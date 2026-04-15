GD và TAEYANG: "Tôi nhảy hộ bạn còn bạn gánh quần áo giúp tôi nhé"

Vừa qua, BIGBANG đã chính thức "đổ bộ" Coachella, biến sân khấu giữa lòng sa mạc thành một "chảo lửa" đúng nghĩa. Trong cái nóng đặc trưng của lễ hội, BIGBANG đã "thiêu đốt" bầu không khí bằng đẳng cấp đã được kiểm chứng suốt gần hai thập kỷ.

Set diễn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt với loạt hit đình đám được phối mới cộng hưởng cùng khả năng làm chủ sân khấu bậc thầy khiến hàng chục nghìn khán giả tại outdoor theater không thể đứng yên.

Năng lượng biểu diễn đối lập của G-Dragon và TAEYANG khiến cộng đồng fan "điên đảo"

Cho đến hiện tại, loạt khoảnh khắc trình diễn của BIGBANG tại Coachella vẫn đang phủ sóng dày đặc trên các nền tảng từ TikTok, X đến YouTube. Giữa hàng loạt moment viral, khoảnh khắc năng lượng biểu diễn đối lập giữa G-Dragon và TAEYANG khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Theo đó, đoạn clip TAEYANG một bên "chill tới cùng", một bên "cháy hết mình" đang được chia sẻ rần rần trên MXH.

Clip cộng đồng fan so sánh năng lượng biểu diễn của G-Dragon và TAEYANG (Nguồn: X)

Không ngoài dự đoán, TAEYANG một lần nữa khiến khán giả phải "wao" đúng nghĩa ngay từ những giây đầu xuất hiện. Không chỉ bởi giọng hát live ổn định gần như tuyệt đối hay kỹ năng vũ đạo đã thành thương hiệu mà phong độ hình thể đáng kinh ngạc ở độ tuổi U40 cũng làm các chị em phải xao xuyến.

Những khoảnh khắc nam ca sĩ cởi áo, để lộ body 6 múi săn chắc dưới ánh đèn sân khấu lập tức trở thành tâm điểm. Điều khiến TAEYANG khác biệt còn ở cách anh "đốt cháy" sân khấu bằng toàn bộ năng lượng cơ thể. Từng bước nhảy dứt khoát và năng lượng của anh khiến khán giả không có cơ hội rời mắt.

Trong khi đó, G-Dragon lại mang đến một "trường phái" hoàn toàn khác. Không cần những vũ đạo quá "chính chuyên" hay động tác mạnh, "ông hoàng Kpop" xuất hiện với phong thái có phần ngẫu hứng, thậm chí… "lười nhảy" một cách có chủ đích.

Chính sự "chill chill" này khiến nhiều ý kiến hài hước cho rằng TAEYANG đang "gánh phần nhảy" trong khi G-Dragon tập trung "gánh"... outfit thay cho phần của chàng bạn thân. Dẫu vậy, đây chỉ là so sánh vui của cộng đồng fandom VIP dành cho thần tượng.

Bởi lẽ, xét về tổng thể màn trình diễn, càng xem càng dễ nhận ra đây không phải sự chênh lệch mà là hai cách làm chủ sân khấu ở hai cấp độ khác nhau. Bởi chỉ cần G-Dragon cất giọng hoặc thực hiện một động tác signature, toàn bộ không gian rộng lớn của Coachella như lập tức bị "vỡ trận".

BIGBANG và cú khẳng định vị thế sau nhiều năm

Đằng sau những khoảnh khắc viral, màn trình diễn tại Coachella lần này còn mang ý nghĩa lớn hơn với BIGBANG. Đây có thể xem là lần hiếm hoi nhóm xuất hiện với đội hình đủ sức gợi lại ký ức về thời kỳ hoàng kim biểu tượng toàn cầu của Kpop thế hệ thứ 2.

Các chỉ số truyền thông nhanh chóng phản ánh sức hút đó từ lượng tìm kiếm tên BIGBANG, G-Dragon, TAEYANG tăng vọt trên Google Trends, đến hàng triệu lượt xem cho các clip cắt từ sân khấu chỉ sau vài giờ đăng tải. Trên mạng xã hội, cụm từ liên quan đến BIGBANG liên tục xuất hiện trong top trending tại nhiều quốc gia, cho thấy sức lan tỏa không hề suy giảm dù nhóm đã có quãng thời gian dài vắng bóng.

Quan trọng hơn, sau màn trình diễn tại Coachella, BIGBANG vẫn chứng minh được đẳng cấp và cho thấy họ vẫn đang ở "level" rất khác mà khó có nhóm nhạc nào Kpop nào có được sau 2 thập kỷ hoạt động. Hiện tại, người hâm mộ trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý đến tuần thứ 2 của Coachella, diễn ra vào lúc 12h30 ngày 20/4 (giờ Việt Nam). Sau màn "khởi động" đầy bùng nổ, kỳ vọng dành cho BIGBANG sẽ còn được đẩy cao hơn nữa và hứa hẹn sẽ còn có bùng nổ hơn với màn tái xuất tiếp theo của các "ông hoàng Kpop".