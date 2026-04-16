Mỹ nam hết thời tổ chức fanmeeting ở Việt Nam không một tiếng gió, chỉ bán được 35 vé

Chỉ bán được 35 vé sau 5 ngày

Mới đây, trên mạng xã hội râm ran thông tin về một sự kiện fanmeeting của idol Kpop Gen 2 sắp được tổ chức tại Việt Nam. Cụ thể, nam ca sĩ Niel, giọng ca chính của nhóm nhạc nam Teen Top, dự kiến sẽ tổ chức fanmeeting mang tên Always With Angel vào ngày 23/5 tới đây tại Nhà hát C30 Hòa Bình, TP.HCM. Sự kiện được kỳ vọng là không gian ấm cúng để nam thần tượng giao lưu, hát live và tạo kỷ niệm cùng người hâm mộ Việt Nam sau nhiều năm hoạt động.

Niel (Teen Top) sẽ tổ chức fan meeting tại Việt Nam vao ngày 23/5 tới đây (Ảnh: Star)

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không phải là quy mô chương trình mà là tình hình tẩu tán vé đáng báo động. Theo sơ đồ từ ban tổ chức, fanmeeting của Niel được thiết kế với quy mô nhỏ gọn, cung cấp khoảng 500 ghế ngồi. Ban tổ chức chia thành 4 hạng vé với mức giá dao động từ 1.900.000 đồng đến 4.900.000 đồng. Các hạng vé đều đi kèm những quyền lợi tương ứng như tham gia hi-touch, chụp ảnh nhóm hoặc nhận poster có chữ ký.

Sau gần 5 ngày chính thức mở bán, số lượng vé bán ra vô cùng khiêm tốn (Ảnh cap màn hình)

Trái với sự sôi động thường thấy của thị trường sự kiện Kpop tại Việt Nam thời gian qua, việc mở bán vé cho fan meeting của Niel diễn ra khá lặng lẽ, gần như "không một bọt sóng" trên các phương tiện truyền thông. Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 5 ngày chính thức mở bán, số lượng vé bán ra vô cùng khiêm tốn khi chỉ đạt mốc 35 vé.

Dân mạng chỉ ra nguyên nhân cho tình trạng bán vé ế ẩm này và lo lắng về tính khả thi của sự kiện (Ảnh cap màn hình)

Một chi tiết đáng chú ý là trong số 35 vé ít ỏi đã có chủ, hạng vé cao nhất mang tên Flower (giá 4.900.000 đồng) lại chiếm tỷ lệ áp đảo với 28 vé được bán ra. Việc sự kiện quy mô 500 người nhưng chỉ lấp đầy được vài chục ghế sát thềm ngày diễn ra khiến không ít người lo ngại. Nhiều bình luận trên mạng xã hội đánh giá Teen Top vốn không có độ nhận diện quá cao và lượng fan đông đảo tại thị trường Việt Nam, dẫn đến sức mua vé khá hạn chế. Từ đó, cộng đồng mạng bắt đầu đặt dấu hỏi về tính khả thi của chương trình nếu doanh số không có dấu hiệu cải thiện tích cực hơn.

Giọng ca nội lực của Kpop Gen 2 và sự nghiệp bền bỉ hơn 1 thập kỉ

Với những fan của Kpop thế hệ thứ 2, Niel không phải là một cái tên xa lạ. Niel tên thật là Ahn Daniel sinh năm 1994. Anh chính thức ra mắt công chúng vào tháng 7/2010 với vai trò main vocal của nhóm nhạc nam Teen Top. Dưới sự dẫn dắt của công ty TOP Media, Teen Top nhanh chóng vươn lên thành một trong những nhóm nhạc nam có độ nhận diện ổn định thời bấy giờ nhờ khả năng hát live tố kết hợp cùng vũ đạo sắc bén, chuẩn xác đến từng nhịp.

Niel là main vocal của Teen Top (Ảnh: X)

Trong giai đoạn hoàng kim từ 2010 đến 2014, Niel cùng các thành viên đã bỏ túi nhiều bản hit Crazy, To You, Miss Right và Rocking . Cá nhân Niel tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ chất giọng R&B nội lực, cách xử lý bài hát vô cùng truyền cảm cùng đặc điểm ngoại hình dễ nhận diện.

Teen Top là một trong những tên tuổi nổi bật của Kpop thế hệ thứ hai (Ảnh: X)

Bên cạnh các hoạt động nhóm, Niel cũng sớm khẳng định năng lực cá nhân khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2015 qua EP oNiely . Kể từ đó, nam ca sĩ liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc cá nhân và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Tháng 4/2025 vừa qua, Niel tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi tung ra mini album thứ 4 mang tên She.

Niel cũng sở hữu hoạt động solo nổi bật (Ảnh: X)

Năm 2023, sau khi cựu trưởng nhóm C.A.P rời đi, Niel cùng 3 thành viên Chunji, Ricky và Changjo vẫn vững vàng và tái xuất thành công với mini album 4SHO . Đầu năm 2022, Niel chính thức rời TOP Media sau hơn một thập kỷ gắn bó, chuyển sang hoạt động độc lập để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì hoạt động cùng Teen Top. Tháng 8/2025, Teen Top đã giữ đúng lời hứa với người hâm mộ khi tái hợp phát hành mini album Just 15 Just Teen Top nhằm kỷ niệm 15 năm ra mắt.

Niel và Teen Top vẫn hoạt động bền bỉ sau hơn một thập kỉ (Ảnh: X)

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Niel còn có xuất thân là một diễn viên nhí nhạc kịch. Nam thần tượng cũng nổi tiếng là một game thủ chính hiệu khi từng gia nhập đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp Overwatch Contenders O2 Blast vào năm 2020 với tư cách tuyển thủ danh dự.

Người hâm mộ đang rất hy vọng doanh số bán vé sẽ sớm có những chuyển biến khả quan hơn, giúp Niel có một đêm hội ngộ trọn vẹn cùng khán giả Việt Nam (Ảnh: X)

Dù sở hữu bề dày hoạt động cùng tài năng đã được khẳng định, tình hình tẩu tán vé chậm chạp hiện tại vẫn là một bài toán khó. Người hâm mộ đang rất hy vọng doanh số bán vé sẽ sớm có những chuyển biến khả quan hơn, qua đó giúp Niel có một đêm hội ngộ trọn vẹn và nhiều cảm xúc cùng khán giả Việt Nam.