Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sáng 14/4 diễn ra Diễn đàn Thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kế thừa nguồn gen đỏ”. Tham dự Diễn đàn có anh A Đông - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham gia Hành trình 2026 và các bạn thanh niên tiêu biểu Trung Quốc.

Tham luận về chủ đề Thanh niên và Di sản: Từ bản sắc đến động lực phát triển trong công nghiệp văn hóa số, MC Phí Nguyễn Thùy Linh đã làm không khí diễn đàn thêm tưng bừng tươi trẻ khi mở trích đoạn MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy.

Đáng chú ý, MC Phí Linh nhắc đến 3 đại diện Việt Nam gây ấn tượng trên các show truyền hình Trung Quốc là Chi Pu, Phương Mỹ Chi và Trang Pháp.

"Một minh chứng rất sống động là những gương mặt quen thuộc của giải trí Việt Nam xuất hiện tại chương trình thực tế Trung Quốc thời gian gần đây. Xin được giới thiệu Chi Pu - Đạp Gió 2023, Phương Mỹ Chi - Sing! Asia 2025 và gần đây nhất Trang Pháp - Đạp Gió 2026. Các cô gái Việt Nam tự tin mang câu chuyện, văn hóa Việt Nam giao lưu với bạn bè, khán giả Trung Quốc. Đây không chỉ là sự tự tin hội nhập mà còn là tự hào kể câu chuyện văn hóa Việt Nam với những người bạn thân thiết trong khu vực."

MC Phí Linh cũng gửi lời đến các bạn thanh niên Trung Quốc hãy quan tâm, ủng hộ hành trình tại Đạp Gió năm nay cho đại diện Việt Nam - Trang Pháp. Nhìn vào hành trình của 3 nghệ sĩ, người hâm mộ có quyền tự hào: nghệ sĩ Việt không chỉ đẹp mà còn đủ bản lĩnh để bước ra thế giới.

Chi Pu và cơn sốt tiên phong tại Đạp Gió 2023

Hành trình của Chi Pu tại Đạp Gió 2023 (Sisters Who Make Waves) không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn mở ra một chương mới cho nghệ sĩ Việt tại thị trường Trung Quốc. Từ xuất phát điểm nhiều hoài nghi, cô dần chứng minh năng lực bằng sự bền bỉ và khả năng trình diễn đáng gờm.

Suốt 7 vòng công diễn, Chi Pu duy trì phong độ ổn định, liên tục nằm trong nhóm thí sinh có điểm bình chọn cao. Ngay từ vòng ra mắt với Đóa hoa hồng , màn thay váy ngay trên sân khấu giúp cô xếp hạng 8/33 - một khởi đầu vượt kỳ vọng. Đến Công diễn 1, tiết mục See Tình do cô làm đội trưởng không chỉ giành chiến thắng mà còn tạo hiệu ứng vũ đạo lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, góp phần giúp bản hit của Hoàng Thùy Linh thêm phần viral.

Ở đêm chung kết, Chi Pu cán đích vị trí thứ 6 và chính thức trở thành thành viên nhóm chiến thắng. Cô còn nhận thêm các giải thưởng phụ như “Nghệ sĩ trình diễn sân khấu xuất sắc nhất” và “Nghệ sĩ đột phá”. Điểm đáng nói không chỉ nằm ở thành tích, mà là cách Chi Pu xây dựng hình ảnh. Những sân khấu như Rosemary với phần đu dây mạo hiểm hay Shut Up and Dance kết hợp cùng Amber và Alin cho thấy một nghệ sĩ sẵn sàng thử thách giới hạn.

Song song đó, Chi Pu khéo léo đưa văn hóa Việt vào hành trình của mình: từ trang phục áo dài, cổ phục đến việc giới thiệu ẩm thực như cốm, bánh cốm cho bạn bè quốc tế. Việc tự học tiếng Trung để giao tiếp cũng cho thấy thái độ chuyên nghiệp và sự tôn trọng thị trường.

Sau chương trình, Chi Pu nhanh chóng mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, tham gia nhiều show giải trí, sự kiện âm nhạc lớn và xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng. Đây là điều hiếm nghệ sĩ Việt nào làm được ở quy mô tương tự. Chi Pu trở thành minh chứng rằng: nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại quốc tế nếu có chiến lược rõ ràng và tinh thần không ngại thử thách.

Phương Mỹ Chi lan tỏa văn hóa Việt qua âm nhạc

Nếu Chi Pu ghi dấu bằng thế mạnh trình diễn, thì Phương Mỹ Chi lại chinh phục khán giả bằng thực lực thanh nhạc và bản sắc dân gian. Hành trình tại Sing! Asia 2025 của Phương Mỹ Chi đã mang âm nhạc truyền thống Việt Nam lan tỏa quốc tế thông qua những bản phối mới kết hợp chất liệu hiện đại và sân khấu hoành tráng, thử thách nghệ sĩ biểu diễn.

Ngay từ những vòng đầu, Phương Mỹ Chi đã gây chú ý khi giành chiến thắng tại trạm Việt Nam với Buôn trăng và Rock hạt gạo. Tại Tứ kết, cô đánh bại đối thủ mạnh là Hoàng Linh, trở thành đại diện Việt Nam duy nhất vào Bán kết. Chung cuộc, nữ ca sĩ đạt hạng 3 toàn đoàn, chỉ kém vị trí thứ hai 0.8 điểm.

Các tiết mục của Phương Mỹ Chi mang màu sắc rất riêng. Bóng phù hoa trở thành màn trình diễn tiêu biểu khi kết hợp tiếng Việt - Trung cùng kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng. Ở Bán kết, việc đưa Ca trù lên sân khấu quốc tế là một lựa chọn táo bạo, nhưng lại mang về chiến thắng cách biệt. Trong đêm Chung kết, Phương Mỹ Chi làm mới hit Lạc Trôi của Sơn Tùng, song ca Việt - Trung với Hoàng Linh và mang đến ca khúc mới Chopstick có ý nghĩa kết nối.

Điểm mạnh của Phương Mỹ Chi nằm ở tư duy lấy văn hóa làm cốt lõi. Thay vì chạy theo xu hướng pop quốc tế, cô kiên định với dân gian đương đại, biến những chất liệu truyền thống trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Dù không có ê-kíp hùng hậu tại Trung Quốc, nữ ca sĩ vẫn chủ động giao lưu, học ngôn ngữ và thích nghi nhanh với môi trường mới. Dưới các video của cô, hàng nghìn bình luận quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát và màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Hành trình của Phương Mỹ Chi không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn mở ra hướng đi rõ ràng: văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí” cạnh tranh trên thị trường quốc tế nếu được làm mới đúng cách.

Trang Pháp - "all-rounder" sáng giá của Việt Nam ở sân chơi quốc tế

Ở thời điểm hiện tại, Trang Pháp đang là cái tên nhận nhiều kỳ vọng khi tham gia Đạp Gió 2026 . Dù chương trình mới lên sóng, cô đã nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ hình ảnh nghệ sĩ toàn năng. Ngay trong tập mở màn, tiết mục Moonlight do chính Trang Pháp sáng tác giúp cô gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong 90 giây, nữ ca sĩ thể hiện cùng lúc nhiều kỹ năng: chơi piano, hát, rap đa ngôn ngữ, vũ đạo và múa cột. Chiến thắng trước đối thủ với 382 điểm và việc lọt Top Hot Search cho thấy sức hút rõ rệt.

Ở Công diễn 1, Trang Pháp đảm nhận vai trò đội trưởng với tiết mục Đại Nghệ Thuật Gia . Màn trình diễn được đánh giá cao về dàn dựng và kỹ thuật, nhưng kết quả thua cuộc gây tranh cãi lớn, thậm chí tạo làn sóng bênh vực từ khán giả Trung Quốc. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh của Trang Pháp được thể hiện rõ. Cô giữ thái độ chuyên nghiệp, tiếp tục dẫn dắt đội và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Trang Pháp từng là Quán quân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1. Khi bước ra sân chơi quốc tế, cô mang bản lĩnh và bộ kỹ năng miễn chê để chinh phục luật chơi khốc liệt bằng chính thực lực của mình.

Khác với nhiều nghệ sĩ chỉ tập trung biểu diễn, Trang Pháp tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc và dàn dựng sân khấu. Việc thi trong điều kiện livestream 100% càng chứng minh năng lực thật sự của cô. Với nền tảng kỹ năng toàn diện, khả năng ngoại ngữ tốt và tư duy hiện đại, Trang Pháp đang được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vị trí cao tại chương trình. Hành trình của Trang Pháp cho thấy nghệ sĩ Việt giỏi như thế nào. Không chỉ có tài năng mà còn có tư duy đủ sức cạnh tranh trực tiếp ở những thị trường giải trí khắc nghiệt nhất.

Từ Chi Pu, Phương Mỹ Chi đến Trang Pháp, ba hành trình khác nhau nhưng cùng chung một điểm - mang bản sắc Việt ra thế giới theo cách riêng. Một người mạnh về trình diễn, một người chinh phục bằng giọng hát, một người toàn diện cả sáng tác lẫn biểu diễn. Sự xuất hiện của họ tại các sân chơi lớn không còn là câu chuyện cá nhân, mà đã trở thành tín hiệu rõ ràng: nghệ sĩ Việt đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giải trí khu vực.

