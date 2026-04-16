Nhiều tài khoản Ấn Độ, Châu Phi... thả tim vào bài đăng Hương Tràm nhận giải Cống hiến

Bài đăng Hương Tràm nhận giải Cống hiến được nhiều tài khoản Ấn Độ, Châu Phi,... thả tim

Nóng nhất mạng xã hội thời điểm hiện tại vẫn là làn sóng tranh luận xoay quanh việc Hương Tràm giành giải tại Giải thưởng Cống hiến 2026, hạng mục Album của năm với sản phẩm Phao Cứu Sinh.

Tính đến 17 giờ ngày 16/4, bài đăng cảm ơn của nữ ca sĩ trên fanpage cá nhân ghi nhận gần 70 nghìn lượt reaction, trong đó có tới 18,6 nghìn lượt phẫn nộ. Lượng tương tác trái chiều tăng nhanh trong bối cảnh tranh cãi về tính thuyết phục của chiến thắng vẫn chưa hạ nhiệt.

Không chỉ riêng fanpage nghệ sĩ, trang chính thức của ban tổ chức giải thưởng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bài đăng cập nhật khoảnh khắc nhận giải của Hương Tràm đạt hơn 23 nghìn lượt reaction, với khoảng 5 nghìn lượt phẫn nộ.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng cho biết đã phát hiện lượng “thả tim” trong các bài đăng này đến từ nhiều tài khoản nước ngoài, với tên hiển thị và giao diện phổ biến tại các khu vực như Ấn Độ, Châu Phi. Quan sát này nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn luận mới, bên cạnh tranh cãi vốn có về kết quả giải thưởng.

Riêng bài đăng có hơn 18 nghìn lượt phẫn nộ trên fanpage của Hương Tràm đã tắt tính năng hiển thị danh sách tài khoản thả reaction cụ thể. Hiện tượng này đã khiến cư dân mạng Việt thêm phần xôn xao, khi nhiều tài khoản nước ngoài bỗng quan tâm đến giải thưởng âm nhạc trong nước và album của Hương Tràm.

Giải Cống hiến không phải là giải thưởng thuần túy dựa trên bình chọn của khán giả. Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên hai nguồn điểm: 50% từ hệ thống bình chọn công khai Bvote và 50% từ hội đồng gồm hơn 100 nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên toàn quốc.

Ngay từ khi mở cổng bình chọn, cuộc cạnh tranh đã tập trung vào hai cái tên là Hương Tràm và Phùng Khánh Linh. Theo số liệu tại thời điểm đóng cổng vote, Phao Cứu Sinh của Hương Tràm dẫn đầu với 727.654 điểm, bỏ xa Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh với 232.381 điểm. Kết quả này cho thấy chiến thắng của Hương Tràm không chỉ đến từ hội đồng chuyên môn mà còn có sự áp đảo ở lượt bình chọn công khai vào giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, chính sự chênh lệch lớn ở lượt vote lại mở ra một hướng tranh luận khác. Nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về nguồn lực bình chọn, trong bối cảnh Phao Cứu Sinh không có độ phủ nổi bật trên thị trường trong suốt năm 2025. Điều này được cho là trái ngược với thực tế hoạt động liên tục và mức độ phủ sóng ổn định của Phùng Khánh Linh.

Về khía cạnh chuyên môn, sản phẩm của Phùng Khánh Linh được đánh giá cao nhờ cách viết lời chắc tay, khai thác chủ đề xuyên suốt cùng sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và cổ điển. Album còn có sự tham gia của ê-kíp quốc tế từng làm việc với các nghệ sĩ như Lady Gaga và Ariana Grande, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Phao Cứu Sinh của Hương Tràm không sở hữu lợi thế về số liệu. Việc kết quả bình chọn có sự “lật kèo” vào giai đoạn cuối khiến không ít ý kiến nghi ngờ về tính minh bạch, cũng như đặt câu hỏi về mức độ hiện diện thực tế của cộng đồng người nghe đứng sau con số này.

Ngoài ra, tranh luận còn được đẩy cao khi đặt Phao Cứu Sinh cạnh các album từng chiến thắng Cống hiến trước đó như Hoàng , LINK của Hoàng Thùy Linh, Bật Nó Lên của SOOBIN hay Minh Tinh của Văn Mai Hương. Các sản phẩm này đều được ghi nhận có ảnh hưởng rõ rệt trên thị trường, từ thành tích nhạc số, xu hướng đại chúng đến dấu ấn văn hóa.

Chiến thắng của Hương Tràm tại Cống hiến 2026 đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Các từ khóa liên quan đến giải thưởng và tranh luận giữa hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Threads, TikTok,... Chúng tôi đã liên hệ với phía Hương Tràm để làm rõ các vấn đề được quan tâm nhưng chưa nhận được phản hồi.