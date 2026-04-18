Jisoo bị "réo tên" trong bê bối chấn động của anh trai ruột

Ngày 16/04/2026, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ việc gây sốc liên quan đến gia đình của Jisoo. Theo đó, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, được xác định là anh trai của 1 nữ idol đã bị cảnh sát khu vực Gangnam bắt giữ để điều tra. Theo thông tin ban đầu, người này bị cáo buộc đã chi khoảng 3 triệu KRW (tương đương 55 triệu đồng) để ăn tối cùng một nữ streamer. Sau buổi gặp mặt, anh đưa cô về nhà riêng và bị tố có hành vi tiếp xúc thân thể trái ý muốn, thậm chí bị nghi ngờ cố gắng thực hiện hành vi tấn công tình dục dù nạn nhân đã phản kháng.

Jisoo và anh trai ruột

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn mở rộng điều tra với cáo buộc người này lái xe trong tình trạng say xỉn sau bữa tối. Đây là tình tiết khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn, bởi liên quan đồng thời đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Hiện tại, toàn bộ vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ phía cảnh sát.

Đến ngày 18/4, MXH chấn động thêm 1 lần khi vợ của anh trai Jisoo lên tiếng tố chồng có hành vi bạo lực gia đình, kiểm soát và tấn công thể xác trong hôn nhân. Sự việc này lần nữa xâu chuỗi vụ án cảnh sát công bố trước đó, khiến công chúng gọi tên anh trai Jisoo. Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất trong tháng 4/2026, những tranh cãi cũ bất ngờ bị “đào lại”, khiến dư luận càng thêm chú ý và đặt dấu hỏi lớn về đời tư của nhân vật này.

Jisoo bị réo tên trong ồn ào của anh trai ruột

Vụ việc hiện tại đang trực tiếp đẩy Jisoo vào tình thế nhạy cảm. Không chỉ là mối quan hệ gia đình, anh trai còn đóng vai trò quan trọng trong công việc của cô, khi được cho là người đứng đầu điều hành tại công ty riêng BLISSOO. Chính điều này khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ bắt đầu gây áp lực, yêu cầu nữ nghệ sĩ cần có động thái rõ ràng nhằm tách bạch công việc và đời tư, tránh để bê bối cá nhân của người thân ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp.

Trong bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc nổi tiếng khắt khe, không ít nghệ sĩ từng đánh mất toàn bộ sự nghiệp chỉ vì scandal của người thân. Đến thời điểm hiện tại, phía BLISSOO vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức cuối cùng về kết quả điều tra cũng như hướng xử lý liên quan đến nhân sự cấp cao. Người hâm mộ BLACKPINK đang ra sức bảo vệ Jisoo, đưa ra nhiều bằng chứng giải thích rằng anh trai nữ thần tượng không hề liên quan đến công ty BLISSOO.

Người hâm mộ BLACKPINK đang ra sức bảo vệ Jisoo, đưa ra nhiều bằng chứng giải thích rằng anh trai nữ thần tượng không hề liên quan đến công ty BLISSOO

Sự nghiệp bạc tỷ của Jisoo

Điều khiến người hâm mộ lo ngại nhất chính là việc những ồn ào xoay quanh anh trai có thể kéo theo hệ lụy trực tiếp đến sự nghiệp của Jisoo - đặc biệt trong bối cảnh cô đang chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực diễn xuất tại Hàn Quốc, tiêu chuẩn đạo đức nghệ sĩ được đặt lên hàng đầu.

Nhìn lại hành trình gần 10 năm hoạt động, Jisoo không chỉ là một biểu tượng nhan sắc của Kpop mà còn là một trường hợp tiêu biểu cho sức mạnh của thương hiệu cá nhân trong ngành công nghiệp giải trí.

Chị cả BLACKPINK Jisoo

Sinh năm 1995, Jisoo là chị cả của nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK. Gia nhập YG Entertainment từ năm 2011, Jisoo sớm nổi tiếng trong giới trainee nhờ ngoại hình mang đậm khí chất diễn viên. Trước khi chính thức debut, cô đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo, đáng chú ý là hợp tác cùng Lee Min Ho, tham gia MV của Epik High và Hi Suhyun, đồng thời có vai khách mời trong bộ phim The Producers.

Nhan sắc của Jisoo cân bằng gu thẩm mỹ Hàn Quốc cho BLACKPINK:

Ngay từ giai đoạn chưa ra mắt, Jisoo đã được xem là một trong những visual nổi bật nhất thế hệ idol thứ 3, góp phần thiết lập tiêu chuẩn mới cho vị trí “gương mặt đại diện” trong nhóm nhạc nữ. Tháng 8/2016, cô chính thức debut cùng BLACKPINK, đảm nhận vai trò lead vocalist và visual. Trong một tập thể gồm Jennie cá tính, Lisa nổi bật về vũ đạo và Rosé sở hữu màu giọng đặc trưng, Jisoo đóng vai trò cân bằng hình ảnh và là người đẹp chuẩn Hàn, cân bằng gu thẩm mỹ nội địa cho nhóm. Cùng với BLACKPINK, Jisoo nhanh chóng nổi tiếng và sở hữu fanbase hàng đầu Kpop. Trong 4 thành viên nhóm nữ toàn cầu, rất khó để phân định ai nổi tiếng hơn ai.

Năm 2023, Jisoo ra mắt sản phẩm solo với mini album ME, trong đó ca khúc chủ đề Flower nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu

Năm 2023, Jisoo ra mắt sản phẩm solo với mini album ME , trong đó ca khúc chủ đề Flower nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu. Dù còn nhiều tranh cãi về kỹ năng, bài hát vẫn đạt thành tích thương mại ấn tượng và tạo nên trào lưu vũ đạo “nở hoa” trên mạng xã hội. Cuối năm 2023, sau khi BLACKPINK gia hạn hợp đồng nhóm với YG, cả 4 thành viên đều lựa chọn không gia hạn hợp đồng cá nhân. Đến tháng 2/2024, Jisoo chính thức thành lập công ty riêng mang tên BLISSOO.

Chị cả BLACKPINK tự mình ra mắt EP Amortage

Phát triển sự nghiệp diễn xuất qua nhiều dự án khủng

Định hướng của công ty tập trung vào việc phát triển sự nghiệp cá nhân, đặc biệt là diễn xuất và các hợp đồng thời trang cao cấp. Chị cả BLACKPINK tự mình ra mắt EP Amortage, thực hiện fanmeeting tour châu Á vào năm 2025 và phát triển sự nghiệp diễn xuất qua nhiều dự án khủng. Jisoo vẫn duy trình hợp đồng đại sứ toàn cầu của Dior và Cartier - hai nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới, mang về giá trị thương mại khổng lồ.

Jisoo vẫn duy trình hợp đồng đại sứ toàn cầu với các nhãn hiệu xa xỉ

Song song với thành công, Jisoo cũng là tâm điểm của một trong những cuộc tranh luận dai dẳng nhất Kpop về việc nổi tiếng nhờ nhan sắc hay thực lực. Jisoo làm idol 10 năm vẫn bị chê là bình hoa di động, tài năng tầm trung nhưng may mắn có nhan sắc và cơ hội nổi tiếng lớn khi là thành viên BLACKPINK. Nhiều ý kiến cho rằng chất giọng trầm, hơi khàn của cô khá kén người nghe, kỹ thuật thanh nhạc chưa thật sự linh hoạt. Khả năng vũ đạo cũng thường bị so sánh là kém nổi bật hơn so với Jennie, Lisa hay Rosé.

Song song với thành công, Jisoo cũng là tâm điểm của một trong những cuộc tranh luận dai dẳng nhất Kpop về việc nổi tiếng nhờ nhan sắc hay thực lực

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Jisoo lại được đánh giá cao về sự ổn định khi hát live trong các tour diễn dài ngày. Qua từng lần comeback, Jisoo cho thấy sự cải thiện rõ rệt về vũ đạo và phong thái sân khấu. Quan trọng hơn, trong ngành công nghiệp idol, “nhan sắc” không chỉ là lợi thế mà còn là một dạng tài năng mang tính thương mại. Gương mặt được ví như hoa hậu Hàn Quốc, vừa nữ tính vừa sang trọng giúp Jisoo trở thành lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ, củng cố vị thế ngôi sao toàn cầu.

Sân khấu Coachella của Jisoo từng bị chê thậm tệ vì kỹ năng hát - nhảy

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Jisoo được xem là một trong những nữ thần tượng sở hữu vị thế và tiềm lực tài chính hàng đầu Kpop, với khối tài sản ròng ước tính khoảng 30 triệu USD (hơn 750 tỷ đồng). Không chỉ dừng lại ở âm nhạc cùng BLACKPINK, cô đã xây dựng một “đế chế” cá nhân đa nguồn thu, từ bất động sản cao cấp tại Hàn Quốc và Mỹ, đến các hợp đồng đại sứ xa xỉ với Dior và Cartier mang về hàng triệu USD mỗi năm.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Jisoo được xem là một trong những nữ thần tượng sở hữu vị thế và tiềm lực tài chính hàng đầu Kpop

Đặc biệt, việc thành lập công ty riêng BLISSOO đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp Jisoo kiểm soát hoàn toàn nguồn thu và định hướng sự nghiệp, mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất với mức cát-xê thuộc nhóm đầu. Từ một thần tượng Kpop, Jisoo đang dần định vị như một nghệ sĩ - doanh nhân toàn diện, với chiến lược tài chính bài bản và bền vững.

Dù vẫn tồn tại tranh cãi về thực lực, không thể phủ nhận rằng Jisoo đã xây dựng được một sự nghiệp mang tính biểu tượng

Dù vẫn tồn tại tranh cãi về thực lực, không thể phủ nhận rằng Jisoo đã xây dựng được một sự nghiệp mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh hiện tại, khi scandal gia đình bất ngờ bùng nổ, câu hỏi lớn nhất là Jisoo có thể bảo vệ được đế chế hình ảnh của mình trước những biến động ngoài chuyên môn hay không.

