức đăng tải bài viết xin lỗi trên Threads, liên quan đến sự xuất hiện của anh trong buổi livestream gây tranh cãi những ngày qua. Trong thông báo, Gill thừa nhận đoạn livestream đã gây ra những cảm xúc tiêu cực cho khán giả, đồng thời nhìn nhận đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng từ phía công chúng. Anh cho biết bản thân không ủng hộ nội dung gây tranh cãi, nhưng việc xuất hiện và giữ im lặng trong thời điểm đó đã khiến nhiều người cảm thấy thiếu tôn trọng.

Nam rapper viết: “Việc mình xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của mình. Mình xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó”.

Gill cũng nhấn mạnh quan điểm cá nhân về việc tôn trọng phụ nữ là nguyên tắc xuyên suốt trong đời sống và âm nhạc của anh, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu góp ý từ cộng đồng để hoàn thiện bản thân.

Gill, tên thật Vũ Trường Giang (sinh năm 1999), là một gương mặt nổi bật của cộng đồng hip-hop Việt Nam. Xuất thân từ Hà Nội, anh là thành viên của tổ đội Ocean M.O.B - một trong những nhóm rap có ảnh hưởng tại miền Bắc. Ở giai đoạn underground, Gill được biết đến với phong cách viết lời chặt chẽ, flow mượt và từng tham gia nhiều trận “beef” đáng chú ý.

Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Tại mùa 1 (2020), Gill gây ấn tượng với điểm số cao ngay từ vòng casting khi về đội Karik. Đến Rap Việt mùa 4 (2024), anh trở lại và giành vị trí Á quân khi về đội B Ray, ghi dấu với phong độ ổn định và kỹ thuật được đánh giá cao. Đến năm 2025, chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 giúp Gill gia tăng độ nhận diện với khán giả đại chúng.

Ảnh: FBNV